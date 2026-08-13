Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne Operasyon: Alihan Kuriş ve 48 Kişiye Gözaltı Kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yönelik 17 ilde operasyon başlatıldı. Gözaltına alınanlar arasında Süleymancılar Cemaati lideri Alihan Kuriş de var.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 49 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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