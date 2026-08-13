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İlk Cinsel İlişkisi Hakkında Yalan Söylemiş: Miley Cyrus Gerçeği Yıllar Sonra İtiraf Etti!

İlk Cinsel İlişkisi Hakkında Yalan Söylemiş: Miley Cyrus Gerçeği Yıllar Sonra İtiraf Etti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.08.2026 - 19:38
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Miley Cyrus'ın Liam Hemsworth'la yıllara yayılan aşkından şaşırtan bir detay yeniden gündemde! Ünlü şarkıcının ilk cinsel ilişkisi hakkında söylediği küçük bir yalanı yaklaşık 10 yıl boyunca sakladığı ortaya çıktı. Üstelik gerçeği itiraf etmesine sebep olan gelişme de en az yalanın kendisi kadar ilginçti!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Hannah Montana olarak hayatımıza girip gözümüzün önünde pop dünyasının en olaylı yıldızlarından birine dönüşen Miley Cyrus, hiçbir zaman tek bir kalıba sığan isimlerden olmadı.

Hannah Montana olarak hayatımıza girip gözümüzün önünde pop dünyasının en olaylı yıldızlarından birine dönüşen Miley Cyrus, hiçbir zaman tek bir kalıba sığan isimlerden olmadı.

Miley Cyrus'la esas tanışmamız 2006 yılında Disney Channel'da yayınlanmaya başlayan Hannah Montana sayesinde oldu. Gündüzleri sıradan bir genç, geceleri dünyaca ünlü bir pop yıldızı olan Hannah'nın hikayesi Miley'i daha çocuk yaşta dünya çapında bir fenomene dönüştürdü. Dizinin şarkıları, turneleri, filmleri derken bir neslin çocukluğuna damga vurmayı başardı.

Fakat Miley'nin asıl olayı Disney yıldızı olarak kalmamakta gizliydi.

Çocuk yıldız imajından kurtulmaya başladığı andan itibaren saçından müziğine, sahne şovlarından açıklamalarına kadar hemen her hamlesi olay oldu. Özellikle 2013'te gelen Bangerz dönemi, “Hannah Montana artık gerçekten bitti” dediğimiz kırılma noktasıydı. Wrecking Ball ve We Can't Stop derken Miley bir anda magazin dünyasının daimi başrolüne yerleşti. Sonraki yıllarda ise her albümünde başka bir Miley'le tanıştık. Bir dönem country-pop'a yaklaştı, sonra rock tarafını iyice öne çıkardı, ardından Flowers ile kariyerinin en büyük global başarılarından birine imza attı.

Kısacası Miley Cyrus'ın kariyerinde değişmeyen tek şey sürekli değişmesi oldu. Fakat bütün bu dönemlerin arasında bir konu vardı ki yıllarca peşini bırakmadı: Liam Hemsworth.

Miley Cyrus ve Liam Hemsworth aşkı, Hollywood'un “ayrıldılar, barıştılar, yine ayrıldılar” denildiğinde akla gelen ilk ilişkilerinden biriydi.

Miley Cyrus ve Liam Hemsworth aşkı, Hollywood'un “ayrıldılar, barıştılar, yine ayrıldılar” denildiğinde akla gelen ilk ilişkilerinden biriydi.

İkilinin yolları 2009 yılında Nicholas Sparks uyarlaması The Last Song filminin setinde kesişti. Kamera karşısında sevgiliyi canlandırırken başlayan yakınlık kısa sürede gerçek hayata taşındı. Sonrası ise yaklaşık 10 yıla yayılan, nişanların, ayrılıkların ve barışmaların birbirini takip ettiği epey hareketli bir aşk hikayesiydi.

2012'de nişanlandılar, 2013'te ayrıldılar. Yolları birkaç yıl ayrı ilerledikten sonra 2016'da yeniden bir araya geldiler. Kasım 2018'de Malibu'daki evlerini Woolsey yangınında kaybetmeleri ise ilişkilerinin en zor dönemlerinden biri oldu. Miley daha sonra Liam'a yeniden tutunmasında bu travmanın da payı olduğunu anlatacaktı. Aralık 2018'de sade bir törenle evlenen çiftin evlilik macerası ise beklenenden çok daha kısa sürdü. Ağustos 2019'da ayrılık haberi geldi, boşanmaları ise Ocak 2020'de resmen tamamlandı. 

