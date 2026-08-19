Dondurucu Buzulların Altındaki Mucize: Antarktika Mantarları Alzheimer'a Umut Oldu
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Dünyanın en soğuk ve en izole kıtası Antarktika’da hayatta kalmayı başaran minicik bir mantar türü, insanlığın en büyük tıbbi gizemlerinden birini çözebilir! Eksi derecelerin hüküm sürdüğü kutuplardaki pseudogymnoascus cinsi mantarlar, beyni alzheimerdan koruyabilir.
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Aşırı Soğuğun "Süper Güç" Verdiği Mantarlar
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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