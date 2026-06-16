Antalya'nın En İyi Plajları - 2026 Güncel Rehber

Antalya'nın eşsiz coğrafyası, her beklentiye uygun birbirinden farklı plaj deneyimleri vadediyor. Kumsalın dokusundan sunulan gastronomi standartlarına kadar değişen bu dinamikler, doğru lokasyonu seçmenin önemini artırıyor. Özel cabana ayrıcalıkları, imza kokteyller ve rafine detaylarla hazırladığımız Haziran 2026 seçkimizi keşfedin.

Konyaaltı Plajı: Şehrin Ortasında Geniş ve Erişilebilir Sahil

Torosların gölgesinde uzanan Konyaaltı, lüks beachleriyle son yıllarda adeta bir çekim merkezine dönüşmüştür. Konyaaltı sahili, şehirle denizin entegre olduğu en başarılı alanlardan biridir. Ulaşımın rahat olması ve sahil parkı projeleriyle desteklenmesi, bu bölgeyi oldukça cazip kılmaktadır.

- Çakıl Beach Club

Antalya'nın klasikleşmiş işletmelerinden biri olan Çakıl Beach Club, elit hizmet anlayışı ve konforlu loca alanlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle kaliteli yeme-içme menüsü arayan ziyaretçiler için oldukça güçlü bir alternatiftir.

Adres: Kuşkavağı Mah. Akdeniz Blv. No: 114, Konyaaltı / Antalya

Instagram: @cakil_beach

- La Bohem Beach & Yeni Nesil Meyhane

Gündüzleri sofistike bir beach club, akşamları ise şık bir yeni nesil meyhane konseptiyle hizmet veren La Bohem, Konyaaltı'nın en popüler noktalarından biridir. Bohem ve zarif mimarisi, yüksek ses kalitesine sahip DJ performansları ve imza lezzetleriyle lüksü ve eğlenceyi tek bir çatı altında toplamaktadır.

Adres: Kuşkavağı Mah. Akdeniz Blv. No: 22, Konyaaltı Belediyesi Karşısı Konyaaltı / Antalya

Instagram: @labohembeach

- Red Rujj Beach & Bistro

Konyaaltı Sahil Parkı içerisinde yer alan Red Rujj Beach, modern tasarımı ve enerjik atmosferiyle dikkat çeken popüler bir özel işletmedir. Kaliteli müzik yayını eşliğinde konforlu şezlonglarında güneşlenebilir, özenle hazırlanan menüsünden dünya mutfağına ait lezzetleri tadabilirsiniz. Hem gündüz deniz keyfi yapmak hem de gün batımında özel kokteyller eşliğinde eğlenceye dahil olmak isteyen misafirler için oldukça dinamik, nezih ve trend bir plaj rotasıdır.

Adres: Arapsuyu Mah. Akdeniz Blv. No: 133, Beach Park İçi, Konyaaltı / Antalya

Instagram: @redrujjbeachantalya

Lara Plajı: Otel Plajları ve Halka Açık Alanlar

İnce kumlu yapısıyla Konyaaltı'nın tam zıttı bir profil çizen Lara bölgesi, ultra lüks resort otellerin ve bağımsız elit beach club'ların merkezidir. Bu bölgede tamamen VIP hizmet sunan ve dışarıdan kısıtlı misafir kabul eden prestijli niş işletmeleri de sizin için derledik:

- Nirvana Cosmopolitan Beach (Otel Plajı)

Lara oteller bölgesinin yenilikçi tesislerinden olan Nirvana Cosmopolitan, şık mimari tasarımı ve kişiye özel cabana hizmetiyle üst düzey bir plaj deneyimi yaşatmaktadır. Günübirlik loca kiralama sistemiyle dışarıdan gelen misafirleri de ağırlayan bu alan, birinci sınıf restoran menüsü ve kaliteli içecek servisleriyle dikkat çeker. Dünya standartlarında bir lüks ve konfor arayan, mahremiyetine önem veren misafirler için kusursuz bir seçenektir.

