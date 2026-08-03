article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Manifest Türkiye'den Ayrılıyor! Manifest'in Menajeri Tolga Akış Grubun Taşınacağı Ülkeyi Açıkladı

Manifest Türkiye'den Ayrılıyor! Manifest'in Menajeri Tolga Akış Grubun Taşınacağı Ülkeyi Açıkladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.08.2026 - 14:07 Son Güncelleme: 03.08.2026 - 14:10
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kısa sürede Türkiye'nin en popüler müzik gruplarından biri haline gelen ve son dönemde çeşitli tartışmaların odağında yer alan Manifest, kariyerine yurt dışında devam etme kararı aldı. Grubun menajeri Tolga Akış, eylül ayında İstanbul'daki ortak evlerini kapatarak tamamen Londra'ya yerleşeceklerini ve küresel çapta bir plak şirketiyle anlaşmak üzere olduklarını duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye'de müzik listelerini altüst eden ve özellikle genç kuşağın sevgilisi haline gelen Manifest grubu, kariyer rotasını tamamen Avrupa'ya çevirdi.

Türkiye'de müzik listelerini altüst eden ve özellikle genç kuşağın sevgilisi haline gelen Manifest grubu, kariyer rotasını tamamen Avrupa'ya çevirdi.

2025 yılında düzenlenen Big5 Türkiye yarışmasının ardından müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan ve o günden bu yana yükselişini sürdüren ekip, İstanbul'a veda etmeye hazırlanıyor. Grubun kurucusu ve aynı zamanda menajeri olan Tolga Akış'ın sosyal medya üzerinden yaptığı dikkat çekici açıklamaya göre, sevilen isimler eylül ayı itibarıyla İstanbul'daki ortak yaşam alanlarını boşaltarak yeni ve uluslararası bir serüven için Londra'ya taşınacak.

Tolga Akış'ın açıklaması:

Tolga Akış'ın açıklaması:

Bu sürpriz ve radikal değişikliğin arkasında yatan asıl neden ise grubun dünya çapında bir marka olma hedefi yatıyor.

Bu sürpriz ve radikal değişikliğin arkasında yatan asıl neden ise grubun dünya çapında bir marka olma hedefi yatıyor.

Menajer Akış, uluslararası müzik devleriyle masaya oturduklarını ve çok yakında küresel bir yapım şirketiyle resmi sözleşme imzalayacaklarının sinyalini verdi. İngiltere'nin başkentine yerleşme kararı, grubun en büyük hedeflerinden biri olan efsanevi Wembley Stadyumu konserleri öncesinde atılmış çok önemli ve stratejik bir basamak olarak görülüyor. Sueda Uluca, Lidya Pınar, Mina Solak, Zeynep Sude Oktay, Esin Bahat ve Hilal Yelekçi'den oluşan bu dinamik ekip, aslında küresel arenaya pek de yabancı sayılmaz. Henüz geçtiğimiz hafta ünlü yıldız Dua Lipa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Sunny Hill Festival 2026'da boy gösteren grup, müzik efsanesi Katy Perry'den hemen önce sahneye çıkarak dünya standartlarındaki başarılarının ilk büyük kanıtını sunmuştu.

Biletleri saniyeler içinde tükenen dev konserleri ve sınırları aşan başarılarıyla alkış toplayan Manifest, madalyonun diğer yüzünde ise ülke gündemini meşgul eden bazı sert polemiklerin merkezinde kalmıştı.

Biletleri saniyeler içinde tükenen dev konserleri ve sınırları aşan başarılarıyla alkış toplayan Manifest, madalyonun diğer yüzünde ise ülke gündemini meşgul eden bazı sert polemiklerin merkezinde kalmıştı.

Yakın zamanda İstanbul'da gerçekleştirdikleri görsel şovlarla dolu bir konserin ardından, grup hakkında sahnede sergiledikleri tutumlar nedeniyle müstehcenlik suçlamasıyla yasal bir soruşturma başlatılmıştı. Bu olayın yankıları henüz dinmemişken, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın küçük bir çocuğun konser isteğine verdiği yanıt tartışmaları daha da alevlendirmişti. Başkanın, kendileri görevde olduğu sürece grubun hiçbir üyesinin Çorum sınırlarından içeri giremeyeceğini belirten sert açıklamaları günlerce kamuoyunda tartışılmıştı. Tüm bu sıcak gündemin ve karşılıklı açıklamaların ardından netleşen Londra'ya taşınma kararı, Manifest'in artık enerjisini ve odağını tamamen uluslararası yapım süreçlerine, dünya sahnelerine ve sınır ötesi projelere ayıracağını kesinleştirmiş oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
5
4
3
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın