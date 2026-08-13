İlk Cinsel İlişkisi Hakkında Yalan Söylemiş: Miley Cyrus Gerçeği Yıllar Sonra İtiraf Etti!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Miley Cyrus'ın Liam Hemsworth'la yıllara yayılan aşkından şaşırtan bir detay yeniden gündemde! Ünlü şarkıcının ilk cinsel ilişkisi hakkında söylediği küçük bir yalanı yaklaşık 10 yıl boyunca sakladığı ortaya çıktı. Üstelik gerçeği itiraf etmesine sebep olan gelişme de en az yalanın kendisi kadar ilginçti!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hannah Montana olarak hayatımıza girip gözümüzün önünde pop dünyasının en olaylı yıldızlarından birine dönüşen Miley Cyrus, hiçbir zaman tek bir kalıba sığan isimlerden olmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Miley Cyrus ve Liam Hemsworth aşkı, Hollywood'un “ayrıldılar, barıştılar, yine ayrıldılar” denildiğinde akla gelen ilk ilişkilerinden biriydi.
Miley Cyrus'ın ilk cinsel deneyimiyle ilgili itirafıyla gündeme geldi ve hikayenin başrolündeki isim tahmin edebileceğiniz üzere yine Liam Hemsworth'tu!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın