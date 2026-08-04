Her Uçak Camında Bulunan Küçük Deliğin Nedeni Ne?

Kabin içindeki sıcak ve nemli hava, soğuk pencere yüzeyiyle karşılaştığında yoğunlaşma oluşturabiliyor. Basınç dengeleme deliği, cam katmanları arasındaki hava hareketini düzenleyerek nemin dışarı çıkmasına yardımcı oluyor.

Bu sayede pencerenin iç bölümünde buğu ve buz oluşma ihtimali azalıyor. Yolcular hem dışarıyı daha net görebiliyor hem de cam katmanları arasındaki nem kontrol altında tutuluyor.

Kısacası uçak camındaki küçük delik bir kusur değil; basınç, güvenlik ve görüş için özellikle eklenmiş bir parça.