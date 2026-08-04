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Tutuklanan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun Yasaklı Madde Testi Pozitif Çıktı

Tutuklanan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun Yasaklı Madde Testi Pozitif Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.08.2026 - 14:17 Son Güncelleme: 04.08.2026 - 14:33
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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının Etimesgut Belediyesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, hakkındaki ihbarlar üzerine kan, idrar ve saç örnekleri alınan tutuklu Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun yasaklı madde testinin pozitif çıktı. Erdal Beşikçioğlu, 2014 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede 'içtiğim için pişmanım, bir daha kullanmayacağım' şeklinde ifade vermişti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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