Ekonomist Muhammet Bayram Emekli Zammında Beklenen Rakamı Açıkladı

Temmuz ayında yapılan son düzenlemeyle birlikte en düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL seviyesine yükseltilmişti. Ancak Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini yüzde 28’e çıkarmasıyla birlikte, altı aylık enflasyon farkına dayalı zam beklentilerinde de yukarı yönlü bir hareketlilik yaşandı. Yıl sonu enflasyon tahminiyle SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için Ocak 2027 zam oranında yeni rakamları doğurdu.

Peki, 2027 emekli zammı ne kadar olacak? Ekonomist Muhammet Bayram, zam beklentisini açıkladı. Bayram, “SSK, Bağkur emeklileri, memur emeklileri ve memurlar için sene sonu itibari ile oluşacak enflasyon farkının yüzde 13 ila yüzde 15 arasında gerçekleşeceğini tahmin ediyorum” dedi.

En düşük emekli maaşı 2027’de ne kadar olacak?

Ekonomist Bayram, en düşük emekli maaşına da değindi. Tahminlerini sıralayan Bayram, “En düşük emekli maaşı da 25 bin ila 28 bin TL arasında oluşacaktır” dedi.