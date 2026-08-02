Sevgili Koç, 6 Ağustos’ta Venüs tam karşı burcuna, yani ilişkiler alanına geçiyor ve bu hafta boyunca bağlarındaki emek dengesini gözler önüne seriyor. İlişkin varsa, bir süredir ilişkiyi ayakta tutan tarafın sen olduğunu fark edebilirsin. Buluşmayı sen planlıyorsun, küs kaldığınızda ilk sen arıyorsun, kırıldığında bile önce sen toparlıyorsun. Bu hafta bilinçli bir şekilde durup beklemeni öneririm; bıraktığın boşluğu onun doldurup doldurmayacağını görmek, aylardır aradığın cevabı sana verecek. Doldururlarsa rahatlarsın, doldurmazsa da en azından gerçeği bilirsin.

Bekarsan, 9 Ağustos’ta Merkür’ün flört alanına geçmesiyle sen de bu oyuna resmen dahil oluyorsun. İlgini imalarla değil, doğrudan gösteren biriyle karşılaşabilirsin ve bu netlik seni önce şaşırtacak, sonra çok rahatlatacak. Sen de aynı açıklıkla karşılık ver; bu hafta belirsizlikte bekleyenler değil, ne istediğini söyleyenler kazanıyor. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…