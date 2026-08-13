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Ekonomist Muhammet Bayram Emekli Zammında Beklenen Rakamı Açıkladı

Ekonomist Muhammet Bayram Emekli Zammında Beklenen Rakamı Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
13.08.2026 - 17:03
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Yılın üçüncü enflasyon raporu açıklandı. Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28 olarak güncellendi. Enflasyon tahmininin güncellenmesiyle 2027 Ocak emekli maaş zamları da yavaş yavaş şekillenmeye başlandı. Yeni yıla 5 ay kala milyonlarca vatandaş “Emekli zammı ne kadar olacak? Emekliye ne kadar zam yapılacak?” sorusunu araştırmaya başladı. Emekli zammı için ilk oranlar geldi. TGRT Haber’den Bengü Sarıkuş’a konuşan Muhammet Bayram, emekli maaş zammı için ilk oranları verdi.

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2027 emekli maaşı şekillenmeye başladı.

2027 emekli maaşı şekillenmeye başladı.

Milyonlarca emekli için 2027 maaş zammı için ilk rakamlar geldi. Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 26’dan 28’e yükseltildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, '2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 28 olarak yukarı yönlü güncelledik' dedi.

Verilerin açıklanmasıyla, Ocak 2027 emekli maaş zamları da şekillenmeye başladı. Ekonomist Muhammet Bayram, yeni enflasyon tahmini ışığında emeklilerin alacağı muhtemel zam oranlarını ve en düşük emekli maaşında oluşacak yeni tabloyu tek tek açıkladı.

Emekli zammı ne kadar olacak?

Emekli zammı ne kadar olacak?

Temmuz ayında yapılan son düzenlemeyle birlikte en düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL seviyesine yükseltilmişti. Ancak Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini yüzde 28’e çıkarmasıyla birlikte, altı aylık enflasyon farkına dayalı zam beklentilerinde de yukarı yönlü bir hareketlilik yaşandı. Yıl sonu enflasyon tahminiyle SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için Ocak 2027 zam oranında yeni rakamları doğurdu.

Peki, 2027 emekli zammı ne kadar olacak? Ekonomist Muhammet Bayram, zam beklentisini açıkladı. Bayram, “SSK, Bağkur emeklileri, memur emeklileri ve memurlar için sene sonu itibari ile oluşacak enflasyon farkının yüzde 13 ila yüzde 15 arasında gerçekleşeceğini tahmin ediyorum” dedi.

En düşük emekli maaşı 2027’de ne kadar olacak?

Ekonomist Bayram, en düşük emekli maaşına da değindi. Tahminlerini sıralayan Bayram, “En düşük emekli maaşı da 25 bin ila 28 bin TL arasında oluşacaktır” dedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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