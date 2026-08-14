Galatasaray Süper Lig'in İlk Maçında Çorum FK ile 2-2 Berabere Kaldı

Galatasaray ile Çorum FK arasında oynanan Süper Lig’in 2026-2027 sezonunun açılış maçında ilk yarı 0-0 sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz ile yakaladığı fırsatlardan yararlanamazken Leroy Sane ile Gabriel Sara’nın isabetli şutlarını kaleci kurtardı.

Galatasaray’da Yunus Akgün, 32. dakikada sarı kart gördü. Ev sahibi ekip 43. dakikada Barış Alper Yılmaz ve Osimhen ile gole yaklaşırken Çorum FK’nın 44. dakikada Andrei Borza ile geliştirdiği atakta şut savunmadan döndü. Taraflar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.