İlk Cinsel İlişkisi Hakkında Yalan Söylemiş: Miley Cyrus Gerçeği Yıllar Sonra İtiraf Etti!

Miley Cyrus'la esas tanışmamız 2006 yılında Disney Channel'da yayınlanmaya başlayan Hannah Montana sayesinde oldu. Gündüzleri sıradan bir genç, geceleri dünyaca ünlü bir pop yıldızı olan Hannah'nın hikayesi Miley'i daha çocuk yaşta dünya çapında bir fenomene dönüştürdü. Dizinin şarkıları, turneleri, filmleri derken bir neslin çocukluğuna damga vurmayı başardı.

Fakat Miley'nin asıl olayı Disney yıldızı olarak kalmamakta gizliydi.

Çocuk yıldız imajından kurtulmaya başladığı andan itibaren saçından müziğine, sahne şovlarından açıklamalarına kadar hemen her hamlesi olay oldu. Özellikle 2013'te gelen Bangerz dönemi, “Hannah Montana artık gerçekten bitti” dediğimiz kırılma noktasıydı. Wrecking Ball ve We Can't Stop derken Miley bir anda magazin dünyasının daimi başrolüne yerleşti. Sonraki yıllarda ise her albümünde başka bir Miley'le tanıştık. Bir dönem country-pop'a yaklaştı, sonra rock tarafını iyice öne çıkardı, ardından Flowers ile kariyerinin en büyük global başarılarından birine imza attı.

Kısacası Miley Cyrus'ın kariyerinde değişmeyen tek şey sürekli değişmesi oldu. Fakat bütün bu dönemlerin arasında bir konu vardı ki yıllarca peşini bırakmadı: Liam Hemsworth.