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Uygur Kardeşler’den 25 Yıl Sonra Sürpriz: “Şahane Pazar” Geri Dönüyor

Uygur Kardeşler’den 25 Yıl Sonra Sürpriz: “Şahane Pazar” Geri Dönüyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
02.08.2026 - 09:59
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Bir döneme damga vuran eğlence programlarından biri olan Şahane Pazar, uzun bir aranın ardından izleyiciyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Süheyl Uygur ve Behzat Uygur, yıllar önce televizyon ekranlarında büyük ilgi gören programı bu kez farklı bir konseptle seyirci karşısına çıkaracak. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Türk televizyon tarihinin unutulmaz eğlence programlarından Şahane Pazar, yıllar sonra farklı bir formatla yeniden izleyici karşısına çıkacak.

Türk televizyon tarihinin unutulmaz eğlence programlarından Şahane Pazar, yıllar sonra farklı bir formatla yeniden izleyici karşısına çıkacak.

Uzun yıllar boyunca sundukları programla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Süheyl Uygur ve Behzat Uygur, bu kez televizyon yerine sahne gösterisi hazırlıyor. “Şahane Pazar Sahnede” adıyla planlanan proje için çalışmalar devam ediyor. Yeni gösterinin, televizyon programının ruhunu korurken sahneye uygun bir içerikle hazırlanacağı öğrenildi.

Birsen Altuntaş, yapım için yaklaşık 80 kişilik bir ekibin görev alacağını belirtti.

Birsen Altuntaş, yapım için yaklaşık 80 kişilik bir ekibin görev alacağını belirtti.

Gösteride canlı orkestra sahnede yer alacak. Dans ekipleri de farklı koreografilerle programa eşlik edecek. Organizasyonda zaman zaman sürpriz konuk isimlerin de sahneye çıkması planlanıyor. Hazırlanan konseptte yalnızca sahnedeki ekip değil, salondaki seyirciler de gösterinin bir parçası olacak. 

Televizyon döneminde geniş kitleler tarafından ilgi gören yarışmalar da yeni projede yerini koruyor. “Belediye Çukuru”, “Bardak Oyunu” ve “Yüzük Oyunu” gibi hafızalarda kalan bölümler sahne gösterisine uygun şekilde yeniden düzenlendi. Organizasyon ekibi, bu oyunları günümüz sahne düzenine uyarlayarak izleyiciyle buluşturmayı hedefliyor. 

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Süheyl Uygur ve Behzat Uygur’un hazırlıklarını sürdürdüğü gösterinin Türkiye turnesi kapsamında farklı şehirlerde sahnelenmesi planlanıyor ve turne takviminin önümüzdeki dönemde açıklanması bekleniyor. Canlı müzik, yarışmalar ve sahne performanslarının bir arada sunulacağı gösteriyle, yıllar önce televizyon ekranlarında yer alan eğlence formatı bu kez tiyatro ve gösteri sahnelerine taşınacak.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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