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Süper Kupa Maçında Aston Villa Gol Atınca Taraftar Canlı Yayında Poposunu Açtı

Süper Kupa Maçında Aston Villa Gol Atınca Taraftar Canlı Yayında Poposunu Açtı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.08.2026 - 23:15
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UEFA Süper Kupa finalinde Aston Villa’nın Paris Saint-Germain karşısında beraberliği yakalamasının ardından tribünlerdeki kutlama canlı yayına yansıdı. Kameraya arkasını dönen bir Aston Villa taraftarı şortunu indirerek poposunu açtı. Golü kaydeden 17 yaşındaki Brian Madjo ise Avrupa finalleri tarihine geçti.

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Kutlama sırasında kamerayı fark eden bir Aston Villa taraftarı arkasını dönerek şortunu indirdi ve poposunu açtı.

Beklenmedik hareketin canlı yayına yansıması, Madjo’nun beraberlik golünün ardından sosyal medyada en çok konuşulan görüntülerden biri oldu.

Karşılaşmaya 17 yaş 212 günlükken ilk 11’de başlayan Madjo, Opta’nın verileri tutmaya başladığı 2006’dan bu yana UEFA Süper Kupa finalinde ilk 11’e giren en genç futbolcu unvanını aldı. İspanyol istatistikçi Alexis Martín-Tamayo’nun aktardığına göre genç forvet, herhangi bir Avrupa kupası finaline ilk 11’de başlayan en genç oyuncu olarak da kayıtlara geçti.

Ronald de Boer, 1987 UEFA Süper Kupası’nda 17 yaş 193 günlükken; Ibrahim Mbaye ise 2025’te 17 yaş 201 günlükken forma giymişti. Ancak iki futbolcu da karşılaşmalara ilk 11’de başlamamış, oyuna sonradan dahil olmuştu.

Aston Villa’nın golünde tribündeki görüntü gündem oldu 👇🏻

Aston Villa’nın golünde tribündeki görüntü gündem oldu 👇🏻

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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