Doğduğun Ay Zaafını Fısıldıyor: Senin "Type"ın Aslında Kim?

Aşk hayatında hep aynı hataları yapmaktan ya da 'Neden benim karşıma hep benzer tipler çıkıyor?' diye düşünmekten yoruldun mu? Aslında bu bir tesadüf değil! Doğduğun ayın ruhunda bıraktığı izler, duygusal ihtiyaçlarını ve farkında olmadan çekildiğin o ideal partner profilini doğrudan belirliyor. Kimimiz karanlık ve gizemli ruhlara kapılırken, kimimiz neşe saçan enerjik tiplerin peşinden koşuyoruz.

Hazırsan doğduğun ayı seç, yıldızların ve karakterinin seni hangi 'Type'a yönlendirdiğini tüm detaylarıyla keşfet!