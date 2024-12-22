İnternetten Alışverişi Tümden Etkileyecek Karar: E-Ticarete Yeni Vergi Geldi
İnternetten Alışverişi Tümden Etkileyecek Karar: E-Ticarete Yeni Vergi Geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan yeni karara göre, e-ticarette verginin alıcı ve satıcı arasında paylaşımı yüzde 1 olarak belirlendi. Yeni vergi 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girecek.
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İnternetten alışveriş yapmak özellikle koronavirüs pandemisi sırasında hayatımızı ele geçirmişti. Pandemi olmamasına rağmen internetten alışveriş yapanların oranı milyonları buluyor.
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Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, e-ticaret kapsamında gerçekleştirilen mal satışı ve hizmet ifalarında yapılan ödemelerde tevkifat oranı yüzde 1 olarak belirlendi.
Tevkifat (vergi bölüşmesi) yapmakla kimler hükümlü?
Kimlerden tevkifat yapılacak?
Resmi Gazete’de yer alan yeni karar 1 Ocak 2025 tarihinde geçerli olmaya başlayacak.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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