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Sıla Türkoğlu ve Serkan Çayoğlu Aynı Projede! "The Knot: Gateway to Anatolia" Çekimleri Başladı

Sıla Türkoğlu ve Serkan Çayoğlu Aynı Projede! "The Knot: Gateway to Anatolia" Çekimleri Başladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.08.2026 - 18:40 Son Güncelleme: 02.08.2026 - 18:42
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Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasını uluslararası izleyiciyle buluşturmayı hedefleyen Go Türkiye mini dizi serisi, yeni yapımı 'The Knot: Gateway to Anatolia' ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Başrollerini Sıla Türkoğlu ve Serkan Çayoğlu'nun paylaştığı yapım, İç Anadolu'nun tarihi ve doğal güzelliklerini merkezine alan hikâyesiyle dikkat çekiyor.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Türkiye'nin kültürel mirasını dünyaya tanıtmayı hedefleyen Go Türkiye mini dizi serisine bir yenisi daha ekleniyor.

Türkiye'nin kültürel mirasını dünyaya tanıtmayı hedefleyen Go Türkiye mini dizi serisine bir yenisi daha ekleniyor.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından hazırlanan yeni yapım 'The Knot: Gateway to Anatolia' için çekimler başladı. Başrollerini Sıla Türkoğlu ile Serkan Çayoğlu'nun paylaştığı mini dizi, Anadolu'nun binlerce yıllık tarihini ve kültürel zenginliğini uluslararası izleyiciyle buluşturmayı amaçlıyor.

Akademik rekabet, keşif yolculuğuna dönüşüyor

Akademik rekabet, keşif yolculuğuna dönüşüyor

Süreç Film imzası taşıyan yapım, aynı üniversitede akademik kadro için yarışan iki sanat tarihçisi Toprak ve Bahar'ın hikâyesini merkezine alıyor. Başlangıçta rekabetle şekillenen ilişkileri, Anadolu'nun tarihi mirasını araştırdıkları yolculuk sırasında bambaşka bir boyut kazanıyor. İkili, geçmişin izlerini sürerken hem birbirlerini hem de Anadolu'nun kadim kültürünü yeniden keşfediyor.

Yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut'un oturduğu dizinin senaryosu ise Melih Özyılmaz ile Elif Türker tarafından kaleme alındı.

Yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut'un oturduğu dizinin senaryosu ise Melih Özyılmaz ile Elif Türker tarafından kaleme alındı.

Levent Özdilek'in profesör karakterini canlandırdığı yapımın çekimleri Ankara ve Eskişehir'de başladı.

Mini dizide AnıtkabirCumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, müzeler, ören yerleri ve bölgenin doğal güzelliklerinin yanı sıra İç Anadolu'nun gastronomi kültürü de ekranlara taşınacak. Yapım, Ankara başta olmak üzere bölgenin kültürel mirasını uluslararası izleyiciye tanıtmayı hedefliyor.

Go Türkiye mini dizileri milyonlara ulaştı

Go Türkiye mini dizileri milyonlara ulaştı

Go Türkiye'nin dijital mini dizi projeleri son yıllarda dünya genelinde büyük ilgi görüyor. Bugüne kadar 8,3 milyar gösterim ve 4,9 milyar izlenmeye ulaşan seri; daha önce Istanbul My LoveAntalya GambitHidden LoverAn Istanbul StoryCappadocia FairytaleTurquoise Summer ve Whisper of Origins gibi yapımlarla Türkiye'nin tarihi, doğal güzellikleri ve gastronomisini sinematik bir dille milyonlarca kişiye ulaştırmıştı.

Yeni yapım "The Knot: Gateway to Anatolia" da bu serinin en iddialı projelerinden biri olarak Anadolu'nun kültürel mirasını küresel izleyiciye tanıtmayı hedefliyor.

Yeni yapım "The Knot: Gateway to Anatolia" da bu serinin en iddialı projelerinden biri olarak Anadolu'nun kültürel mirasını küresel izleyiciye tanıtmayı hedefliyor.

Yeni yapımdan kareler gelmeye de başladı...

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İşte o karelerden bazıları...

İşte o karelerden bazıları...

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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