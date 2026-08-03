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Manifest Londra'ya Taşınıyor İddialarına Tolga Akış'tan Yanıt: "Türkiye'den Ayrılmıyoruz!"

Manifest Londra'ya Taşınıyor İddialarına Tolga Akış'tan Yanıt: "Türkiye'den Ayrılmıyoruz!"

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.08.2026 - 19:50
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Manifest'in Londra'ya taşınacağı yönündeki iddialar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Gündem olan söylentilerin ardından grubun menajeri Tolga Akış sessizliğini bozdu. Akış, Londra planının Türkiye'den ayrılmak anlamına gelmediğini vurgularken, grubun küresel müzik pazarındaki hedeflerine ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Manifest grubunun Londra'ya taşınacağı yönündeki iddialar sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, grubun menajeri Tolga Akış tartışmalara son noktayı koydu.

Manifest grubunun Londra'ya taşınacağı yönündeki iddialar sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, grubun menajeri Tolga Akış tartışmalara son noktayı koydu.

Akış, yaptığı açıklamada ne grubun Türkiye'den ayrıldığını ne de İstanbul'u tamamen terk ettiğini belirterek, Londra planının küresel hedeflerin bir parçası olduğunu söyledi.

İddiaların farklı yerlere çekildiğini ifade eden Tolga Akış, 'Manifest'in Londra'ya taşınması söz konusu değil. İstanbul'daki ortak evi, üyeler artık kendi bireysel yaşam alanlarını oluşturduğu için kapatıyoruz. Londra ise global çalışmalarımızı ve iş birliklerimizi yürüteceğimiz bir lokasyon olacak' ifadelerini kullandı.

Akış'ın açıklamasına göre grup, 16 Ekim'de Wembley Arena'da vereceği konser için İngiltere'ye gidecek.

Akış'ın açıklamasına göre grup, 16 Ekim'de Wembley Arena'da vereceği konser için İngiltere'ye gidecek.

Bunun yanı sıra uluslararası projeler üzerinde çalışacak olan ekip, planlarını tamamladıktan sonra yeniden Türkiye'ye dönecek. Menajer, 'Ülkemiz her şeyimiz, buradan temelli ayrılmak gibi bir düşüncemiz yok.' diyerek iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Öte yandan Londra hamlesinin perde arkasında grubun uzun vadeli vizyonu bulunuyor. Edinilen bilgilere göre Manifest'in hedefi dünya çapında bir marka haline gelmek. Tolga Akış'ın uluslararası müzik şirketleriyle görüşmeler yürüttüğü ve kısa süre içinde küresel çapta faaliyet gösteren bir yapım şirketiyle resmi anlaşma imzalamaya hazırlandığı konuşuluyor. Londra'nın tercih edilmesi de bu stratejinin en önemli adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Tolga Akış'ın Açıklaması👇

Tolga Akış'ın Açıklaması👇

Dün iyi niyetle yaptığım açıklamanın farklı yerlere çekildiğini görünce açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Manifest'in Londra'ya taşınması söz konusu değil. İstanbul'daki ortak evi, tüm üyeler kendi bireysel yaşam alanlarını yarattığı için kapatıyoruz. Londra, global çalışmaları ve iş birliklerini başlatacağımız ve sürdüreceğimiz lokasyon olacak. 16 Ekim Wembley Arena konseri ve birçok sürpriz icin gidecegiz, konserimizi gerçekleştirip Türkiye'ye döneceğiz. Ülkemiz her şeyimiz, buradan temelli ayrılmak gibi bir düşüncemiz yok

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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