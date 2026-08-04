Her Uçak Camında Bulunan Küçük Deliğin Nedeni Ne?
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Uçak yolculuğu sırasında pencereye dikkatlice bakıldığında camın alt bölümünde küçük bir delik görülebiliyor. İlk bakışta üretim hatası veya hasar gibi görünen bu açıklık, aslında pencerenin güvenli çalışmasını sağlayan önemli bir tasarım ayrıntısı. Havacılıkta “basınç dengeleme deliği” olarak bilinen bölüm, cam katmanları arasındaki basıncı düzenliyor.
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Küçük delik bir üretim hatası değil
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Basınç yükünün dış katmanda kalmasını sağlıyor
Camın buğulanmasını da azaltıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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