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Onedio Testi Tadında Hazırlanan İş Başvurusu Formu Tepki Çekti

Onedio Testi Tadında Hazırlanan İş Başvurusu Formu Tepki Çekti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.08.2026 - 17:25
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Son zamanlarda daralan iş piyasasıyla birlikte işverenlerin yeni bir çalışan adayında beklediği kriterler de arttı. Eskiden daha kısa süren görüşmelere aşamalar, sınavlar ve son olarak da anketler eklendi. İş arayan kişiler ise geri dönüş bile almanın garanti olmadığı pozisyonlar için bu kadar fazla vakit harcamaktan şikayetçi.

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Sosyal medaya işverenlerin ilginç işe alım süreçleri tepki çekerken bunlara bir yenisi daha eklendi.

Sosyal medaya işverenlerin ilginç işe alım süreçleri tepki çekerken bunlara bir yenisi daha eklendi.

Bir grafik tasarımcısı ilanında o kişinin mesleki yeterliliği, yetenekleri veya eğitimiyle ilgisi olmayan ve tamamen özel hayatına dair soruların sorulduğu bir anket dolduruldu. Özellikle çalışan adayının kiminle yaşadığı, en büyük korkuları ve marka tercihleri gibi sorular dikkat çekti.

Bir süredir gergin olan iş piyasasındaki insanlar da bu yeni icada tepkiliydi.

Bir süredir gergin olan iş piyasasındaki insanlar da bu yeni icada tepkiliydi.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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