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Bugün İndirimde Neler Var? 5 Ağustos 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 5 Ağustos 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
05.08.2026 - 11:41
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Keten gömleklerinden sağlıklı atıştırmalıklara, rahat adımlar sunan deri ayakkabılardan kablosuz kulaklıklara, yaz uykularını serinleten klimalı yastıklardan avantajlı cilt bakım kampanyalarına kadar kaçırılmayacak fırsatlar kapıyı çaldı. Özel indirim kodlarına, sepet avantajlarına ve net fiyat düşüşlerine sepetinizi onaylamadan önce mutlaka göz atın.

Bu içerik 05.08.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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VOID Creative nakışlı paraşüt eşofman altı 899,00 TL yerine sepette net 699,00 TL!

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Bambus Home genişleyebilir körüklü tekerlekli seyahat çantası Premium ile net 324,91 TL!

3 körüklü genişleyebilir fermuarlı yapısı, dayanıklı kumaşı ve kolay taşınan tekerlekleriyle tatil dönüşü fazla eşyaları rahatça taşıyan geniş boy el valizi.

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Dermokozmetik kalitedeki güneş koruyucular, nemlendiriciler ve arındırıcı serumlarda sepetinizi onaylamadan önce değerlendireceğiniz çifte kampanya.

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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