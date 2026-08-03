article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Gazeteci Tahir Sarıkaya Gözaltına Alındı

Gazeteci Tahir Sarıkaya Gözaltına Alındı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.08.2026 - 21:41
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Cem Küçük soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alınırken, dosyaya yansıyan iddialar arasında hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para hareketleri ve kripto varlık transferleri de yer aldı. İşte soruşturmadaki son gelişmeler...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda "Cem Küçük soruşturması" olarak bilinen dosyada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda "Cem Küçük soruşturması" olarak bilinen dosyada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya'nın İstanbul'da gözaltına alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre Sarıkaya, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltı işleminin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Soruşturma dosyasında yer alan tespitlere göre, Tahir Sarıkaya'nın banka hesaplarında kaynağı henüz belirlenemeyen yüksek tutarlı para girişleri ve para transferleri bulunduğu öne sürüldü. İncelemelerde, söz konusu para hareketlerinin bir bölümünün kripto varlık hesaplarına aktarıldığının da belirlendiği ifade edildi.

Yetkililer, mali hareketlere ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirtirken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi. Tahir Sarıkaya'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın