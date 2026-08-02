Güllü’nün Ölümüyle İlgili Soruşturma Bitti: İddianamede Kızının Adı İlk Sırada
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Yalova’nın Çınarcık ilçesinde geçen yıl hayatını kaybeden arabesk sanatçısı Güllü’nün ölüm dosyasında savcılık çalışmaları sona erdi. Savcılığın hazırladığı iddianamede sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter’e 1 numaralı sanık sıfatı verildi. Gülter’in arkadaşı Sultan Nur Ulu ise dosyada 2 numaralı sanık olarak yer aldı. 51 yaşındaki sanatçı, 26 Eylül 2025 günü evinin penceresinden düşerek can vermişti. Olay ilk günlerde kaza olarak bilinse de polisin incelemeleri farklı bir tablo ortaya çıkarmıştı. İddianamenin tamamlanmasıyla birlikte iki isim de mahkeme önüne çıkacak.
Kaynak: Emrullah Erdinç
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Türkiye’nin tanınan arabesk isimlerinden Güllü, 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinde pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.
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Savcılığın uzun süredir yürüttüğü çalışma, iddianamenin hazırlanmasıyla sonuçlandı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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