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Antalya'nın En İyi Plajları - 2026 Güncel Rehber

Antalya'nın En İyi Plajları - 2026 Güncel Rehber

Antalya tatil plaj ücretleri
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
16.06.2026 - 11:02
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Akdeniz’in turizm başkenti Antalya’nın plaj dinamiklerini en güncel haliyle mercek altına alıyoruz. Turizm sezonunun tam anlamıyla açıldığı bugünlerde, coğrafi avantajları ve uluslararası standartlarıyla öne çıkan Antalya sahilleri, hem yerli hem de yabancı turistlerin radarına girmeyi başarıyor. Şehir merkezinden Kaş'ın turkuaz koylarından Alanya'nın uzun kumsallarına kadar uzanan geniş sahil şeridini; kalite, fiyat-performans ve ulaşılabilirlik ekseninde inceledik. Hangi kumsalın sizin tatil profilinize hitap ettiğini belirlemenize yardımcı olmak adına, tüm önerilerimizi açık adresleri ve aktif Instagram hesapları ile birlikte, yol gösterici bir perspektifle ele aldık. Peki, 2026 yazında Antalya'da nerede denize girilir? Hangi beach club'lara gidilir?

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Antalya'da Plaj Rehberi: Hangi Plaj Kime Uygun? - 2026

Antalya'da Plaj Rehberi: Hangi Plaj Kime Uygun? - 2026

Antalya'nın eşsiz coğrafyası, her beklentiye uygun birbirinden farklı plaj deneyimleri vadediyor. Kumsalın dokusundan sunulan gastronomi standartlarına kadar değişen bu dinamikler, doğru lokasyonu seçmenin önemini artırıyor. Özel cabana ayrıcalıkları, imza kokteyller ve rafine detaylarla hazırladığımız Haziran 2026 seçkimizi keşfedin.

Konyaaltı Plajı: Şehrin Ortasında Geniş ve Erişilebilir Sahil

Torosların gölgesinde uzanan Konyaaltı, lüks beachleriyle son yıllarda adeta bir çekim merkezine dönüşmüştür. Konyaaltı sahili, şehirle denizin entegre olduğu en başarılı alanlardan biridir. Ulaşımın rahat olması ve sahil parkı projeleriyle desteklenmesi, bu bölgeyi oldukça cazip kılmaktadır.

- Çakıl Beach Club

Antalya'nın klasikleşmiş işletmelerinden biri olan Çakıl Beach Club, elit hizmet anlayışı ve konforlu loca alanlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle kaliteli yeme-içme menüsü arayan ziyaretçiler için oldukça güçlü bir alternatiftir. 

Adres: Kuşkavağı Mah. Akdeniz Blv. No: 114, Konyaaltı / Antalya

Instagram: @cakil_beach

- La Bohem Beach & Yeni Nesil Meyhane

Gündüzleri sofistike bir beach club, akşamları ise şık bir yeni nesil meyhane konseptiyle hizmet veren La Bohem, Konyaaltı'nın en popüler noktalarından biridir. Bohem ve zarif mimarisi, yüksek ses kalitesine sahip DJ performansları ve imza lezzetleriyle lüksü ve eğlenceyi tek bir çatı altında toplamaktadır. 

Adres: Kuşkavağı Mah. Akdeniz Blv. No: 22, Konyaaltı Belediyesi Karşısı Konyaaltı / Antalya 

Instagram: @labohembeach

- Red Rujj Beach & Bistro 

Konyaaltı Sahil Parkı içerisinde yer alan Red Rujj Beach, modern tasarımı ve enerjik atmosferiyle dikkat çeken popüler bir özel işletmedir. Kaliteli müzik yayını eşliğinde konforlu şezlonglarında güneşlenebilir, özenle hazırlanan menüsünden dünya mutfağına ait lezzetleri tadabilirsiniz. Hem gündüz deniz keyfi yapmak hem de gün batımında özel kokteyller eşliğinde eğlenceye dahil olmak isteyen misafirler için oldukça dinamik, nezih ve trend bir plaj rotasıdır. 

