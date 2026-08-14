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Galatasaray Süper Lig'in İlk Maçında Çorum FK ile 2-2 Berabere Kaldı

etiket Galatasaray Süper Lig'in İlk Maçında Çorum FK ile 2-2 Berabere Kaldı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.08.2026 - 23:30
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Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonunun açılış maçında Galatasaray ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip Osimhen’in golüyle öne geçerken Çorum FK, Kyziridis ve Jesus Ramirez’in golleriyle skoru 2-1’e getirdi. Galatasaray, Osimhen’in 90. dakikada attığı golle eşitliği yakaladı.

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İlk yarıda gol sesi çıkmadı

İlk yarıda gol sesi çıkmadı

Galatasaray ile Çorum FK arasında oynanan Süper Lig’in 2026-2027 sezonunun açılış maçında ilk yarı 0-0 sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz ile yakaladığı fırsatlardan yararlanamazken Leroy Sane ile Gabriel Sara’nın isabetli şutlarını kaleci kurtardı. 

Galatasaray’da Yunus Akgün, 32. dakikada sarı kart gördü. Ev sahibi ekip 43. dakikada Barış Alper Yılmaz ve Osimhen ile gole yaklaşırken Çorum FK’nın 44. dakikada Andrei Borza ile geliştirdiği atakta şut savunmadan döndü. Taraflar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.

Osimhen 90. dakikada eşitliği getirdi

Osimhen 90. dakikada eşitliği getirdi

Galatasaray, 53. dakikada Lucas Torreira’nın asistinde Victor Osimhen’in attığı golle 1-0 öne geçti. Çorum FK, Fredy’nin asistinde Alexandros Kyziridis’in 59. dakikadaki golüyle beraberliği yakalarken Jesus Ramirez iki dakika sonra konuk ekibi öne geçirdi. 

Çorum FK’da Kyziridis, 70. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Galatasaray son bölümde baskısını artırırken Leroy Sane’nin 87. dakikadaki şutu savunmadan döndü, Yunus Akgün’ün 88. dakikadaki vuruşunu ise kaleci kurtardı. Osimhen, 90. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 2-2’ye getirdi.

Galatasaray taraftarları yönetimi istifaya çağırdı:

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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