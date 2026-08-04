Marketlerde Artık Alkol Satışı Yapılmayacak! Satışı Tamamlanan Dev Marketten Sürpriz Karar

Perakende sektöründe uzun süredir beklenen büyük el değiştirme işlemi gerçekleşti ve CarrefourSA hisselerinin yüzde 89,28'lik büyük kısmı resmen Aydın Grup bünyesinde faaliyet gösteren Yeni Mağazacılık (A101) şirketine geçti. Rekabet Kurumu'nun incelemeleri ve ilgili tüm yasal mercilerin onay vermesiyle bugün itibarıyla resmiyet kazanan bu imza sürecinin ardından, marketin raflarını doğrudan etkileyecek oldukça çarpıcı bir adım atıldı.

Yeni yönetim dönemiyle birlikte market zincirinin artık alkollü içecek satışı yapmayacağı iddia edildi. Gündeme damga vuran bu gelişmeyi duyuran isim ise ekonomi yazarı Uğur Gürses oldu. Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyunu bilgilendiren Gürses, markanın tedarikçi firmalardan yeni içki alımını tamamen kestiğini iddia etti. Aktarılan bilgilere göre, şu an mağazalarda bulunan mevcut içki stokları tükendiği andan itibaren reyonlardaki satış faaliyetleri kalıcı olarak sona ereceği belirtiliyor. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Gerçekleşen bu dev satın alma operasyonu sonucunda Türkiye'nin en yaygın şube ağına sahip markası A101 ile CarrefourSA aynı çatı altında toplanmış oldu. Şirketten yapılan bilgilendirmeye göre bu birleşme, mağazaların tek tipleşeceği anlamına gelmiyor. İki büyük marka, aynı şemsiye altında olmalarına rağmen kendi içlerindeki bağımsız ve farklı yönetim kurallarıyla ticari hayatlarına devam edecekler. Sektörde büyük ses getiren ve tüketici alışkanlıklarını da değiştirecek olan bu yeni dönemde, CarrefourSA'nın direksiyonuna ise şirketin yeni Üst Yöneticisi (CEO) olarak Hatice Evren geçti.