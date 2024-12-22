SMA Hastası Bebeğin Babasının Gece Kulübünde Eğlendiği İddia Edilmişti: Baba Video Yayınlandı
SMA Hastası Bebeğin Babasının Gece Kulübünde Eğlendiği İddia Edilmişti: Baba Video Yayınlandı
İzmir’de 18 günlükken spinal müsküler atrofi (SMA) Tip 1 teşhisi konan İkbal bebek için valilik izniyle yardım kampanyası düzenlenmeye başlanmıştı. İkbal bebeğin yaşam savaşı sürerken, baba Umut Kardeş’in bir gece kulübünde eğlendiği iddia edilmiş ve görüntüler yayınlanmıştı. Sosyal medyada gündem olan görüntüler sonrasında baba Kardeş bir video yayınlayarak iddiaları reddetti. Umut Kardeş’in yaşamına son verdiği iddia ediliyor.
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İzmir’in Torbalı ilçesinde yaşayan ve SMA hastası olan 1 yaşındaki İkbal bebeğin tedavisi için gerekli olan 1 milyon 819 bin doların toplanması için valilik izniyle yardım kampanyası düzenlenmeye başlanmıştı.
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Ancak dün akşam sosyal medyadan yayınlanan görüntülerde, İkbal bebeğin babası Umut Kardeş’in bir gece kulübünde eğlendiği iddia edilmişti.
Umut Kardeş’in yer aldığı iddia edilen ve sosyal medyada çok konuşulan görüntüler 👇
Umut Kardeş, yayınlanan video sonrasında ise kendi bir videolu açıklama yaptı. Kardeş; “Hepiniz beni suçladınız, paraları orda burada yiyor, diye. Hesabı açın bakın, ben bir kuruş para yemiş miyim? Elden verip de dekont göndermediğim bir kişi gelip bana, ‘dekontum gelmedi’… Valiliğe her zaman götürdüğüm dokümanlar ortada. Gelen de belli giden de belli. Ben eşimi buradan kovmadım. 6 ay değil, 2 ay bile olmadı orada. Kavga edip gitmedi. Kardeşiyle beraber gülerek gitti, ondan sonra bir şeyler öğrendim evime gelmesini istemedim. Bir de bunun geçmişi de var. Bizi bilenler biliyor, neden tartıştığımı, neden istemediğimi. Kimse benim hakkımı ödeyemez. Benim kızım için neler yaptığımı gören gördü. Ben bu saatten sonra bu dünyada yokum ama hakkım hiçbirinize helal değil” ifadelerini kullandı.
Umut Kardeş'in paylaştığı video 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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