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İnternetten Alışverişi Tümden Etkileyecek Karar: E-Ticarete Yeni Vergi Geldi

İnternetten Alışverişi Tümden Etkileyecek Karar: E-Ticarete Yeni Vergi Geldi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.12.2024 - 09:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan yeni karara göre, e-ticarette verginin alıcı ve satıcı arasında paylaşımı yüzde 1 olarak belirlendi. Yeni vergi 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girecek.

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İnternetten alışveriş yapmak özellikle koronavirüs pandemisi sırasında hayatımızı ele geçirmişti. Pandemi olmamasına rağmen internetten alışveriş yapanların oranı milyonları buluyor.

İnternetten alışveriş yapmak özellikle koronavirüs pandemisi sırasında hayatımızı ele geçirmişti. Pandemi olmamasına rağmen internetten alışveriş yapanların oranı milyonları buluyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, e-ticaret kapsamında gerçekleştirilen mal satışı ve hizmet ifalarında yapılan ödemelerde tevkifat oranı yüzde 1 olarak belirlendi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, e-ticaret kapsamında gerçekleştirilen mal satışı ve hizmet ifalarında yapılan ödemelerde tevkifat oranı yüzde 1 olarak belirlendi.

Tevkifat (vergi bölüşmesi) yapmakla kimler hükümlü?

Tevkifat (vergi bölüşmesi) yapmakla kimler hükümlü?

Aracı hizmet sağlayıcıları, başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişiler ile elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları, elektronik ticaret pazar yerinde elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkan sağlayan aracı hizmet sağlayıcıları, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamına giren faaliyetleri dolayısıyla aracılık yaptıkları ödemeler üzerinden vergi tevkifatı yapmakla yükümlü kılındı.

Kimlerden tevkifat yapılacak?

Kimlerden tevkifat yapılacak?

Hizmet sağlayıcıları, elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişiler ile elektronik ticaret hizmet sağlayıcıları, elektronik ticaret pazar yerinde ya da kendine ait elektronik ticaret ortamında mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapan ya da sipariş alan hizmet sağlayıcılarından, yaptıkları mal satışı ve hizmet ifaları karşılığı kendilerine yapılan mal ve hizmet bedeli ödemeleri üzerinden aracılık yapanlarca tevkifat yapılacak.

Resmi Gazete’de yer alan yeni karar 1 Ocak 2025 tarihinde geçerli olmaya başlayacak.

Resmi Gazete’de yer alan yeni karar 1 Ocak 2025 tarihinde geçerli olmaya başlayacak.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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