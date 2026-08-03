Manifest Londra'ya Taşınıyor İddialarına Tolga Akış'tan Yanıt: "Türkiye'den Ayrılmıyoruz!"

Akış, yaptığı açıklamada ne grubun Türkiye'den ayrıldığını ne de İstanbul'u tamamen terk ettiğini belirterek, Londra planının küresel hedeflerin bir parçası olduğunu söyledi.

İddiaların farklı yerlere çekildiğini ifade eden Tolga Akış, 'Manifest'in Londra'ya taşınması söz konusu değil. İstanbul'daki ortak evi, üyeler artık kendi bireysel yaşam alanlarını oluşturduğu için kapatıyoruz. Londra ise global çalışmalarımızı ve iş birliklerimizi yürüteceğimiz bir lokasyon olacak' ifadelerini kullandı.