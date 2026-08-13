Yıllardır Hiç Görmemiştik: Somer Sivrioğlu'nun Avustralya'da Yaşayan Oğlu Deniz Ortaya Çıktı!
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MasterChef'in sevilen jüri üyesi Somer Sivrioğlu bu kez ne mutfaktaki hünerleriyle ne de özel hayatıyla gündemde! Geçtiğimiz günlerde gençlik fotoğrafıyla dikkat çeken ünlü şef, bu kez yıllardır neredeyse hiç görmediğimiz oğluyla kamera karşısına geçti.
Avustralya'da yaşayan oğlu Deniz'e kavuşan Somer Şef'in baba-oğul görüntüleri kısa sürede dikkat çekti. Yakışıklılığıyla gözleri üzerine çeken Deniz'in Türkçesiyle ilgili anlattıkları da yüzleri gülümsetti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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MasterChef'in Somer Şef'i yıllardır hayatımızda ama özel hayatı söz konusu olduğunda işler mutfaktaki kadar sakin ilerlemedi...
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Somer Sivrioğlu ve Talya Didem Belen cephesinden birkaç gün önce ayrılık haberi gelmişti.
Somer Sivrioğlu bu kez Avustralya'da yaşayan oğlu Deniz'le gündem oldu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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