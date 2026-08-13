Yıllardır Hiç Görmemiştik: Somer Sivrioğlu'nun Avustralya'da Yaşayan Oğlu Deniz Ortaya Çıktı!

Çocukları hayatlarını Avustralya'da sürdürdüğü için babaları kadar Türkiye'de göz önünde olmayan Derin ve Deniz ikilisinden Deniz'in Sidney'de yaşadığı ve tiyatroyla ilgilendiği daha önce basına yansımıştı.

Yine de Somer Şef'i yıllardır neredeyse her gün ekranda görsek de oğlunu aynı sıklıkta görememiştik. Geçtiğimiz saatlerde ise baba oğul kavuştu ve bu kez beraber kamera karşısına geçti. Somer Sivrioğlu'nun yanında gördüğümüz Deniz, yakışıklılığıyla da dikkat çekti. Baba oğulun yan yana görüntüleri sosyal medyada kısa sürede merak uyandırırken Deniz hakkında öğrendiğimiz tatlı bir detay daha oldu.

Hayatını Avustralya'da sürdüren Deniz, Türkçesinin iyi olmadığını, hatta bu yüzden; Türkçesini geliştirmek için ders aldığını da anlattı. Somer Şef'in yıllardır Türkiye'nin en tanınan televizyon yüzlerinden biri olduğunu düşününce, oğlunu böyle uzun uzun kamera karşısında görmek doğrusu hepimiz için küçük bir sürpriz oldu.

Bir tarafta her sezon MasterChef sayesinde neredeyse evimizin içinden biri haline gelen Somer Şef, diğer tarafta hayatını kilometrelerce uzakta sürdüren ve kameralardan büyük ölçüde uzak kalan Deniz... Bu kez tarif de tabak da yoktu; gündemi tamamen baba-oğulun kavuşması oluşturdu.