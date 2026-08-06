Psikolojiye Göre Kendi Kendine Konuşan İnsanların 5 Ortak Özelliği

Düşüncelerini sesli biçimde düzenleyebilirler

Bir düşünce yalnızca zihinde kaldığında karmaşık ve dağınık görünebiliyor. Onu cümle hâline getirmek ise hangi noktanın eksik veya çelişkili olduğunu fark etmeyi kolaylaştırabiliyor.

Kendi kendine konuşan kişiler, özellikle bir karar vermeleri gerektiğinde seçenekleri sesli biçimde sıralayabiliyor. Böylece aynı anda çok sayıda düşünceyle uğraşmak yerine konuyu daha belirgin parçalara ayırabiliyorlar.

Dikkatlerini toplamak için kelimelerden yararlanırlar

2012 yılında yayımlanan bir araştırmada, aranan nesnenin adını sesli söylemenin görsel aramayı hızlandırabildiği görüldü. Ancak bu etkinin ortaya çıkması için söylenen kelime ile aranan nesne arasında açık bir bağlantı bulunması gerektiği belirtildi.

Bu nedenle anahtarını ararken “anahtar, anahtar” diye tekrarlayan bir kişi, dikkatini çevredeki diğer eşyalardan çekerek aradığı nesneye yöneltmeye çalışıyor olabilir.

Sorunları adım adım çözmeye eğilimlidirler

Karmaşık bir görev sırasında yapılacakları sesli biçimde sıralamak, sürecin daha küçük aşamalara ayrılmasını sağlayabiliyor. “Önce bunu yapmalıyım, sonra şurayı kontrol etmeliyim” gibi ifadeler zihinsel bir çalışma planı oluşturabiliyor.

Kendi kendine konuşan kişiler bu yöntemi hata yaptıkları noktayı bulmak, bir sonraki adımı belirlemek veya başladıkları işi unutmamak için kullanabiliyorlar.

Duygularına mesafe koyabilirler

İnsanların kendilerine isimleriyle veya üçüncü şahıs ifadeleriyle seslenmesini inceleyen araştırmalar, bu konuşma biçiminin stresli olaylara daha uzaktan bakmayı kolaylaştırabileceğini gösteriyor.

Örneğin “Neden bu kadar endişeliyim?” yerine kişinin kendi adını kullanarak aynı soruyu sorması, yaşadığı duyguyu dışarıdan değerlendiriyormuş hissi oluşturabiliyor. Bu mesafe, yoğun bir duygunun etkisi altındayken daha sakin düşünmeye yardımcı olabiliyor.

Kendilerini yönlendirmek ve motive etmek için konuşurlar

Kendi kendine söylenen “Devam et”, “Bir kez daha dene” veya “Bunu yapabilirsin” gibi ifadeler, kişinin dikkatini hedefinde tutmasına yardımcı olabiliyor.

32 farklı çalışmanın incelendiği bir araştırmada, yönlendirici ve motive edici iç konuşmanın sportif performans üzerinde olumlu etkileri olabildiği görüldü. Benzer ifadeler günlük yaşamda da zor bir işe başlamak veya çalışmayı sürdürmek amacıyla kullanılabiliyor.

Kendi kendine konuşmak tek başına psikolojik bir rahatsızlık göstergesi sayılmıyor. Ancak davranış kontrol edilemiyor, yoğun sıkıntı yaratıyor veya günlük yaşamı belirgin biçimde etkiliyorsa bir ruh sağlığı uzmanından destek alınması öneriliyor.