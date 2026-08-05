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Ünlülere Yönelik Yapılan Yasaklı Madde Operasyonundan 'Çocuk İstismarı' Çıktı: Koray Beşli Gözaltına Alındı

Ünlülere Yönelik Yapılan Yasaklı Madde Operasyonundan 'Çocuk İstismarı' Çıktı: Koray Beşli Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.08.2026 - 11:21
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında şüpheli Koray Beşli'nin dijital materyal incelemelerinde 18 yaşının altındaki reşit olmayan kız çocuklarının erkeklere pazarlandığına ilişkin yazışma ve görseller ele geçirildi. Koray Beşli elde edilen veriler doğrultusunda yeniden gözaltına alındı. Koray Beşli, 6 Ocak tarihinde yapılan ve aralarında Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım gibi kişilerin olduğu 25 kişinin gözaltına alındığı operasyonda alınmıştı.

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Koray Beşli hakkında hazırlanan bilirkişi raporunda, cep telefonunda yapılan incelemelere yer verildi.

Koray Beşli hakkında hazırlanan bilirkişi raporunda, cep telefonunda yapılan incelemelere yer verildi.

Gerçekleştirilen incelemeler sonucu, sohbet uygulamaları üzerinde küçük yaşta kız çocuklarının görüntülerinin paylaşıldığı görüldü ve soruşturma savcısı tarafından elde edilen bulguların raporlanması istendi.

Koray Beşli'nin WhatsApp Messenger sohbet uygulaması üzerinden gerçekleştirdiği yazışmalar incelendiğinde sohbet içeriklerinde yaşlarının küçük olduğu belirtilen kız çocuklarına ait görsellerin paylaşıldığı tespit edilerek rapor içeriğine eklendi.

Öte yandan raporda yer alan bir konuşmada Koray Beşli'nin 'Yeni ufaklık' şeklinde mesaj gönderdiği, mesajına yanıt olarak gelen 'Kaç yaşında' sorusuna ise '17' şeklinde cevap verdiği görüldü. Bir başka konuşmada ise 'Sübyancı' ve 'Ailesi yok mu bunların' şeklinde gönderilen mesajlara Beşli'nin 'Ben sugar dady' şeklinde cevap verdiği bilirkişi raporunda yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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