Psikolojiye Göre Yüzüstü Uyuyan İnsanların Ortak Özelliği
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bazı insanlar yan veya sırtüstü pozisyonda bir türlü rahat edemiyor, uykuya dalabilmek için yüzüstü yatmayı tercih ediyor. Popüler psikoloji yorumlarında “serbest düşüş” adı verilen bu pozisyon; dışa dönük, cesur ve doğrudan bir tavrın yanı sıra eleştiriye karşı hassasiyetle ilişkilendiriliyor. Ancak araştırmalar, uyuma biçiminden kesin bir kişilik analizi yapılamayacağını gösteriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ortak özellikleri eleştiriye karşı hassasiyet olabilir
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kontrolü ellerinde tutmak isteyebilirler
Uyku pozisyonu tek başına kişiliği göstermiyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın