Ünlülere Yönelik Yapılan Yasaklı Madde Operasyonundan 'Çocuk İstismarı' Çıktı: Koray Beşli Gözaltına Alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında şüpheli Koray Beşli'nin dijital materyal incelemelerinde 18 yaşının altındaki reşit olmayan kız çocuklarının erkeklere pazarlandığına ilişkin yazışma ve görseller ele geçirildi. Koray Beşli elde edilen veriler doğrultusunda yeniden gözaltına alındı. Koray Beşli, 6 Ocak tarihinde yapılan ve aralarında Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım gibi kişilerin olduğu 25 kişinin gözaltına alındığı operasyonda alınmıştı.
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Koray Beşli hakkında hazırlanan bilirkişi raporunda, cep telefonunda yapılan incelemelere yer verildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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