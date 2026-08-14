Devam Kararı Alınan Daha 17'ye Sürpriz Oyuncu Geliyor!
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Daha 17 yeni sezonda da ekran yolculuğuna devam etmeye hazırlanırken kadrosuna sürpriz bir isim katıldı. Sürpriz bir isim, 12. bölümde Ferdi karakteriyle hikayeye dahil olacak.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Kanal D'nin yaz sezonuna damga vuran gençlik dizisi Daha 17'den yeni gelişmeler geliyor.
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Oyuncu Ozan Dağgez, Daha 17'nin kadrosuna dahil oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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