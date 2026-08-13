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Yıllardır Hiç Görmemiştik: Somer Sivrioğlu'nun Avustralya'da Yaşayan Oğlu Deniz Ortaya Çıktı!

Yıllardır Hiç Görmemiştik: Somer Sivrioğlu'nun Avustralya'da Yaşayan Oğlu Deniz Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.08.2026 - 19:00
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MasterChef'in sevilen jüri üyesi Somer Sivrioğlu bu kez ne mutfaktaki hünerleriyle ne de özel hayatıyla gündemde! Geçtiğimiz günlerde gençlik fotoğrafıyla dikkat çeken ünlü şef, bu kez yıllardır neredeyse hiç görmediğimiz oğluyla kamera karşısına geçti. 

Avustralya'da yaşayan oğlu Deniz'e kavuşan Somer Şef'in baba-oğul görüntüleri kısa sürede dikkat çekti. Yakışıklılığıyla gözleri üzerine çeken Deniz'in Türkçesiyle ilgili anlattıkları da yüzleri gülümsetti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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MasterChef'in Somer Şef'i yıllardır hayatımızda ama özel hayatı söz konusu olduğunda işler mutfaktaki kadar sakin ilerlemedi...

MasterChef'in Somer Şef'i yıllardır hayatımızda ama özel hayatı söz konusu olduğunda işler mutfaktaki kadar sakin ilerlemedi...

Somer Sivrioğlu'nu Türkiye'de geniş kitlelerin tanıması 2018 yılında MasterChef Türkiye jürisine katılmasıyla oldu. Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'yla beraber yarışmanın vazgeçilmez isimlerinden birine dönüşen Somer Şef; kendine has tarzı, esprileri ve yarışmacılarla kurduğu diyaloglarla kısa sürede ekranın sevilen yüzlerinden biri haline geldi.

Kariyerinin önemli bir bölümünü Avustralya'da geçiren Sivrioğlu'nun magazin tarafı ise zaman içerisinde en az şefliği kadar hareketlendi. Uzun yıllar Aslı Sivrioğlu ile evli kalan ünlü şefin bu evlilikten Deniz ve Derin adında iki çocuğu oldu. Çiftin yıllar süren evliliğinin sona ermesinin ardından Somer Şef'in adı farklı ilişkilerle magazin gündemine geldi. Son dönemin en ciddi ilişkilerinden biri ise Talya Didem Belen'le yaşadığı aşktı. 

Öyle ki ikilinin ilişkisi bir noktada evlilik hazırlıklarına kadar ilerledi. Fakat Somer Şef'in özel hayatında işler yine beklediğimiz gibi gitmedi.

Somer Sivrioğlu ve Talya Didem Belen cephesinden birkaç gün önce ayrılık haberi gelmişti.

Somer Sivrioğlu ve Talya Didem Belen cephesinden birkaç gün önce ayrılık haberi gelmişti.

Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayan, beraber katıldıkları davetlerden tatillere pek çok kez yan yana gördüğümüz çiftin evlilik hazırlığında olduğu konuşulurken yollarını ayırması haliyle dikkat çekmişti. Somer Şef de ayrılığın ardından hayatına kaldığı yerden devam ederken son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden radarımıza girmeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde bu kez arşivin kapağını açan ünlü şef, gençlik yıllarından bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Bugün görmeye alıştığımız uzun saçlı, sakallı Somer Sivrioğlu görüntüsünün çok daha genç versiyonuyla karşılaşınca fotoğraf kısa sürede dikkat çekti. Üstelik gençlik halinin şimdiki haliyle bir alakasının olmaması da ayrıca gündem olmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Somer Sivrioğlu bu kez Avustralya'da yaşayan oğlu Deniz'le gündem oldu.

Çocukları hayatlarını Avustralya'da sürdürdüğü için babaları kadar Türkiye'de göz önünde olmayan Derin ve Deniz ikilisinden Deniz'in Sidney'de yaşadığı ve tiyatroyla ilgilendiği daha önce basına yansımıştı. 

Yine de Somer Şef'i yıllardır neredeyse her gün ekranda görsek de oğlunu aynı sıklıkta görememiştik. Geçtiğimiz saatlerde ise baba oğul kavuştu ve bu kez beraber kamera karşısına geçti. Somer Sivrioğlu'nun yanında gördüğümüz Deniz, yakışıklılığıyla da dikkat çekti. Baba oğulun yan yana görüntüleri sosyal medyada kısa sürede merak uyandırırken Deniz hakkında öğrendiğimiz tatlı bir detay daha oldu.

Hayatını Avustralya'da sürdüren Deniz, Türkçesinin iyi olmadığını, hatta bu yüzden; Türkçesini geliştirmek için ders aldığını da anlattı. Somer Şef'in yıllardır Türkiye'nin en tanınan televizyon yüzlerinden biri olduğunu düşününce, oğlunu böyle uzun uzun kamera karşısında görmek doğrusu hepimiz için küçük bir sürpriz oldu.

Bir tarafta her sezon MasterChef sayesinde neredeyse evimizin içinden biri haline gelen Somer Şef, diğer tarafta hayatını kilometrelerce uzakta sürdüren ve kameralardan büyük ölçüde uzak kalan Deniz... Bu kez tarif de tabak da yoktu; gündemi tamamen baba-oğulun kavuşması oluşturdu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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