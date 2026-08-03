Manifest Londra'ya Taşınıyor İddialarına Tolga Akış'tan Yanıt: "Türkiye'den Ayrılmıyoruz!"
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Manifest'in Londra'ya taşınacağı yönündeki iddialar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Gündem olan söylentilerin ardından grubun menajeri Tolga Akış sessizliğini bozdu. Akış, Londra planının Türkiye'den ayrılmak anlamına gelmediğini vurgularken, grubun küresel müzik pazarındaki hedeflerine ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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Manifest grubunun Londra'ya taşınacağı yönündeki iddialar sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, grubun menajeri Tolga Akış tartışmalara son noktayı koydu.
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Akış'ın açıklamasına göre grup, 16 Ekim'de Wembley Arena'da vereceği konser için İngiltere'ye gidecek.
Tolga Akış'ın Açıklaması👇
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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