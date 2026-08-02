Sevgili Koç, 7 Ağustos’taki Güneş ile Satürn arasındaki üçgen, senin kişisel duruşunla yaratıcı gücünü aynı hizaya getiriyor ve bu hafta bir işi sonuna kadar sahiplenmeni destekliyor. 9 Ağustos’ta Merkür’ün yaratıcılık alanına geçmesiyle fikirlerini anlatma becerin artıyor, sunum ya da tanıtım gerektiren işlerde öne çıkıyorsun. Uzun süredir olgunlaştırdığın bir projeyi haftanın ikinci yarısında masaya koymanı öneririm.

Maddi olarak ise 6 Ağustos’taki Boğa Son Dördünü kazanç alanında bir kapanış getiriyor ve artık taşımak istemediğin bir gideri gözden geçirmeni istiyor. Chiron’un aynı alandaki geri hareketi de kendini ucuza satma alışkanlığını fark ettirebilir, bu yüzden bir fiyat verirken emeğini küçültme.

Aşk hayatında 6 Ağustos’ta Venüs’ün tam karşı burcuna, yani ilişkiler alanına geçmesi haftanın en güzel haberi. İlişkisi olan bir Koç burcu isen, partnerinle “biz” diyerek alacağınız ortak bir karar aranızı sağlamlaştırıyor. Bekar bir Koç burcu isen, bir tanıdığın aracılığıyla tanışacağın biri beklediğinden çok daha uygun çıkabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…