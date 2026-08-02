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Koç Burcu right-white
3 - 9 Ağustos 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.08.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Koç ve yükselen Koç burçları 3 Ağustos - 9 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 3 Ağustos - 9 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, 7 Ağustos’taki Güneş ile Satürn arasındaki üçgen, senin kişisel duruşunla yaratıcı gücünü aynı hizaya getiriyor ve bu hafta bir işi sonuna kadar sahiplenmeni destekliyor. 9 Ağustos’ta Merkür’ün yaratıcılık alanına geçmesiyle fikirlerini anlatma becerin artıyor, sunum ya da tanıtım gerektiren işlerde öne çıkıyorsun. Uzun süredir olgunlaştırdığın bir projeyi haftanın ikinci yarısında masaya koymanı öneririm.

Maddi olarak ise 6 Ağustos’taki Boğa Son Dördünü kazanç alanında bir kapanış getiriyor ve artık taşımak istemediğin bir gideri gözden geçirmeni istiyor. Chiron’un aynı alandaki geri hareketi de kendini ucuza satma alışkanlığını fark ettirebilir, bu yüzden bir fiyat verirken emeğini küçültme.

Aşk hayatında 6 Ağustos’ta Venüs’ün tam karşı burcuna, yani ilişkiler alanına geçmesi haftanın en güzel haberi. İlişkisi olan bir Koç burcu isen, partnerinle “biz” diyerek alacağınız ortak bir karar aranızı sağlamlaştırıyor. Bekar bir Koç burcu isen, bir tanıdığın aracılığıyla tanışacağın biri beklediğinden çok daha uygun çıkabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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