Adres: Arapsuyu Mah. Akdeniz Blv. No: 133, Beach Park İçi, Konyaaltı / Antalya

Instagram: @redrujjbeachantalya

Lara Plajı: Otel Plajları ve Halka Açık Alanlar

İnce kumlu yapısıyla Konyaaltı'nın tam zıttı bir profil çizen Lara bölgesi, ultra lüks resort otellerin ve bağımsız elit beach club'ların merkezidir. Bu bölgede tamamen VIP hizmet sunan ve dışarıdan kısıtlı misafir kabul eden prestijli niş işletmeleri de sizin için derledik:

- Nirvana Cosmopolitan Beach (Otel Plajı)

Lara oteller bölgesinin yenilikçi tesislerinden olan Nirvana Cosmopolitan, şık mimari tasarımı ve kişiye özel cabana hizmetiyle üst düzey bir plaj deneyimi yaşatmaktadır. Günübirlik loca kiralama sistemiyle dışarıdan gelen misafirleri de ağırlayan bu alan, birinci sınıf restoran menüsü ve kaliteli içecek servisleriyle dikkat çeker. Dünya standartlarında bir lüks ve konfor arayan, mahremiyetine önem veren misafirler için kusursuz bir seçenektir.

Adres: Güzeloba Mah. Yaşar Sobutay Blv. No: 32, Muratpaşa / Antalya 

Instagram: @nirvana.cosmopolitan

- Mai Tai Beach

Geniş bir kumsal alanına yayılan modern şemsiyeleri ve dünya mutfağından seçkin lezzetler sunan restoran bölümüyle Mai Tai, Lara bölgesinin prestijli bağımsız işletmelerindendir. Günlük misafir kabul eden mekan, ince kumun ve sığ denizin tadını çıkarmak isteyen ziyaretçilerine gün boyu şık ve kesintisiz bir sahil deneyimi vadetmektedir.

Adres: Güzeloba Mah. Lara Cad. 228 Sok. Muratpaşa / Antalya 

Instagram: @maitaibeachlara

- Omi Beach & Restaurant

Omi Beach, şık peyzajı ve rahat oturma gruplarıyla misafirlerini ağırlıyor. İnce detaylarla tasarlanmış geniş locaları, seçkin örnekler sunan zengin menüsü ve profesyonel servis anlayışı ile lüksü hissettiriyor. Gürültüden uzak, sakin bir ambiyansta denizin tadını çıkarıp kaliteli bir yemekle tatilini taçlandırmak isteyenler için sahil şeridindeki son derece özel bir seçenektir.

Adres: Güzeloba Mah. Gezi Yolu Cad., Antalya 

Instagram: @omibeachlara

- Blanche Beach Hotel

Blanche Beach ile bir de Kaş'a uzanalım! Burası, kumsal yerine iskele konforu arayanlar için dizayn edilmiştir. Panoramik Akdeniz manzarasına karşı konumlanmış özel locaları ve zengin menüsüyle, bölgenin butik ama sofistike işletmelerinin başında gelir. Akdeniz sularına serin bir dalış yaparken sessizlik beklentisinde olan misafirlere uygun bir tesistir. 

Adres: Andifli Mahallesi Çukurbağ Yarımadası, Hidayet Koyu No: 21, 07580 Kaş / Antalya

Instagram: @blancabeachhotel

Olympos ve Çıralı: Doğa İçinde Sakin Plaj Deneyimi

Doğal sit alanı olan Olympos ve Çıralı bölgesinde devasa beach club kültürü yerine, doğaya saygılı butik otellerin sahile kurduğu lüks şezlong alanları yer almaktadır. Bu bakir doğada premium hizmet alabileceğiniz işletmeler de var elbette. 

- Olympos Lodge Beach

Çıralı sahilinde yer alan lüks ve prestijli bir butik otel olan Olympos Lodge, misafirlerine bahçesinin hemen önünde tamamen izole ve üst düzey bir sahil deneyimi sunar. Sazlık şemsiyeler, keten minderli şezlonglar ve ayağınıza gelen kusursuz servis eşliğinde; doğanın kalbinde lüks bir inziva yaşamak isteyen seyahat tutkunları için bölgedeki en zarif adreslerdendir.  

Adres: Ulupınar Mah. Çıralı Sk. No: 9, Kemer / Antalya, 07982

Instagram: @olymposlodge

- Kimera Lounge Hotel

Portakal bahçeleri içerisine kurulu lüks konseptiyle dikkat çeken Kimera Lounge, sahilde kendi misafirlerine ve dışarıdan gelen ziyaretçilere seçkin bir plaj alanı ayırmaktadır. Taze meyve suları, gurme atıştırmalıklar ve konforlu dinlenme alanlarıyla, Çıralı'nın el değmemiş doğasında beş yıldızlı bir hizmet kalitesi arayan tatilcilerin tüm beklentilerini fazlasıyla karşılayan profesyonel ve son derece huzurlu bir işletmedir. 

