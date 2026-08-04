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Marketlerde Artık Alkol Satışı Yapılmayacak! Satışı Tamamlanan Dev Marketten Sürpriz Karar

Marketlerde Artık Alkol Satışı Yapılmayacak! Satışı Tamamlanan Dev Marketten Sürpriz Karar

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.08.2026 - 07:47 Son Güncelleme: 04.08.2026 - 08:33
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Türkiye'nin önde gelen perakende devlerinden CarrefourSA'nın, A101'in çatı şirketi Aydın Grup'a devri resmen onaylandı. El değiştirme işleminin hemen ardından market zincirinin alkol alımını durdurduğu ve mevcut stoklar tükendiğinde içki satışının tamamen bitirileceği iddia edildi. 

Kaynak: Uğur GÜRSES

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A101'in çatı şirketi olan Aydın Grup, CarrefourSA hisselerinin yüzde 89,28'lik büyük kısmını aldı.

A101'in çatı şirketi olan Aydın Grup, CarrefourSA hisselerinin yüzde 89,28'lik büyük kısmını aldı.

Perakende sektöründe uzun süredir beklenen büyük el değiştirme işlemi gerçekleşti ve CarrefourSA hisselerinin yüzde 89,28'lik büyük kısmı resmen Aydın Grup bünyesinde faaliyet gösteren Yeni Mağazacılık (A101) şirketine geçti. Rekabet Kurumu'nun incelemeleri ve ilgili tüm yasal mercilerin onay vermesiyle bugün itibarıyla resmiyet kazanan bu imza sürecinin ardından, marketin raflarını doğrudan etkileyecek oldukça çarpıcı bir adım atıldı.

Yeni yönetim dönemiyle birlikte market zincirinin artık alkollü içecek satışı yapmayacağı iddia edildi. Gündeme damga vuran bu gelişmeyi duyuran isim ise ekonomi yazarı Uğur Gürses oldu. Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyunu bilgilendiren Gürses, markanın tedarikçi firmalardan yeni içki alımını tamamen kestiğini iddia etti. Aktarılan bilgilere göre, şu an mağazalarda bulunan mevcut içki stokları tükendiği andan itibaren reyonlardaki satış faaliyetleri kalıcı olarak sona ereceği belirtiliyor. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 

Gerçekleşen bu dev satın alma operasyonu sonucunda Türkiye'nin en yaygın şube ağına sahip markası A101 ile CarrefourSA aynı çatı altında toplanmış oldu. Şirketten yapılan bilgilendirmeye göre bu birleşme, mağazaların tek tipleşeceği anlamına gelmiyor. İki büyük marka, aynı şemsiye altında olmalarına rağmen kendi içlerindeki bağımsız ve farklı yönetim kurallarıyla ticari hayatlarına devam edecekler. Sektörde büyük ses getiren ve tüketici alışkanlıklarını da değiştirecek olan bu yeni dönemde, CarrefourSA'nın direksiyonuna ise şirketin yeni Üst Yöneticisi (CEO) olarak Hatice Evren geçti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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