Sevgili Koç, 6 Ağustos’ta Venüs’ün karşı burcuna geçişi böbreklerini ve bel bölgeni öne çıkarıyor; su dengende küçük bir aksama, gün sonuna doğru belinde bir ağırlık hissettirebilir. Gün içinde suyu azar azar ama sık içmen ve tuzu biraz azaltman bu bölgeyi rahatlatacak. Akşamları beline ılık bir kompres koymak da kaslarını yumuşatacak. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…