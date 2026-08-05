Ülkü Hilal Çiftçi'nin Babası, Reşit Olmayan Kızının 10 Yaş Büyük Oyuncuyla Aşk Yaşadığını İddia Etti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
NOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Yeraltının genç oyuncusu Ülkü Hilal Çiftçi, bu kez rolüyle değil babasının yaptığı suç duyurusuyla gündemde. Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre Ünal Çiftçi, henüz 17 yaşındaki kızının kendisinden 10 yaş büyük rol arkadaşıyla ilişki yaşadığını iddia ederek savcılığa başvurdu. Dosyada Hakan Çelebi ve OnTalent Menajerlik'in de adı geçerken, menajerlik şirketinden iddialara ilişkin resmi açıklama geldi.
İşte kamuoyuna yansıyan iddialar, savcılık başvurusu ve taraflardan gelen açıklamaların tüm detayları...
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu sezon televizyon ekranlarına iddialı bir giriş yapan Yeraltı, yayın hayatına başladığı ilk haftadan itibaren en çok konuşulan yapımlardan biri olmayı başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Krizin fitilini Ülkü Hilal Çiftçi'nin babası ateşledi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Savcılığa sunulan ifade tutanağında adı geçen isimlerden biri de oyuncu Hakan Çelebi oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın