Orta Çağ Dönemini Sevenlere: İzlerken Adeta Aklınızı Başınızdan Alacak Büyüleyici 25 Orta Çağ Film ve Dizisi!
Orta Çağ Dönemini Sevenlere: İzlerken Adeta Aklınızı Başınızdan Alacak Büyüleyici 25 Orta Çağ Film ve Dizisi!
Kaynak: https://www.yardbarker.com/entertainm...
Orta Çağ'ı konu alan film ve diziler her zaman tarihin diğer dönemlerinde geçenlerle aynı düzeyde sevgi ve eleştirel övgü görmese de yine de bu dönemi mekân olarak alan bir sürü önemli film ve dizi vardır. Son dönemde, cesur ve gerçekçi bir estetikle Orta Çağ'ı ele alan yapımların artmasıyla, bu dönemin karmaşıklığı ve çeşitliliği daha iyi anlaşılmaktadır. İşte bu yeni bakış açısını yansıtan bazı önemli film ve diziler:
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25. Camelot (2011)
24. Yeşil Şövalye (2021)
23. Kara Şövalye (1952)
22. Haydut Kral (2018)
21. Şövalye (2001)
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20. Kuzeyli (2022)
19. Taştaki Kılıç (1969)
18. El Cid (1961)
17. Vikingler: Valhalla (2022)
16. Excalibur (1981)
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15. Cennetin Krallığı (2005)
14. Son Düello (2021)
13. Robin Hood (1981)
12. V. Henry (1989)
11. Gülün Adı (1986)
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10. Beyaz Kraliçe (2013)
9. Becket (1964)
8. Vatan Kurtaran Aslan (1939)
7. Kış Aslanı (1968)
6. The pillars of the Earth (2010)
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5. Monty Python ve Kutsal Kâse (1975)
4. The Hollow Crown (2012)
3. Cesur Yürek (1995)
2. Son Krallık (2015)
1. Vikingler (2013)
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