Adres: Ulupınar Köyü Sahil Yolu No: 492, Kemer / Antalya

Instagram: @kimerahotel

Antalya'nın En Temiz ve En Güzel Plajları - 2026

Antalya'nın En Temiz ve En Güzel Plajları - 2026

Plaj seçiminde su mikrobiyolojisi, çevre temizliği ve doğallık ön plandaysa, mavi bayraklı tescilli plajlar veya erişimi zor olan saklı cennetler tercih edilmelidir. İncelememizin bu bölümünde suyunun kalitesi kanıtlanmış alanlara yer veriyoruz.

Mavi Bayraklı Antalya Plajları: Kalite Güvencesi Olan Sahiller

Mavi bayrak sertifikası, su temizliğinin ve çevresel tesis şartlarının düzenli denetlendiğinin belgesidir. 2026 yılı Haziran verilerinde mavi bayrağını koruyan ve estetik açıdan en iddialı noktaları listeledik:

- Kaputaş Plajı (Kamuya Açık Doğal Güzellik)

Kanyon ağzında yer alan ve yüzlerce basamak inilerek ulaşılan Kaputaş, yeraltı sularının denize süzülmesiyle oluşan eşsiz turkuaz rengiyle ünlüdür. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en güzel ve temiz plajları listelerinde yer bulan bu doğa harikası alan, zorlu ulaşımına rağmen sunduğu görsel şölenle kesinlikle görülmeye değerdir. 

Adres: Kalkan Mah. Kaş-Kalkan Karayolu 7. Kilometre, Kaş / Antalya 

Instagram: @kaputasplaji

- Havana Beach Club

Damarlı ince kumuyla dünyaca ünlü mavi bayraklı Kleopatra Plajı'nda yer alan Havana Beach Club, bu tarihi sahilde lüks ve eğlenceyi başarıyla birleştirir. Şık şezlong düzeni, zengin uluslararası mutfağı ve profesyonel hizmetiyle, Alanya'nın kristal sularında yüzerken elit bir atmosferden kopmak istemeyen misafirler için sahil şeridindeki en kaliteli seçeneklerden biri olarak öne çıkmaktadır. 

Adres: Kızlar Pınarı Mah. Emirgan Cad. Dinek Mevki, No: 3, 07400 Alanya / Antalya

Instagram: @havanabeachclubalanya

- Qualista Beach

Kemer Ayışığı Koyu'nun mavi bayraklı çam ormanlarıyla çevrili sularında yer alan Qualista Beach, VIP hizmet anlayışıyla çalışmaktadır. Yemyeşil doğası, dalgasız berrak denizi ve kişiye özel konforlu pavilyonlarıyla üst düzey bir tatil deneyimi sunar. Tüm detayların düşünüldüğü bu tesis, Kemer bölgesinde dinginlik, mahremiyet ve lüks arayanlar için tartışmasız en prestijli lokasyondur.

Adres: Merkez Mah. Ayışığı Parkı Koyu, Merkez, Kemer / Antalya

Instagram: @qualistabeach

Gizli Koylar ve Az Bilinen Plajlar: Kalabalıktan Kaçış

Kitle turizminden izole koylarda, doğayla bütünleşmiş lüks ve konforlu işletmeler sakin bir Akdeniz deneyimi sunar:

- Tabiat Camping & Beach

Korsan Koyu'nda doğaya tam uyumlu şekilde hizmet veren Tabiat Camping, kamp konseptini lüks ve detaylı bir düzenle (glamping havasında) buluşturmaktadır. Tarihi Likya coğrafyasının kalbinde, dalgasız ve sakin bir koyda hijyenik, güvenli ve organize bir tesis arayan doğa tutkunları için huzur dolu, gizli ve üst düzey bir sığınak işlevi görmektedir.

