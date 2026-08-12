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Acilen Hastaneye Kaldırılan Deniz Seki'den İlk Açıklama Geldi!

Acilen Hastaneye Kaldırılan Deniz Seki'den İlk Açıklama Geldi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.08.2026 - 21:13
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Evinde geçirdiği talihsiz kazanın ardından hastaneye kaldırılan ve ameliyat olan Deniz Seki'den beklenen haber geldi. Kalça bölgesinin yanında kırık ve omurgasında zedelenme tespit edilen ünlü şarkıcı, hastane odasından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Deniz Seki, geçtiğimiz gün evinde geçirdiği talihsiz kazayla sevenlerini bir hayli korkutmuştu.

Deniz Seki, geçtiğimiz gün evinde geçirdiği talihsiz kazayla sevenlerini bir hayli korkutmuştu.

Türk pop müziğinin yıllardır sahnelerde görmeye alıştığımız isimlerinden Deniz Seki'den dün hiç beklemediğimiz bir haber gelmişti. Ünlü şarkıcı evinde geçirdiği talihsiz kazanın ardından hastaneye kaldırılmış, yapılan kontrollerde durumun ilk düşünülenden daha ciddi olduğu anlaşılmıştı.

Edinilen bilgilere göre Seki, evinde balkona çıkmak istediği sırada ayağının kaymasıyla dengesini kaybetmiş ve sert şekilde yere düşmüştü. Ünlü şarkıcının yardımına çalışma arkadaşı Cemal Günbaş koşmuş, olay yerine çağrılan ambulansla Seki vakit kaybetmeden hastaneye götürülmüştü.

Hastanede yapılan tetkiklerde Deniz Seki'nin kalça bölgesinin yanında kırık olduğu ve omurgasında da zedelenme meydana geldiği belirlenmişti. Doktorların değerlendirmesinin ardından ameliyat kararı verilmiş ve Seki kısa süre içerisinde operasyona alınmıştı.

Özellikle sahne temposunu uzun süredir aksatmadan sürdüren şarkıcının yaşadığı kaza, haliyle hayranlarını da endişelendirmişti. Tedavi sürecinin bir süre devam edeceği, hareketlerinin kısıtlanacağı ve bu nedenle sahnelere hemen dönemeyeceği öğrenilmişti.

Kazanın ardından gözler Deniz Seki'den gelecek habere çevrilirken sağlık durumuyla ilgili beklenen açıklama da çok geçmeden bizzat kendisinden geldi.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ameliyatın ardından hastanedeki tedavisi devam eden Deniz Seki, bugün hastane odasından paylaşım yaparak sevenlerine seslendi.

Ameliyatın ardından hastanedeki tedavisi devam eden Deniz Seki, bugün hastane odasından paylaşım yaparak sevenlerine seslendi.

Hastane yatağından çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabına yükleyen Deniz Seki, son durumunu merak eden hayranlarına uzun bir mesajla teşekkür etti.

Paylaşımına “Hastaneden herkese kocaman bir merhaba” sözleriyle başlayan ünlü şarkıcı; kendisini arayan, soran, merak eden ve iyi dileklerini gönderen herkese teşekkür etti. Bu süreçte yalnız bırakılmadığını özellikle vurgulayan Seki, hastaneye kadar gelerek kendisini ziyaret eden sanatçı dostlarını ve arkadaşlarını da unutmadı.

Seki'nin açıklamasındaki en sevindiren haber ise ameliyatıyla ilgiliydi. Operasyonun başarılı geçtiğini açıklayan şarkıcı, şu an ağrılarının devam ettiğini ve önünde kolay olmayan bir iyileşme süreci bulunduğunu da gizlemedi.

“Şu an ağrılarım var, kolay bir süreç değil ama ben her zamanki gibi pozitif kalmaya ve güzel düşünmeye çalışıyorum” diyen Seki, bir süre daha hastanede kalacağını ve bu zamanı dinlenerek, toparlanmaya çalışarak geçireceğini belirtti. Dün gelen kaza ve ameliyat haberinin ardından sevenlerinin en çok merak ettiği konu da böylece açıklığa kavuşmuş oldu. Deniz Seki'nin ameliyatı başarıyla tamamlandı ancak tedavi süreci henüz bitmiş değil. Ünlü şarkıcı bir süre daha doktorlarının gözetiminde hastanede kalacak.

Mesajının devamında hayranlarından gelen desteğin kendisine ne kadar iyi geldiğini de anlatan Seki, “Sizlerin sevgisini, dualarını ve güzel enerjisini hissetmek bana gerçekten çok iyi geliyor” sözleriyle kendisine ulaşan mesajların moral kaynağı olduğunu dile getirdi.

Ve tabii yıllardır hayatının merkezinde müzik olan Deniz Seki'nin aklında şimdiden yeniden sahnelere dönmek vardı.

Ünlü şarkıcı açıklamasını, “En kısa zamanda yeniden sahnede, sizlerle birlikte olabilmek dileğiyle… Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız” sözleriyle noktaladı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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