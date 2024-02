Orta Çağ Dönemini Sevenlere: İzlerken Adeta Aklınızı Başınızdan Alacak Büyüleyici 25 Orta Çağ Film ve Dizisi!

IMDb: 7.0

Orta Çağ'la ilgili en dikkate değer filmlerden bazıları dram olma eğilimindedir, ancak arada sırada bir komedi de ortaya çıkar. Bir Şövalyenin Hikayesi kasıtlı anakronizmlerle doludur, ancak şövalye kılığına giren bir köylü olan William Thatcher'ı canlandıran Heath Ledger o kadar karizmatik ve izlemesi eğlencelidir ki bu yanlışlıkları görmezden gelmek kolaydır. Bu, sinema seyircisini heyecanlandırması her zaman garanti olan bir tür mazlum hikayesi ve Ledger 'in en çok övgü alan performanslarından biri olmasa da 10 Things I Hate About You gibi diğer rollerinde de aynı cazibeyi yansıttığı inkâr edilemez.