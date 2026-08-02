Sıla Türkoğlu ve Serkan Çayoğlu Aynı Projede! "The Knot: Gateway to Anatolia" Çekimleri Başladı
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Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasını uluslararası izleyiciyle buluşturmayı hedefleyen Go Türkiye mini dizi serisi, yeni yapımı 'The Knot: Gateway to Anatolia' ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Başrollerini Sıla Türkoğlu ve Serkan Çayoğlu'nun paylaştığı yapım, İç Anadolu'nun tarihi ve doğal güzelliklerini merkezine alan hikâyesiyle dikkat çekiyor.
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Türkiye'nin kültürel mirasını dünyaya tanıtmayı hedefleyen Go Türkiye mini dizi serisine bir yenisi daha ekleniyor.
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Akademik rekabet, keşif yolculuğuna dönüşüyor
Yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut'un oturduğu dizinin senaryosu ise Melih Özyılmaz ile Elif Türker tarafından kaleme alındı.
Go Türkiye mini dizileri milyonlara ulaştı
Yeni yapım "The Knot: Gateway to Anatolia" da bu serinin en iddialı projelerinden biri olarak Anadolu'nun kültürel mirasını küresel izleyiciye tanıtmayı hedefliyor.
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İşte o karelerden bazıları...
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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