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Devam Kararı Alınan Daha 17'ye Sürpriz Oyuncu Geliyor!

Devam Kararı Alınan Daha 17'ye Sürpriz Oyuncu Geliyor!

Daha 17
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.08.2026 - 20:53
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Daha 17 yeni sezonda da ekran yolculuğuna devam etmeye hazırlanırken kadrosuna sürpriz bir isim katıldı. Sürpriz bir isim, 12. bölümde Ferdi karakteriyle hikayeye dahil olacak. 

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Kanal D'nin yaz sezonuna damga vuran gençlik dizisi Daha 17'den yeni gelişmeler geliyor.

Kanal D'nin yaz sezonuna damga vuran gençlik dizisi Daha 17'den yeni gelişmeler geliyor.

Daha 17, yeni yayın döneminde de yoluna devam etmeye hazırlanırken kadrosunu genişletiyor. Reytinglerde zirve yarışından kopmayan fenomen diziye 12. bölümde yeni bir oyuncu dahil olacak. Birsen Altuntaş, sürpriz bir oyuncunun fenomen yaz dizisinin kadrosuna dahil olacağını duyurdu.

Oyuncu Ozan Dağgez, Daha 17'nin kadrosuna dahil oldu.

Oyuncu Ozan Dağgez, Daha 17'nin kadrosuna dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Daha 17'nin kadrosuna Ozan Dağgez katıldı. Ünlü oyuncu Ozan Dağgez, dizide Ferdi karakterine hayat verecek.

Ferdi'nin gelişiyle birlikte hikayede yeni bir dönemin kapısının açılması bekleniyor. Altuntaş'ın haberine göre Ferdi, ilerleyen bölümlerde seyirci karşısına çıkacak gizemli “Abi” karakterinin sağ kolu olarak hikayeye dahil olacak. Ferdi'nin ilk hamlesinin ise Hakan Akkaya'yı uyarmak olacağı konuşuluyor. Ancak asıl büyük gelişmenin Abi karakterinin diziye katılmasıyla yaşanması bekleniyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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