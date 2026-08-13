Onedio Testi Tadında Hazırlanan İş Başvurusu Formu Tepki Çekti

Son zamanlarda daralan iş piyasasıyla birlikte işverenlerin yeni bir çalışan adayında beklediği kriterler de arttı. Eskiden daha kısa süren görüşmelere aşamalar, sınavlar ve son olarak da anketler eklendi. İş arayan kişiler ise geri dönüş bile almanın garanti olmadığı pozisyonlar için bu kadar fazla vakit harcamaktan şikayetçi.