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"Kral Charles Öldü" Dediler, Radyoda Milli Marş Çaldı, Yayın Kesildi: İngiltere'de Skandal Ötesi Hata!

"Kral Charles Öldü" Dediler, Radyoda Milli Marş Çaldı, Yayın Kesildi: İngiltere'de Skandal Ötesi Hata!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
12.08.2026 - 21:19
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İngiltere’de yarım asırdan uzun süredir yayın hayatını sürdüren bağımsız radyo kanalı Caroline, ülke genelinde büyük bir şok yaşattı. Mayıs ayında gerçekleşen olayda, istasyonun ana yayın akışı aniden kesilerek Kral Charles'ın öldüğüne dair önceden hazırlanmış resmi bir ölüm anonsu yapıldı. Anonsun ardından milli marş çalındı, radyo yayını 16 dakika kesildi. Yayını dinleyen binlerce kişi panik olurken İngiltere adeta karıştı. Anonsun yanlışlıkla verildiği ve Charles'ın tedavi gördüğü açıklandı.

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İngiltere'yi karıştıran anons: "Kral Charles öldü." Gerçek sonradan ortaya çıktı!

İngiltere'yi karıştıran anons: "Kral Charles öldü." Gerçek sonradan ortaya çıktı!

İngiltere'nin ünlü radyo kanalı skandal bir hataya imza attı. Kral Charles'ın öldüğünü anons eden radyo kanalı, milli marşı çaldı ve yayını 16 dakika kesti. Yayını dinleyenler haberin gerçek olduğunu düşünürken akıllara durgunluk veren hata ortaya çıktı. 

Yayının üzerinden yaklaşık 30 dakika geçtikten sonra radyo yönetiminden acil bir açıklama geldi. Yapılan duyuruda, paylaşılan haberin tamamen asılsız olduğu, durumun teknik bir personelin vahim hatasından kaynaklandığı belirtilerek tüm kamuoyundan özür dilendi.

Kral Charles'ın önceden hazırlanmış ölüm duyurusunun yayına nasıl verildiği ise ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, radyonun ana bilgisayar sisteminde rutin bakım işlemlerini yürüten bir personel, Kral Charles’ın olası vefatı durumunda protokollar gereği kullanılmak üzere arşivde hazır bekletilen acil durum dosyasını merak ederek açtı. CNN Türk'te yer alan habere göre yanlışlıkla canlı yayına aktarılan ses dosyasını durduramayan personelin, yaşanan kriz üzerine büyük bir panik yaşayarak radyo binasını terk ettiği öğrenildi.

Resmi kurum olayı "son derece ciddi ihlal" olarak tanımladı.

Resmi kurum olayı "son derece ciddi ihlal" olarak tanımladı.

İngiltere'nin radyo ve televizyon yayınlarını denetleyen resmi otoritesi Ofcom, yaşanan olaya ilişkin detaylı bir inceleme başlattı. Kurum tarafından yapılan resmi değerlendirmede, yüksek kamuoyu hassasiyeti taşıyan böylesine kritik bir konuda yapılan hata 'son derece ciddi bir ihlal' olarak nitelendirildi.

Radyo yönetimi ise yaşanan olayı şirket bünyesinde de kabul edilemez bulduklarını, ilgili çalışanın gerekli idari uyarıları aldığını ve benzer durumların tekrarlanmaması adına tüm güvenlik protokollerinin güncellendiğini bildirdi. Şu aşamada Ofcom tarafından açıklanmış resmi bir ceza bulunmazken, ilerleyen günlerde kanala yönelik yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu.

Kral Charles'ın sağlık durumu nasıl?

Kral Charles'ın sağlık durumu nasıl?

Kral Charles, bir süredir kanser tedavisi görüyor. 77 yaşındaki Kral Charles’ın hastalığının ne olduğu açıklanmıyor. Kralın sağlık durumuna ilişkin en son açıklama yılbaşın yapılmıştı. Açıklamada, kanser tedavisinin devam edeceği belirtilmişti. 

Kral Charles öldüğünde kamuoyuna nasıl duyurulacak?

Buckingham Sarayı'nın bir hükümdarın vefatı halinde izlediği son derece katı ve kademeli bir iletişim ağı bulunuyor. Küresel haber ajansları ve onaylı basın kuruluşları üzerinden son derece kısıtlı ve doğrulanmış bilgilerle yürütülen bu süreçte, spekülasyonların önüne geçilmesi hedefleniyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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