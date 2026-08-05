Devlet Bahçeli: “Demirtaş Evine Dönsün, Öcalan Umut Hakkına Kavuşsun”
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
MHP Lideri Bahçeli bugün Meclis'e sunulacak çerçeve yasaya attığı imzanın ardından açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Selahattin Demirtaş ile avukatları aracılığıyla düzenli görüştünü açıklayarak, 'İyi bir hukukumuz var. Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır' diye konuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Devlet Bahçeli: “Demirtaş Evine Dönsün, Öcalan Umut Hakkına Kavuşsun”
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın