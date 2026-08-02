Uygur Kardeşler’den 25 Yıl Sonra Sürpriz: “Şahane Pazar” Geri Dönüyor

Gösteride canlı orkestra sahnede yer alacak. Dans ekipleri de farklı koreografilerle programa eşlik edecek. Organizasyonda zaman zaman sürpriz konuk isimlerin de sahneye çıkması planlanıyor. Hazırlanan konseptte yalnızca sahnedeki ekip değil, salondaki seyirciler de gösterinin bir parçası olacak.

Televizyon döneminde geniş kitleler tarafından ilgi gören yarışmalar da yeni projede yerini koruyor. “Belediye Çukuru”, “Bardak Oyunu” ve “Yüzük Oyunu” gibi hafızalarda kalan bölümler sahne gösterisine uygun şekilde yeniden düzenlendi. Organizasyon ekibi, bu oyunları günümüz sahne düzenine uyarlayarak izleyiciyle buluşturmayı hedefliyor.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Süheyl Uygur ve Behzat Uygur’un hazırlıklarını sürdürdüğü gösterinin Türkiye turnesi kapsamında farklı şehirlerde sahnelenmesi planlanıyor ve turne takviminin önümüzdeki dönemde açıklanması bekleniyor. Canlı müzik, yarışmalar ve sahne performanslarının bir arada sunulacağı gösteriyle, yıllar önce televizyon ekranlarında yer alan eğlence formatı bu kez tiyatro ve gösteri sahnelerine taşınacak.