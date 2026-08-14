article/comments
article/share
Haberler
TV
Armağan Çağlayan'dan Ceren Karakoç'un Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılmasına İsyan

Armağan Çağlayan'dan Ceren Karakoç'un Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılmasına İsyan

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.08.2026 - 17:35
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezon boyunca Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç, yeni sezon öncesinde ani bir kararla dizi kadrosundan çıkarıldı. Ceren Karakoç'un Kızılcık Şerbeti'nden aniden çıkarılması herkesi şoke ederken Armağan Çağlayan söz konusu duruma isyan etti.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon boyunca Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç'un yeni sezon öncesinde kadrodan ayrılması gündemden düşmüyor.

Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon boyunca Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç'un yeni sezon öncesinde kadrodan ayrılması gündemden düşmüyor.

Kızılcık Şerbeti'nin ilk bölümünden bu yana ana kadroda bulunan ve Nursema Ünal karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Ceren Karakoç, 5. sezon öncesinde Kızılcık Şerbeti'ne veda etti. Oyuncunun ayrılığın ardından Instagram hesabından yaptığı veda paylaşımına çok sayıda yorum gelirken, en dikkat çekenlerden biri Armağan Çağlayan'dan geldi.

Armağan Çağlayan'ın özellikle “10 bölüm sonra final gelir” sözleri dikkat çekerken Kızılcık Şerbeti'nin final yapacağına yönelik iddialar kısa süre önce yapımcı Faruk Turgut tarafından yalanlanmıştı. Çağlayan'ın Ceren Karakoç'un ayrılığının ardından yaptığı bu yorum ise yeniden gündem yarattı.

İşte Armağan Çağlayan'ın o yorumu:

İşte Armağan Çağlayan'ın o yorumu:

'Televizyon işleri böyledir. Önce reyting hırs, çalışma, azim getirir. Sonra reyting şımartır. Artık yapımcı der ki ben ne yapsam seyirci seyreder bunu. Ama gerçek hiç öyle olmaz. 10 bölüm sonra final gelir. Unutulmayacaksınız. Ne Nursema, ne de siz. Görüşmek üzere. Yeni unutulmayacak karakterlerde...'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın