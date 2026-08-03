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Sen İlişkilerde Verici misin Alıcı mı?

Sen İlişkilerde Verici misin Alıcı mı?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
03.08.2026 - 14:05
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Her ilişkide görünmeyen bir denge vardır. Kimisi sevgisini vermekten mutlu olur, kimisi ilgi gördüğünde kendini güvende hisseder, kimisi ise tüm bunlar arasında mükemmel bir denge kurar. Peki sen romantik ilişkilerinde hep veren taraf mısın, yoksa farkında olmadan daha çok alan taraf mı?

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Sen İlişkilerde Verici misin Alıcı mı?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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