Müzik Zevkine Göre 10 Yıl Sonra Hayatında Neler Olacak?
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Müzik zevkin sandığından çok daha fazla şey anlatıyor! Dinlediğin şarkılar, ruh halin, hayata bakışın ve karar alma biçimin hakkında ipuçları veriyor. Peki ya tüm bunlar geleceğine dair eğlenceli bir senaryo oluştursaydı? Haydi, müzik seçimlerini yap ve 10 yıl sonra seni nasıl bir hayatın beklediğini öğren!
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1. Bir şarkıyı favorilere atmanın tek şartı ne?
2. Bir sanatçıyla 24 saat geçireceksin. Hangisini seçersin?
3. Hayatının şu anki dönemine soundtrack olacak kelime hangisi?
4. Bir şarkıyı dinlerken en çok ne yaparsın?
5. Müzik dinlerken telefonuna gelen mesaj...
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6. Bu albümlerden birini seç bakalım!
7. Bir enstrüman seç bakalım!
8. Bu sanatçılardan favorin olanını seç bakalım!
Senin geleceğin parlıyor, hayatın büyük bir değişim dalgasıyla buluşacak!
Sen kendi hikayeni yazacaksın, başarıyı sabırla inşa edenlerden olacaksın!
Hayatın tam bir maceraya dönüşecek!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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