Adres: Güzeloba Mah. Yaşar Sobutay Blv. No: 32, Muratpaşa / Antalya

Instagram: @nirvana.cosmopolitan

- Mai Tai Beach

Geniş bir kumsal alanına yayılan modern şemsiyeleri ve dünya mutfağından seçkin lezzetler sunan restoran bölümüyle Mai Tai, Lara bölgesinin prestijli bağımsız işletmelerindendir. Günlük misafir kabul eden mekan, ince kumun ve sığ denizin tadını çıkarmak isteyen ziyaretçilerine gün boyu şık ve kesintisiz bir sahil deneyimi vadetmektedir.

Adres: Güzeloba Mah. Lara Cad. 228 Sok. Muratpaşa / Antalya

Instagram: @maitaibeachlara

- Omi Beach & Restaurant

Omi Beach, şık peyzajı ve rahat oturma gruplarıyla misafirlerini ağırlıyor. İnce detaylarla tasarlanmış geniş locaları, seçkin örnekler sunan zengin menüsü ve profesyonel servis anlayışı ile lüksü hissettiriyor. Gürültüden uzak, sakin bir ambiyansta denizin tadını çıkarıp kaliteli bir yemekle tatilini taçlandırmak isteyenler için sahil şeridindeki son derece özel bir seçenektir.

Adres: Güzeloba Mah. Gezi Yolu Cad., Antalya

Instagram: @omibeachlara

- Blanche Beach Hotel

Blanche Beach ile bir de Kaş'a uzanalım! Burası, kumsal yerine iskele konforu arayanlar için dizayn edilmiştir. Panoramik Akdeniz manzarasına karşı konumlanmış özel locaları ve zengin menüsüyle, bölgenin butik ama sofistike işletmelerinin başında gelir. Akdeniz sularına serin bir dalış yaparken sessizlik beklentisinde olan misafirlere uygun bir tesistir.

Adres: Andifli Mahallesi Çukurbağ Yarımadası, Hidayet Koyu No: 21, 07580 Kaş / Antalya

Instagram: @blancabeachhotel

Olympos ve Çıralı: Doğa İçinde Sakin Plaj Deneyimi

Doğal sit alanı olan Olympos ve Çıralı bölgesinde devasa beach club kültürü yerine, doğaya saygılı butik otellerin sahile kurduğu lüks şezlong alanları yer almaktadır. Bu bakir doğada premium hizmet alabileceğiniz işletmeler de var elbette.

- Olympos Lodge Beach

Çıralı sahilinde yer alan lüks ve prestijli bir butik otel olan Olympos Lodge, misafirlerine bahçesinin hemen önünde tamamen izole ve üst düzey bir sahil deneyimi sunar. Sazlık şemsiyeler, keten minderli şezlonglar ve ayağınıza gelen kusursuz servis eşliğinde; doğanın kalbinde lüks bir inziva yaşamak isteyen seyahat tutkunları için bölgedeki en zarif adreslerdendir.

Adres: Ulupınar Mah. Çıralı Sk. No: 9, Kemer / Antalya, 07982

Instagram: @olymposlodge

- Kimera Lounge Hotel

Portakal bahçeleri içerisine kurulu lüks konseptiyle dikkat çeken Kimera Lounge, sahilde kendi misafirlerine ve dışarıdan gelen ziyaretçilere seçkin bir plaj alanı ayırmaktadır. Taze meyve suları, gurme atıştırmalıklar ve konforlu dinlenme alanlarıyla, Çıralı'nın el değmemiş doğasında beş yıldızlı bir hizmet kalitesi arayan tatilcilerin tüm beklentilerini fazlasıyla karşılayan profesyonel ve son derece huzurlu bir işletmedir.

Adres: Ulupınar Köyü Sahil Yolu No: 492, Kemer / Antalya

Instagram: @kimerahotel