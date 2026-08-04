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Görenlerin Anında Sepete Attığı Hayatı Kolaylaştıran Ürün Önerileri

etiket Görenlerin Anında Sepete Attığı Hayatı Kolaylaştıran Ürün Önerileri

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
04.08.2026 - 17:24
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Günün koşturmacasında zaman kazandıran, küçük ama etkisi devasa ürünlere bayılıyoruz. 'Ben bunsuz daha önce ne yapıyormuşum?' dedirtecek, günlük hayatın angaryalarını tek hamlede çözecek en kullanışlı ürünleri bir araya getirdik! Gelin birlikte bakalım.

Bu içerik 04.08.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Sabah sabah "Yumurta kaynadı mı, cıvık mı kaldı, kabuğu soyulur mu?" derdine tamamen son veriyoruz.

Sabah sabah "Yumurta kaynadı mı, cıvık mı kaldı, kabuğu soyulur mu?" derdine tamamen son veriyoruz.

Tek tıkla dilediğiniz kıvamda yumurtayı tam zamanında hazırlayan bu pratik cihaz, kahvaltı hazırlama sürenizi yarıya indiriyor. Üstelik başında bekleme derdi de yok!

Linkini buraya bıraktım.

Buz kalıplarını tezgaha vurup buzları çıkarmak için eziyet çektiğimiz günler geride kaldı!

Buz kalıplarını tezgaha vurup buzları çıkarmak için eziyet çektiğimiz günler geride kaldı!

Özel basmalı mekanizması sayesinde tek bir dokunuşla tüm buz küplerini kutusuna döken bu aparat, yaz sıcaklarında buz gibi içecek hazırlama keyfini sıfır eziyete dönüştürüyor.

Linki burada.

Meyve suyu kutularını, süt veya dev su şişelerini sürekli buzdolabından çıkarıp bardağa doldurmak tam bir eziyet.

Meyve suyu kutularını, süt veya dev su şişelerini sürekli buzdolabından çıkarıp bardağa doldurmak tam bir eziyet.

Şişe ağzına takılan bu sebil sayesinde, bardağınızı dokundurarak tek damla dökülmeden veya damlamadan içeceğinizi pratikçe alabilirsiniz!

Linki burada.

Ağır pazar poşetlerini elde taşımaktan kolları kopanlar buraya!

Ağır pazar poşetlerini elde taşımaktan kolları kopanlar buraya!

Katlandığında küçük bir çantaya dönüşen, açıldığında ise tekerlekli dev bir alışveriş arabası haline gelen bu pratik tasarım, ağır yükleri sıfır çabayla taşımanıza yardımcı oluyor.

Linki burada.

Ağır eşyaları parmağınızla kaydırın!

Ağır eşyaları parmağınızla kaydırın!

Çöp kovalarını, saklama kutularını ya da küçük mobilyaları yerinden oynatmak her zaman derttir. Eşyaların altına saniyeler içinde yapıştırabileceğiniz bu 360 derece dönen yapışkan tekerlekler, en ağır kutuları bile pürüzsüzce kaydırmanızı sağlıyor.

Linki burada.

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Mevsim geçişlerinde yorganları, kalın montları ve fazla kıyafetleri dolaba sığdırmak tam bir bulmaca.

Mevsim geçişlerinde yorganları, kalın montları ve fazla kıyafetleri dolaba sığdırmak tam bir bulmaca.

Havasını çekerek tekstil ürünlerini %80 oranında küçülten bu vakumlu torbalar, dolaplarınızda inanılmaz bir alan açıyor ve eşyaları tozdan koruyor.

Linki burada.

Taze çekilmiş kahvenin veya lezzetli taze baharatların yerini hiçbir şey tutamaz.

Taze çekilmiş kahvenin veya lezzetli taze baharatların yerini hiçbir şey tutamaz.

Tek tuşla kahve çekirdeklerini, karabiberi veya kurutulmuş baharatları saniyeler içinde toz haline getiren bu değirmen, mutfaktaki lezzet kalitenizi anında yükseltiyor.

Linki burada.

Dışarıda yemek yemeye tonla para dökmek istemeyenler veya ev yemeği konforunu işe/okula taşımak isteyenler için mükemmel çözüm!

Dışarıda yemek yemeye tonla para dökmek istemeyenler veya ev yemeği konforunu işe/okula taşımak isteyenler için mükemmel çözüm!

Isıyı uzun süre muhafaza eden paslanmaz çelik yapısı sayesinde çorbanızı ve sulu yemeklerinizi dökülmeden, sıcacık taşıyabilirsiniz.

Linki burada.

Yemek yaparken tek tek baharat kavanozu arama derdini bitiriyoruz.

Yemek yaparken tek tek baharat kavanozu arama derdini bitiriyoruz.

Çoklu bölme yapısı ve pratik kapak mekanizmasıyla en çok kullandığınız baharatları tek bir kapta toplayan bu ürün, hem tezgah düzeninizi sağlıyor hem de yemek yapma hızınızı artırıyor.

Linki burada.

Mutfak tezgahında priz aramak ya da mikserin kablosuna dolanmak cidden sinir bozucu.

Mutfak tezgahında priz aramak ya da mikserin kablosuna dolanmak cidden sinir bozucu.

Elinizin altında küçük işler bulunması gereken mini mikseri buradan alabilirsiniz.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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