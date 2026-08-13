Ekonomist Muhammet Bayram Emekli Zammında Beklenen Rakamı Açıkladı
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Yılın üçüncü enflasyon raporu açıklandı. Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28 olarak güncellendi. Enflasyon tahmininin güncellenmesiyle 2027 Ocak emekli maaş zamları da yavaş yavaş şekillenmeye başlandı. Yeni yıla 5 ay kala milyonlarca vatandaş “Emekli zammı ne kadar olacak? Emekliye ne kadar zam yapılacak?” sorusunu araştırmaya başladı. Emekli zammı için ilk oranlar geldi. TGRT Haber’den Bengü Sarıkuş’a konuşan Muhammet Bayram, emekli maaş zammı için ilk oranları verdi.
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2027 emekli maaşı şekillenmeye başladı.
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Emekli zammı ne kadar olacak?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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