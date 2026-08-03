Manifest Türkiye'den Ayrılıyor! Manifest'in Menajeri Tolga Akış Grubun Taşınacağı Ülkeyi Açıkladı

Yakın zamanda İstanbul'da gerçekleştirdikleri görsel şovlarla dolu bir konserin ardından, grup hakkında sahnede sergiledikleri tutumlar nedeniyle müstehcenlik suçlamasıyla yasal bir soruşturma başlatılmıştı. Bu olayın yankıları henüz dinmemişken, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın küçük bir çocuğun konser isteğine verdiği yanıt tartışmaları daha da alevlendirmişti. Başkanın, kendileri görevde olduğu sürece grubun hiçbir üyesinin Çorum sınırlarından içeri giremeyeceğini belirten sert açıklamaları günlerce kamuoyunda tartışılmıştı. Tüm bu sıcak gündemin ve karşılıklı açıklamaların ardından netleşen Londra'ya taşınma kararı, Manifest'in artık enerjisini ve odağını tamamen uluslararası yapım süreçlerine, dünya sahnelerine ve sınır ötesi projelere ayıracağını kesinleştirmiş oldu.