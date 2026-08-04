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Yaşam
Her Uçak Camında Bulunan Küçük Deliğin Nedeni Ne?

Her Uçak Camında Bulunan Küçük Deliğin Nedeni Ne?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.08.2026 - 17:45
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Uçak yolculuğu sırasında pencereye dikkatlice bakıldığında camın alt bölümünde küçük bir delik görülebiliyor. İlk bakışta üretim hatası veya hasar gibi görünen bu açıklık, aslında pencerenin güvenli çalışmasını sağlayan önemli bir tasarım ayrıntısı. Havacılıkta “basınç dengeleme deliği” olarak bilinen bölüm, cam katmanları arasındaki basıncı düzenliyor.

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Küçük delik bir üretim hatası değil

Küçük delik bir üretim hatası değil

Yolcu uçaklarındaki pencereler genellikle tek bir camdan oluşmuyor. İç, orta ve dış olmak üzere birden fazla katman kullanılıyor.

Yolcunun dokunabildiği iç katman, asıl basınç yükünü taşımıyor. Küçük delik ise çoğunlukla orta katmanda bulunuyor ve kabindeki havanın cam katmanları arasındaki boşluğa kontrollü biçimde ulaşmasını sağlıyor.

Bu nedenle görülen açıklık camın kırıldığı veya uçağın içine dışarıdan hava girdiği anlamına gelmiyor.

Basınç yükünün dış katmanda kalmasını sağlıyor

Basınç yükünün dış katmanda kalmasını sağlıyor

Uçak yükseldikçe dışarıdaki hava basıncı hızla azalırken kabin basıncı yolcuların rahatça nefes alabileceği seviyede tutuluyor. Böylece pencerenin içi ve dışı arasında önemli bir basınç farkı oluşuyor.

Küçük delik, kabin ile camların arasındaki boşluğun basıncını dengeliyor. Bu düzenleme sayesinde basınç yükünün büyük bölümü, bu görevi taşıyacak şekilde güçlendirilmiş dış katmana aktarılıyor.

Dış camda sorun yaşanması durumunda orta katman yedek bir koruma görevi üstlenebiliyor.

Camın buğulanmasını da azaltıyor

Camın buğulanmasını da azaltıyor

Kabin içindeki sıcak ve nemli hava, soğuk pencere yüzeyiyle karşılaştığında yoğunlaşma oluşturabiliyor. Basınç dengeleme deliği, cam katmanları arasındaki hava hareketini düzenleyerek nemin dışarı çıkmasına yardımcı oluyor.

Bu sayede pencerenin iç bölümünde buğu ve buz oluşma ihtimali azalıyor. Yolcular hem dışarıyı daha net görebiliyor hem de cam katmanları arasındaki nem kontrol altında tutuluyor.

Kısacası uçak camındaki küçük delik bir kusur değil; basınç, güvenlik ve görüş için özellikle eklenmiş bir parça.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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