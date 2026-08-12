Psikolojiye Göre Yüzüstü Uyuyan İnsanların Ortak Özelliği

Yüzüstü uyuyan kişiler, popüler uyku pozisyonu sınıflandırmalarında genellikle başını yana çeviren ve kollarını yastığın çevresine yerleştiren kişiler olarak tanımlanıyor. “Serbest düşüş” olarak adlandırılan bu pozisyonu tercih edenlerin dışarıdan öz güvenli, girişken ve dobra görünebildikleri öne sürülüyor.

Söz konusu yorumlara göre yüzüstü uyuyanlar, düşüncelerini saklamadan söyleyebiliyor ve sosyal ortamlarda rahat davranabiliyor. Ancak aynı doğrudan tavrı karşı taraftan gördüklerinde kendilerini rahatsız hissedebiliyorlar. Özellikle kişiliklerine veya yaptıkları işe yöneltilen eleştirileri uzun süre düşünebildikleri iddia ediliyor.

Bu nedenle yüzüstü uyuyanlarla ilişkilendirilen en dikkat çekici ortak özellik, eleştiriye karşı gösterilen hassasiyet olarak öne çıkıyor. Dışarıdan cesur ve rahat görünmeleri, başkalarının kendileri hakkındaki düşüncelerini önemsemedikleri anlamına gelmeyebiliyor.