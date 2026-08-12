Acilen Hastaneye Kaldırılan Deniz Seki'den İlk Açıklama Geldi!

Hastane yatağından çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabına yükleyen Deniz Seki, son durumunu merak eden hayranlarına uzun bir mesajla teşekkür etti.

Paylaşımına “Hastaneden herkese kocaman bir merhaba” sözleriyle başlayan ünlü şarkıcı; kendisini arayan, soran, merak eden ve iyi dileklerini gönderen herkese teşekkür etti. Bu süreçte yalnız bırakılmadığını özellikle vurgulayan Seki, hastaneye kadar gelerek kendisini ziyaret eden sanatçı dostlarını ve arkadaşlarını da unutmadı.

Seki'nin açıklamasındaki en sevindiren haber ise ameliyatıyla ilgiliydi. Operasyonun başarılı geçtiğini açıklayan şarkıcı, şu an ağrılarının devam ettiğini ve önünde kolay olmayan bir iyileşme süreci bulunduğunu da gizlemedi.

“Şu an ağrılarım var, kolay bir süreç değil ama ben her zamanki gibi pozitif kalmaya ve güzel düşünmeye çalışıyorum” diyen Seki, bir süre daha hastanede kalacağını ve bu zamanı dinlenerek, toparlanmaya çalışarak geçireceğini belirtti. Dün gelen kaza ve ameliyat haberinin ardından sevenlerinin en çok merak ettiği konu da böylece açıklığa kavuşmuş oldu. Deniz Seki'nin ameliyatı başarıyla tamamlandı ancak tedavi süreci henüz bitmiş değil. Ünlü şarkıcı bir süre daha doktorlarının gözetiminde hastanede kalacak.

Mesajının devamında hayranlarından gelen desteğin kendisine ne kadar iyi geldiğini de anlatan Seki, “Sizlerin sevgisini, dualarını ve güzel enerjisini hissetmek bana gerçekten çok iyi geliyor” sözleriyle kendisine ulaşan mesajların moral kaynağı olduğunu dile getirdi.

Ve tabii yıllardır hayatının merkezinde müzik olan Deniz Seki'nin aklında şimdiden yeniden sahnelere dönmek vardı.

Ünlü şarkıcı açıklamasını, “En kısa zamanda yeniden sahnede, sizlerle birlikte olabilmek dileğiyle… Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız” sözleriyle noktaladı.