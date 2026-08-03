Manifest Türkiye'den Ayrılıyor! Manifest'in Menajeri Tolga Akış Grubun Taşınacağı Ülkeyi Açıkladı
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Kısa sürede Türkiye'nin en popüler müzik gruplarından biri haline gelen ve son dönemde çeşitli tartışmaların odağında yer alan Manifest, kariyerine yurt dışında devam etme kararı aldı. Grubun menajeri Tolga Akış, eylül ayında İstanbul'daki ortak evlerini kapatarak tamamen Londra'ya yerleşeceklerini ve küresel çapta bir plak şirketiyle anlaşmak üzere olduklarını duyurdu.
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Türkiye'de müzik listelerini altüst eden ve özellikle genç kuşağın sevgilisi haline gelen Manifest grubu, kariyer rotasını tamamen Avrupa'ya çevirdi.
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Tolga Akış'ın açıklaması:
Bu sürpriz ve radikal değişikliğin arkasında yatan asıl neden ise grubun dünya çapında bir marka olma hedefi yatıyor.
Biletleri saniyeler içinde tükenen dev konserleri ve sınırları aşan başarılarıyla alkış toplayan Manifest, madalyonun diğer yüzünde ise ülke gündemini meşgul eden bazı sert polemiklerin merkezinde kalmıştı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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