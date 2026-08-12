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Psikolojiye Göre Yüzüstü Uyuyan İnsanların Ortak Özelliği

Psikolojiye Göre Yüzüstü Uyuyan İnsanların Ortak Özelliği

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.08.2026 - 21:00
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Bazı insanlar yan veya sırtüstü pozisyonda bir türlü rahat edemiyor, uykuya dalabilmek için yüzüstü yatmayı tercih ediyor. Popüler psikoloji yorumlarında “serbest düşüş” adı verilen bu pozisyon; dışa dönük, cesur ve doğrudan bir tavrın yanı sıra eleştiriye karşı hassasiyetle ilişkilendiriliyor. Ancak araştırmalar, uyuma biçiminden kesin bir kişilik analizi yapılamayacağını gösteriyor.

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Ortak özellikleri eleştiriye karşı hassasiyet olabilir

Ortak özellikleri eleştiriye karşı hassasiyet olabilir

Yüzüstü uyuyan kişiler, popüler uyku pozisyonu sınıflandırmalarında genellikle başını yana çeviren ve kollarını yastığın çevresine yerleştiren kişiler olarak tanımlanıyor. “Serbest düşüş” olarak adlandırılan bu pozisyonu tercih edenlerin dışarıdan öz güvenli, girişken ve dobra görünebildikleri öne sürülüyor.

Söz konusu yorumlara göre yüzüstü uyuyanlar, düşüncelerini saklamadan söyleyebiliyor ve sosyal ortamlarda rahat davranabiliyor. Ancak aynı doğrudan tavrı karşı taraftan gördüklerinde kendilerini rahatsız hissedebiliyorlar. Özellikle kişiliklerine veya yaptıkları işe yöneltilen eleştirileri uzun süre düşünebildikleri iddia ediliyor.

Bu nedenle yüzüstü uyuyanlarla ilişkilendirilen en dikkat çekici ortak özellik, eleştiriye karşı gösterilen hassasiyet olarak öne çıkıyor. Dışarıdan cesur ve rahat görünmeleri, başkalarının kendileri hakkındaki düşüncelerini önemsemedikleri anlamına gelmeyebiliyor.

Kontrolü ellerinde tutmak isteyebilirler

Kontrolü ellerinde tutmak isteyebilirler

Yüzüstü uyuma pozisyonunda vücudun büyük bölümü yatağa temas ediyor. Kolların yastığı çevrelemesi ve yüzün yatağa dönük olması, popüler psikoloji yorumlarında kişinin kendisini güvenli bir alana kapatma isteğiyle ilişkilendiriliyor.

Bazı eski uyku pozisyonu değerlendirmelerinde yüzüstü uyuyanların belirsizlikten hoşlanmadığı, planlarını önceden yapmak istediği ve karşılaşabileceği durumlar üzerinde söz sahibi olmaya önem verdiği ileri sürülüyor. Beklenmedik değişiklikler veya başkalarının aldığı ani kararlar, bu kişilerde huzursuzluk yaratabiliyor.

Kontrol isteği her zaman baskın veya katı bir kişilik anlamına gelmiyor. Kişi yalnızca neyle karşılaşacağını bilmek, hazırlıksız yakalanmamak ve kendi sınırlarını korumak istiyor olabilir. Eleştirilmek de kontrol edemediği bir değerlendirmeyle karşılaşması nedeniyle rahatsız edici gelebiliyor.

Uyku pozisyonu tek başına kişiliği göstermiyor

Uyku pozisyonu tek başına kişiliği göstermiyor

Uyuma biçimleri ile kişilik özellikleri arasındaki bağlantıyı inceleyen bilimsel çalışmalar, popüler yorumlar kadar kesin sonuçlara ulaşmıyor. Lawrence Kamau, Susan Luber ve Vishal Kumar tarafından 332 üniversite öğrencisiyle yürütülen 2012 tarihli araştırmada bazı ilişkiler görülse de bunların oldukça zayıf olduğu belirtildi.

Araştırmacılar, elde edilen sonuçların uyku pozisyonundan hareketle kişilik tahmini yapmaya yeterli olmadığını vurguladı. Daha yakın tarihli değerlendirmelerde de belirli bir pozisyonda uyuyan herkesin aynı kişilik özelliklerine sahip olduğunu gösteren güçlü ve tutarlı kanıt bulunmadığı ifade ediliyor.

İnsanlar gece boyunca birçok kez pozisyon değiştirebiliyor. Yatak ve yastık seçimi, çocukluktan gelen alışkanlıklar, fiziksel rahatlık ve vücudun o geceki durumu da tercih edilen pozisyonu etkileyebiliyor. Dolayısıyla yüzüstü uyumak eleştiriye duyarlılık veya kontrol isteğiyle ilişkilendirilse bile tek başına kişinin karakteri hakkında kesin bir sonuç vermiyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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