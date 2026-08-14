Armağan Çağlayan'dan Ceren Karakoç'un Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılmasına İsyan

Kızılcık Şerbeti'nin ilk bölümünden bu yana ana kadroda bulunan ve Nursema Ünal karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Ceren Karakoç, 5. sezon öncesinde Kızılcık Şerbeti'ne veda etti. Oyuncunun ayrılığın ardından Instagram hesabından yaptığı veda paylaşımına çok sayıda yorum gelirken, en dikkat çekenlerden biri Armağan Çağlayan'dan geldi.

Armağan Çağlayan'ın özellikle “10 bölüm sonra final gelir” sözleri dikkat çekerken Kızılcık Şerbeti'nin final yapacağına yönelik iddialar kısa süre önce yapımcı Faruk Turgut tarafından yalanlanmıştı. Çağlayan'ın Ceren Karakoç'un ayrılığının ardından yaptığı bu yorum ise yeniden gündem yarattı.