Dondurucu Buzulların Altındaki Mucize: Antarktika Mantarları Alzheimer'a Umut Oldu

Antarktika; dondurucu soğuklar, yüksek ultraviyole (UV) radyasyon ve aşırı besin kıtlığı ile bilinir. Çoğu canlının birkaç saat bile dayanamayacağı bu ortamda, Pseudogymnoascus mantarları adeta şov yapıyor. Peki ama nasıl?

Bilim insanları bu mantarların hayatta kalabilmek için kendilerini koruyacak çok özel 'ikincil metabolitler' (biyoaktif bileşikler) ürettiğini keşfetti.

İşte asıl bomba da burada patladı: Mantarı dondurucu soğuktan koruyan bu doğal kimyasal kalkan, insan beynini de Alzheimer'ın yıkıcı etkilerinden koruyabilir!