Acilen Hastaneye Kaldırılan Deniz Seki'den İlk Açıklama Geldi!
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Evinde geçirdiği talihsiz kazanın ardından hastaneye kaldırılan ve ameliyat olan Deniz Seki'den beklenen haber geldi. Kalça bölgesinin yanında kırık ve omurgasında zedelenme tespit edilen ünlü şarkıcı, hastane odasından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Deniz Seki, geçtiğimiz gün evinde geçirdiği talihsiz kazayla sevenlerini bir hayli korkutmuştu.
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Ameliyatın ardından hastanedeki tedavisi devam eden Deniz Seki, bugün hastane odasından paylaşım yaparak sevenlerine seslendi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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