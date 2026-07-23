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Ketsueki-Gata Analizi: Kan Grubun Aslında Nasıl Birine Aşık Olacağını Söylüyor!

Ketsueki-Gata Analizi: Kan Grubun Aslında Nasıl Birine Aşık Olacağını Söylüyor!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
23.07.2026 - 13:11
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Japonya ve Güney Kore'de birine burcunu sormak demode kabul ediliyor; çünkü orada ilişkilerin, karakterlerin ve hatta kariyer basamaklarının anahtarı Ketsueki-gata yani Kan Grubu Analizinde saklı! Peki ya işin içine modern genetik ve pozitif/negatif Rh faktörleri de girerse? 'Aşkın kimyası' derler ya, aslında o kimya tamamen damarlarımızda dolaşan alyuvarların yüzeyindeki antijenlerle ilgili olabilir. 

Kan grubunu seç, aşk hayatınla ilgili eğlenceli analizini keşfet!

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Ketsueki-Gata Analizi: Kan Grubun Aslında Nasıl Birine Aşık Olacağını Söylüyor!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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