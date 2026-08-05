Devlet Bahçeli: “Demirtaş Evine Dönsün, Öcalan Umut Hakkına Kavuşsun”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'çerçeve yasa'ya imzasının ardından açıklamalarda bulundu. Gazeteci Sinan Burhan'a konuşan Bahçeli, Selahattin Demirtaş ve Abdullah Öcalan ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Demirtaş'la avukatları aracılığıyla görüştüğünü aktaran Bahçeli, 'Halini hatırını sorarım. O da bana selamlarını iletir. İyi bir hukukumuz var. Ayrıca kendisinin herhangi bir talebi veya isteği olup olmadığını da sorarım. Demirtaş’la Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde birlikte çalıştık. Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır. Türkiye huzur bulmalıdır. Hedefimiz Türkiye’nin ve bölgenin huzura kavuşmasıdır” dedi.

Bahçeli, 'Attığımız bu imza hayırlı ve uğurlu olsun. Bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir. Türk’üyle, Kürt’üyle, dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır. 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazanmıştır. Aynı zamanda küresel projelerin bozulmasının ilk adımı da atılmıştır. Bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Meclis Başkanımıza teşekkür ediyorum' dedi.

MHP’nin Terörsüz Türkiye sürecini dikkatli izlediğini ifade eden Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

“Bize zaman zaman soruyorlar; son grup konuşmalarında niçin ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine değinmiyorsunuz diye… Biz devlet adabına riayet ederiz. Sayın Cumhurbaşkanımız süreci yakından takip ediyor. Sayın Meclis Başkanımız da konuya vaziyet ediyor. Biz de kendilerine destek veriyoruz. Onların yürüttüğü çalışmaların önüne geçmek doğru değildir.”