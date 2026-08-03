Gazeteci Tahir Sarıkaya Gözaltına Alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Cem Küçük soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alınırken, dosyaya yansıyan iddialar arasında hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para hareketleri ve kripto varlık transferleri de yer aldı. İşte soruşturmadaki son gelişmeler...
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda "Cem Küçük soruşturması" olarak bilinen dosyada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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