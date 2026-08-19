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Dondurucu Buzulların Altındaki Mucize: Antarktika Mantarları Alzheimer'a Umut Oldu

Dondurucu Buzulların Altındaki Mucize: Antarktika Mantarları Alzheimer'a Umut Oldu

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
19.08.2026 - 16:35
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Dünyanın en soğuk ve en izole kıtası Antarktika’da hayatta kalmayı başaran minicik bir mantar türü, insanlığın en büyük tıbbi gizemlerinden birini çözebilir! Eksi derecelerin hüküm sürdüğü kutuplardaki pseudogymnoascus cinsi mantarlar, beyni alzheimerdan koruyabilir. 

İşte detaylar! 

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Aşırı Soğuğun "Süper Güç" Verdiği Mantarlar

Aşırı Soğuğun "Süper Güç" Verdiği Mantarlar

Antarktika; dondurucu soğuklar, yüksek ultraviyole (UV) radyasyon ve aşırı besin kıtlığı ile bilinir. Çoğu canlının birkaç saat bile dayanamayacağı bu ortamda, Pseudogymnoascus mantarları adeta şov yapıyor. Peki ama nasıl?

Bilim insanları bu mantarların hayatta kalabilmek için kendilerini koruyacak çok özel 'ikincil metabolitler' (biyoaktif bileşikler) ürettiğini keşfetti.

İşte asıl bomba da burada patladı: Mantarı dondurucu soğuktan koruyan bu doğal kimyasal kalkan, insan beynini de Alzheimer'ın yıkıcı etkilerinden koruyabilir!

Şifre Bilgisayarda Çözüldü

Şifre Bilgisayarda Çözüldü

Malaya Üniversitesi araştırmacılarından Doç. Dr. Teoh Teow Chong ve ekibi, bu mantarın ürettiği bileşikleri doğrudan deneme yanılma yoluyla değil, süper gelişmiş bilgisayar modellemeleriyle (Network pharmacology ve moleküler yerleştirme) inceledi.

Ortaya çıkan sonuçlar ise inanılmazdı. 

Mantarın ürettiği bu özel bileşiklerin, beynimizde sinir hücrelerinin iletişimini sağlayan ve Alzheimer'da hasar gören 'iyonotropik glutamat reseptörleri' ile kusursuz bir uyum içinde etkileşime girdiği görüldü. Yani mantarın ürettiği madde, beynin hasar gören kilit noktalarına adeta bir yapboz parçası gibi tam oturuyordu.

Beyindeki "Paslanmayı" Durduran Güç

Beyindeki "Paslanmayı" Durduran Güç

Alzheimer hastalığının en büyük suçlularından biri oksidatif strestir. Bunu beyninizin hücrelerinin yavaş yavaş paslanması gibi düşünebilirsiniz.

Araştırmalar, Antarktika mantarlarından elde edilen özütlerin, tıpkı C vitamini gibi (hatta potansiyel olarak çok daha spesifik bir şekilde) müthiş bir antioksidan güce sahip olduğunu gösteriyor. Bu kalkan, beyin hücrelerini paslanmaya (hücre ölümüne) karşı koruma potansiyeli taşıyor.

Elbette bu bulgu, 'Yarın Alzheimer'ın ilacı raflarda!' anlamına gelmiyor. Önümüzde uzun bir klinik test süreci var.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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