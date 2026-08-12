"Kral Charles Öldü" Dediler, Radyoda Milli Marş Çaldı, Yayın Kesildi: İngiltere'de Skandal Ötesi Hata!
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İngiltere’de yarım asırdan uzun süredir yayın hayatını sürdüren bağımsız radyo kanalı Caroline, ülke genelinde büyük bir şok yaşattı. Mayıs ayında gerçekleşen olayda, istasyonun ana yayın akışı aniden kesilerek Kral Charles'ın öldüğüne dair önceden hazırlanmış resmi bir ölüm anonsu yapıldı. Anonsun ardından milli marş çalındı, radyo yayını 16 dakika kesildi. Yayını dinleyen binlerce kişi panik olurken İngiltere adeta karıştı. Anonsun yanlışlıkla verildiği ve Charles'ın tedavi gördüğü açıklandı.
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İngiltere'yi karıştıran anons: "Kral Charles öldü." Gerçek sonradan ortaya çıktı!
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Resmi kurum olayı "son derece ciddi ihlal" olarak tanımladı.
Kral Charles'ın sağlık durumu nasıl?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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