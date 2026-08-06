Avrupa'da Kriz Büyüyor: Maaşları 137 Bin TL'yi Aşmasına Rağmen Çalışacak İşçi Bulunamıyor

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği'nin verilerine göre, Avrupa Birliği sınırları içerisindeki boş kamyon şoförü kadrolarının 2025 yılına kadar yarım milyonu aşması bekleniyor. Sektördeki toplam ihtiyacın yüzde on üçüne denk gelen bu devasa açık, halihazırda savaşlar ve uluslararası anlaşmazlıklar nedeniyle yıpranmış olan küresel tedarik zincirleri için büyük bir tehlike çanının çaldığını gösteriyor. Avrupalı nakliye şirketlerinin neredeyse üçte ikisi, yeterli personel bulamadıkları için gelen iş tekliflerini geri çevirmek zorunda kaldıklarını ifade ediyor.

Krizin merkez üssünde ise Avrupa karayolu yükünün beşte birini tek başına sırtlayan Polonya ve diğer Doğu Avrupa ülkeleri yer alıyor. Genç neslin haftalarca evden ve aileden uzak kalmayı gerektiren bu zorlu mesleğe sıcak bakmaması ve mevcut şoförlerin hızla yaşlanması, şirketleri çıkmaza sürüklüyor. Polonyalı lojistik firmaları, personeli ellerinde tutabilmek için maaşlara ciddi zamlar yaparak aylık kazançları 2 bin 500 euro (yaklaşık 137 bin 500 TL) seviyelerine kadar çıkardı. Ancak bu cazip ekonomik şartlara ve düşük işsizlik oranlarına rağmen, şirketler yaz aylarını kontak kapatan onlarca boş kamyonla geçirmek zorunda kalıyor. 2030 yılına gelindiğinde mevcut şoförlerin beşte birinin emekli olacağı gerçeği, tablonun ne kadar vahim olduğunu gözler önüne seriyor.