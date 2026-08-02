Uygur Kardeşler’den 25 Yıl Sonra Sürpriz: “Şahane Pazar” Geri Dönüyor
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Bir döneme damga vuran eğlence programlarından biri olan Şahane Pazar, uzun bir aranın ardından izleyiciyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Süheyl Uygur ve Behzat Uygur, yıllar önce televizyon ekranlarında büyük ilgi gören programı bu kez farklı bir konseptle seyirci karşısına çıkaracak. Gelin detaylara geçelim…
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Türk televizyon tarihinin unutulmaz eğlence programlarından Şahane Pazar, yıllar sonra farklı bir formatla yeniden izleyici karşısına çıkacak.
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Birsen Altuntaş, yapım için yaklaşık 80 kişilik bir ekibin görev alacağını belirtti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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