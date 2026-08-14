Armağan Çağlayan'dan Ceren Karakoç'un Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılmasına İsyan
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Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezon boyunca Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç, yeni sezon öncesinde ani bir kararla dizi kadrosundan çıkarıldı. Ceren Karakoç'un Kızılcık Şerbeti'nden aniden çıkarılması herkesi şoke ederken Armağan Çağlayan söz konusu duruma isyan etti.
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Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon boyunca Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç'un yeni sezon öncesinde kadrodan ayrılması gündemden düşmüyor.
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İşte Armağan Çağlayan'ın o yorumu:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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