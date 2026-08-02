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Koç Burcu right-white
3 - 9 Ağustos 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.08.2026 - 18:01
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Koç ve yükselen Koç burçlarının aşkla imtihanını ve 3 Ağustos - 9 Ağustos haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Koç ve yükselen Koç burçlarının 3 Ağustos - 9 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, 6 Ağustos’ta Venüs tam karşı burcuna, yani ilişkiler alanına geçiyor ve bu hafta boyunca bağlarındaki emek dengesini gözler önüne seriyor. İlişkin varsa, bir süredir ilişkiyi ayakta tutan tarafın sen olduğunu fark edebilirsin. Buluşmayı sen planlıyorsun, küs kaldığınızda ilk sen arıyorsun, kırıldığında bile önce sen toparlıyorsun. Bu hafta bilinçli bir şekilde durup beklemeni öneririm; bıraktığın boşluğu onun doldurup doldurmayacağını görmek, aylardır aradığın cevabı sana verecek. Doldururlarsa rahatlarsın, doldurmazsa da en azından gerçeği bilirsin.

Bekarsan, 9 Ağustos’ta Merkür’ün flört alanına geçmesiyle sen de bu oyuna resmen dahil oluyorsun. İlgini imalarla değil, doğrudan gösteren biriyle karşılaşabilirsin ve bu netlik seni önce şaşırtacak, sonra çok rahatlatacak. Sen de aynı açıklıkla karşılık ver; bu hafta belirsizlikte bekleyenler değil, ne istediğini söyleyenler kazanıyor. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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