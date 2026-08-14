Galatasaray Süper Lig'in İlk Maçında Çorum FK ile 2-2 Berabere Kaldı
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Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonunun açılış maçında Galatasaray ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip Osimhen’in golüyle öne geçerken Çorum FK, Kyziridis ve Jesus Ramirez’in golleriyle skoru 2-1’e getirdi. Galatasaray, Osimhen’in 90. dakikada attığı golle eşitliği yakaladı.
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İlk yarıda gol sesi çıkmadı
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Osimhen 90. dakikada eşitliği getirdi
Galatasaray taraftarları yönetimi istifaya çağırdı:
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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