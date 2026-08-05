Ülkü Hilal Çiftçi'nin Babası, Reşit Olmayan Kızının 10 Yaş Büyük Oyuncuyla Aşk Yaşadığını İddia Etti

NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşan dizi; suç dünyasını, aile bağlarını ve güç savaşlarını merkezine alan hikayesiyle kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Özellikle sosyal medyada her bölümü uzun süre gündem olan yapım, reytinglerde de istikrarlı bir performans sergileyerek sezonun dikkat çeken işlerinden biri haline geldi. Dizinin başrollerini Deniz Can Aktaş, Uraz Kaygılaroğlu ve Devrim Özkan paylaşırken; Sümeyye Aydoğan, Mehmet Yılmaz Ak, Burak Sevinç, Ekin Mert Kaymaz, Emir Benderlioğlu ve Hakan Çelebi gibi başarılı isimler de kadroda yer alıyor.

Dizinin genç oyuncuları arasında öne çıkan isimlerden biri ise Melek karakterini canlandıran Ülkü Hilal Çiftçi olmuştu. Henüz 17 yaşında olmasına rağmen uzun yıllardır ekranlarda olan genç oyuncu, televizyon kariyerine çocuk yaşta başladı. Öyle Bir Geçer Zaman ki ile tanınan Çiftçi; daha sonra Karadayı, Kara Ekmek, Hayat Bazen Tatlıdır, Kardeşlerimve birçok başarılı yapımda rol alarak genç kuşağın dikkat çeken oyuncularından biri haline geldi. Son olarak Yeraltı dizisindeki Melek karakteriyle izleyiciden tam not alan Çiftçi, bu kez performansıyla değil, babasının savcılığa taşıdığı iddialarla magazin ve televizyon dünyasının gündemine oturdu.