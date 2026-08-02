article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Güllü’nün Ölümüyle İlgili Soruşturma Bitti: İddianamede Kızının Adı İlk Sırada

Güllü’nün Ölümüyle İlgili Soruşturma Bitti: İddianamede Kızının Adı İlk Sırada

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
02.08.2026 - 09:34
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde geçen yıl hayatını kaybeden arabesk sanatçısı Güllü’nün ölüm dosyasında savcılık çalışmaları sona erdi. Savcılığın hazırladığı iddianamede sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter’e 1 numaralı sanık sıfatı verildi. Gülter’in arkadaşı Sultan Nur Ulu ise dosyada 2 numaralı sanık olarak yer aldı. 51 yaşındaki sanatçı, 26 Eylül 2025 günü evinin penceresinden düşerek can vermişti. Olay ilk günlerde kaza olarak bilinse de polisin incelemeleri farklı bir tablo ortaya çıkarmıştı. İddianamenin tamamlanmasıyla birlikte iki isim de mahkeme önüne çıkacak.

Kaynak: Emrullah Erdinç

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’nin tanınan arabesk isimlerinden Güllü, 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinde pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

Türkiye’nin tanınan arabesk isimlerinden Güllü, 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinde pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

Kamuoyuna ilk aktarılan bilgi, yaşananların bir kaza olduğu yönündeydi. Ancak polis ekiplerinin evde yaptığı incelemeler bu bilgiyi şüpheli hale getirmiş, olayın yaşandığı gece evdeki güvenlik kamerasının fişinin prizden çıkarıldığı tespit edilmişti. Bu ayrıntı, dosyanın kaza dosyası olmaktan çıkıp cinayet soruşturmasına dönüşmesinde etkili olmuştu.

Soruşturmada dikkatler sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu’ya çevrildikten sonra iki isim, Aralık 2025’te İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde yakalanmıştı.

Savcılığın uzun süredir yürüttüğü çalışma, iddianamenin hazırlanmasıyla sonuçlandı.

Savcılığın uzun süredir yürüttüğü çalışma, iddianamenin hazırlanmasıyla sonuçlandı.

Annesini öldürmekle suçlanan Tuğyan Ülkem Gülter 1 numaralı sanık olarak gösterildi. Olaya tanık olduğu ve suça dahil olduğu değerlendirilen Sultan Nur Ulu ise 2 numaralı sanık sıfatıyla yargılanacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın