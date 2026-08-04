Marketlerde Artık Alkol Satışı Yapılmayacak! Satışı Tamamlanan Dev Marketten Sürpriz Karar
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Türkiye'nin önde gelen perakende devlerinden CarrefourSA'nın, A101'in çatı şirketi Aydın Grup'a devri resmen onaylandı. El değiştirme işleminin hemen ardından market zincirinin alkol alımını durdurduğu ve mevcut stoklar tükendiğinde içki satışının tamamen bitirileceği iddia edildi.
Kaynak: Uğur GÜRSES
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A101'in çatı şirketi olan Aydın Grup, CarrefourSA hisselerinin yüzde 89,28'lik büyük kısmını aldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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