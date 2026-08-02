Sıla Türkoğlu ve Serkan Çayoğlu Aynı Projede! "The Knot: Gateway to Anatolia" Çekimleri Başladı

Go Türkiye'nin dijital mini dizi projeleri son yıllarda dünya genelinde büyük ilgi görüyor. Bugüne kadar 8,3 milyar gösterim ve 4,9 milyar izlenmeye ulaşan seri; daha önce Istanbul My Love, Antalya Gambit, Hidden Lover, An Istanbul Story, Cappadocia Fairytale, Turquoise Summer ve Whisper of Origins gibi yapımlarla Türkiye'nin tarihi, doğal güzellikleri ve gastronomisini sinematik bir dille milyonlarca kişiye ulaştırmıştı.