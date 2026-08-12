"Kral Charles Öldü" Dediler, Radyoda Milli Marş Çaldı, Yayın Kesildi: İngiltere'de Skandal Ötesi Hata!

İngiltere'nin radyo ve televizyon yayınlarını denetleyen resmi otoritesi Ofcom, yaşanan olaya ilişkin detaylı bir inceleme başlattı. Kurum tarafından yapılan resmi değerlendirmede, yüksek kamuoyu hassasiyeti taşıyan böylesine kritik bir konuda yapılan hata 'son derece ciddi bir ihlal' olarak nitelendirildi.

Radyo yönetimi ise yaşanan olayı şirket bünyesinde de kabul edilemez bulduklarını, ilgili çalışanın gerekli idari uyarıları aldığını ve benzer durumların tekrarlanmaması adına tüm güvenlik protokollerinin güncellendiğini bildirdi. Şu aşamada Ofcom tarafından açıklanmış resmi bir ceza bulunmazken, ilerleyen günlerde kanala yönelik yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu.