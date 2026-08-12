Süper Kupa Maçında Aston Villa Gol Atınca Taraftar Canlı Yayında Poposunu Açtı

Beklenmedik hareketin canlı yayına yansıması, Madjo’nun beraberlik golünün ardından sosyal medyada en çok konuşulan görüntülerden biri oldu.

Karşılaşmaya 17 yaş 212 günlükken ilk 11’de başlayan Madjo, Opta’nın verileri tutmaya başladığı 2006’dan bu yana UEFA Süper Kupa finalinde ilk 11’e giren en genç futbolcu unvanını aldı. İspanyol istatistikçi Alexis Martín-Tamayo’nun aktardığına göre genç forvet, herhangi bir Avrupa kupası finaline ilk 11’de başlayan en genç oyuncu olarak da kayıtlara geçti.

Ronald de Boer, 1987 UEFA Süper Kupası’nda 17 yaş 193 günlükken; Ibrahim Mbaye ise 2025’te 17 yaş 201 günlükken forma giymişti. Ancak iki futbolcu da karşılaşmalara ilk 11’de başlamamış, oyuna sonradan dahil olmuştu.