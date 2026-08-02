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Ne Tarz Bir Kişilik Bozukluğuna Sahipsin?

Ne Tarz Bir Kişilik Bozukluğuna Sahipsin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
02.08.2026 - 09:01
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Hepimizin olaylara verdiği tepkiler, insanlarla kurduğu ilişkiler ve stres karşısındaki davranışları birbirinden farklıdır. Kimimiz kontrolü elden bırakmayı sevmez, kimimiz ilgi odağı olmaktan hoşlanır, kimimiz ise mesafeli kalmayı tercih eder. Bu farklılıklar tek başına bir 'kişilik bozukluğu' anlamına gelmez; yalnızca baskın kişilik eğilimlerimizi yansıtabilir.

Bu testte vereceğin cevaplar doğrultusunda seni dört farklı kişilik örüntüsünden hangisine daha yakın olduğun eğlence amaçlı olarak yorumlanacak. Sonuçlar kesinlikle tıbbi veya psikolojik tanı niteliğinde değildir; yalnızca kendini daha yakından tanımana yardımcı olabilecek keyifli bir içeriktir.

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Ne Tarz Bir Kişilik Bozukluğuna Sahipsin?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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