Ayrılığın ardından ortaya pek çok aldatma söylentisi atılsa da Miley, evliliğinin aldatma nedeniyle bitmediğini açıkça söyledi. Yıllar sonra ilişkiyi anlatırken de birlikteliklerinin sevgi kadar travmaya da tutunduğunu ve bir noktada artık yürümeyeceğini fark ettiğini dile getirdi. Sonra takvimler 2023'ü gösterdi ve Flowers geldi!

Üstelik şarkı Liam Hemsworth'un doğum gününde yayınlanınca internetin dedektiflik bürosu anında mesaiye başladı. Şarkının sözlerinden klibindeki detaylara kadar hemen her şey eski evliliğe bağlandı. Miley şarkının bütün ayrıntılarını tek tek Liam'a ithaf ettiğini açıklamadı ancak Flowers'ın ardından eski çiftin ilişkisi yıllar sonra yeniden pop kültürünün en çok konuşulan meselelerinden biri haline geldi. 

Fakat Meğer Liam'la ilgili geçmişten gelen ve bundan çok daha özel bir Miley Cyrus hikayesi daha varmış.

Miley Cyrus'ın ilk cinsel deneyimiyle ilgili itirafıyla gündeme geldi ve hikayenin başrolündeki isim tahmin edebileceğiniz üzere yine Liam Hemsworth'tu!

Miley Cyrus'ın ilk cinsel deneyimiyle ilgili itirafıyla gündeme geldi ve hikayenin başrolündeki isim tahmin edebileceğiniz üzere yine Liam Hemsworth'tu!

Miley, Alex Cooper'ın Call Her Daddy podcast'ine konuk olduğunda cinsel hayatına dair oldukça açık konuştu. Kadınlarla daha önce deneyimleri olduğunu anlatan Cyrus, bir erkekle ilk kez tamamen birlikte olduğunda ise 16 yaşında olduğunu söylemişti. Ve o erkek, eski Disney aşkı Nick Jonas değildi.

Miley'nin kendi sözleriyle, ilk kez birlikte olduğu erkek daha sonra evleneceği Liam Hemsworth'tu. Fakat işin magazinlik kısmı tam burada başlıyor.

Miley o dönem Liam'a onun ilk erkek olduğunu söylememişti. Sebebi de oldukça genç yaşın getirdiği o tanıdık kaygı: deneyimsiz görünmek istememesiydi. Bu yüzden daha önce başka biriyle birlikte olduğunu söylemiş, hatta hikayeyi inandırıcı hale getirmek için tanıdığı bir erkeğin adını vermişti...

Tek problem, Miley'nin adını verdiği kişiyle gerçekte hiçbir şey yaşamamış olmasıydı!

İlk anda durumu kurtarmak için söylenen küçücük yalan yıllar içerisinde hiç beklenmedik bir şekilde Miley'nin karşısına çıktı. Liam'ın arkadaşlarından biri, Miley'nin yıllar önce adını kullandığı o kişiyle evlenince işler karıştı. Miley de artık hikayeyi sürdüremeyeceğini fark edip 24 yaşına geldiğinde Liam'a gerçeği anlatmak zorunda kaldığını söyledi. Kendi hesabıyla bu yalanı yaklaşık 10 yıl boyunca taşımıştı. 

Düşününce Miley Cyrus ve Liam Hemsworth ilişkisinde nişanlar, ayrılıklar, barışmalar, evlilik, boşanma ve yıllar sonra şarkılara konu olan koca bir dönem var. Ama hikayenin daha en başında, Miley'nin “ezik görünmeyeyim” diye uydurduğu küçücük bir yalanın neredeyse 10 yıl sonra önüne çıkması ayrı bir senaryo!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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