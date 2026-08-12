Süper Kupa Maçında Aston Villa Gol Atınca Taraftar Canlı Yayında Poposunu Açtı
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UEFA Süper Kupa finalinde Aston Villa’nın Paris Saint-Germain karşısında beraberliği yakalamasının ardından tribünlerdeki kutlama canlı yayına yansıdı. Kameraya arkasını dönen bir Aston Villa taraftarı şortunu indirerek poposunu açtı. Golü kaydeden 17 yaşındaki Brian Madjo ise Avrupa finalleri tarihine geçti.
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Kutlama sırasında kamerayı fark eden bir Aston Villa taraftarı arkasını dönerek şortunu indirdi ve poposunu açtı.
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Aston Villa’nın golünde tribündeki görüntü gündem oldu 👇🏻
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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