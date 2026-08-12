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Cinsellik mi, Aşk mı? İlişkide Senin İçin Asıl Önemli Olan Şey Ne?

Cinsellik mi, Aşk mı? İlişkide Senin İçin Asıl Önemli Olan Şey Ne?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
12.08.2026 - 22:01
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Bir ilişkide seni gerçekten mutlu eden şey ne? Güçlü bir fiziksel çekim mi, derin bir duygusal bağ mı, yoksa ikisinin arasında kurulan kusursuz denge mi? Kimi insanlar için aşkın heyecanı ve romantik yakınlık ilişkinin temeliyken, kimileri için fiziksel çekim olmadan ilişkinin eksik kaldığını düşünüyor. Bazıları ise güven, sadakat ve duygusal uyum olmadan hiçbir ilişkinin uzun süre ayakta kalamayacağına inanıyor.

Peki senin için hangisi daha önemli? Birini sevdiğinde seni ona bağlayan şey kalbin mi, bedenin mi, zihnin mi yoksa hepsinin dengesi mi?

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Cinsellik mi, Aşk mı? İlişkide Senin İçin Asıl Önemli Olan Şey Ne?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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