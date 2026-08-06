Avrupa'da Kriz Büyüyor: Maaşları 137 Bin TL'yi Aşmasına Rağmen Çalışacak İşçi Bulunamıyor
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Avrupa genelinde giderek derinleşen kamyon şoförü eksikliği, küresel tedarik zincirini kopma noktasına getiriyor. Aylık 137 bin 500 lirayı bulan maaş tekliflerine rağmen çalışacak personel bulamayan nakliye şirketleri, çareyi deniz aşırı ülkelerden işçi getirmekte ararken, krizin nakliye maliyetlerini ve teslimat sürelerini dünya çapında olumsuz etkilemesi bekleniyor.
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Avrupa'nın can damarı olan karayolu taşımacılığı, eşine az rastlanır bir iş gücü kriziyle boğuşuyor.
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Mesleğin giderek daha tehlikeli bir hal alması da eleman bulma sıkıntısını tetikleyen en büyük unsurlardan biri.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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