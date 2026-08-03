Gazeteci Tahir Sarıkaya Gözaltına Alındı

Soruşturma kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya'nın İstanbul'da gözaltına alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre Sarıkaya, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltı işleminin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Soruşturma dosyasında yer alan tespitlere göre, Tahir Sarıkaya'nın banka hesaplarında kaynağı henüz belirlenemeyen yüksek tutarlı para girişleri ve para transferleri bulunduğu öne sürüldü. İncelemelerde, söz konusu para hareketlerinin bir bölümünün kripto varlık hesaplarına aktarıldığının da belirlendiği ifade edildi.

Yetkililer, mali hareketlere ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirtirken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi. Tahir Sarıkaya'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.