Adres: Korsan Koyu, Karaöz, Mavikent, 07390 Kumluca / Antalya

Instagram: @tabiatcamping

- Nuri’s Beach Bungalow

Kaş merkezden sadece teknelerle ulaşılabilen Limanağzı Koyu'ndaki Nuri's Beach, dış dünyadan tamamen kopuk butik bir vahadır. Caretta carettalarla birlikte yüzebileceğiniz cam gibi bir denizi olan tesis, bembeyaz locaları, özel taş fırınından çıkan lezzetleri ve VIP hizmetiyle gözlerden uzak, keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin bölgedeki daimi favorisidir.

Adres: Limanağzı Mevki (Sadece Tekne Ulaşımı), Kaş / Antalya

Instagram: @nurisbeachbungalow

- Kalamar Beach Club

Kalkan'ın gizli köşelerinden Kalamar Koyu'nda yer alan bu lüks işletme, denize sıfır terasları ve sunduğu olanaklarla dikkat çeker. Turkuaz rengi denize doğrudan atlayabileceğiniz geniş ahşap platformları ve gurme restoranıyla öne çıkan kulüp, konforlu bir izolasyon yaşamak isteyenler için biçilmiş kaftandır.

Adres: Kalkan Mah. Kalamar Koyu Yolu, Kaş / Antalya

Instagram: @kalamarbeachclub

- La Moda Beach Hotel

Kaş'ın en özel noktalarından biri olan Limanağzı koyunda, kara ulaşımından ziyade teknelerle gidilebilen saklı ve lüks bir cennettir. Butik otel konseptinin ayrıcalıklı plaj alanını misafirlerine sunan bu tesis, kalabalıktan tamamen izole bir şekilde denize girmek isteyenler için tasarlanmıştır. Doğayla iç içe konumu, berrak turkuaz suları ve fine-dining standartlarındaki gün batımı restoranıyla, sadeliği ve üst düzey konforu bir arada arayanların gönül rahatlığıyla tercih edebileceği bir kaçış noktasıdır.

Adres: Andifli Mah. Limanağzı Mevki Küme Evler No: 8, Kaş / Antalya

Instagram: @lamodabeachhotel

- Haki Liki Beach Club

Kaş coğrafyasının eşsiz sularına ve manzarasına hakim bir konumda yer alan Haki Liki Beach Club, standart kumsal anlayışından ziyade şık ahşap platformlar üzerinden doğrudan Akdeniz'in serin sularına girme imkanı tanıyan niş bir işletmedir. Kaliteli minderlere sahip konforlu şezlong düzeni, özenle hazırlanan imza kokteylleri ve dinlendirici atmosferiyle ön plana çıkmaktadır. Yüksek kaliteli müzik eşliğinde tamamen nezih ve izole bir ortamda plaj deneyimi yaşamak isteyenler için bölgedeki en iddialı alternatiflerden biridir.

Adres: Kaş Merkez Sahil Şeridi Bölgesi, Limanağzı Plajı, Kaş / Antalya

Instagram: @hakilikibeachclub

Antalya Plajlarında Su Sporları ve Aktiviteler

Antalya Plajlarında Su Sporları ve Aktiviteler

Plajda adrenalin arayanlar için uluslararası güvenlik standartlarına sahip VIP su sporu merkezleri hizmet vermektedir.

Jet Ski, Banana Boat ve Parasailing: Antalya'da Deniz Sporları

Modern ekipmanları ve lüks hizmet anlayışıyla öne çıkan lisanslı su sporları istasyonları şunlardır:

- Kemer Watersports ASA 

Kemer sahilinde VIP hizmet anlayışıyla çalışan tesis, özellikle deniz paraşütü için son teknoloji donanımlara sahip lüks tekneler kullanır. Yüksek irtifadan muazzam Toros dağlarını izleme fırsatı veren merkez, güvenlikten ve konfordan asla ödün vermeden rüzgarı hissetmek isteyen misafirler için son derece profesyonel bir adres niteliğindedir.

Adres: Merkez Mah. Yalı Cad. Kemer / Antalya

Instagram: @kemerwatersports

- Saraylar Watersports

Akdeniz'in serin sularında adrenalin ve eğlenceyi bir arada deneyimlemek isteyen tatilciler için Antalya sahil bandında faaliyet gösteren su sporları istasyonudur. Yeni nesil jet ski filosu, yüksek irtifalı parasailing turları ve hız tekneleriyle dikkat çeken tesis, misafirlerine eşsiz bir sahil eğlencesi vadetmektedir. Maksimum güvenlik tedbirleri ve güler yüzlü profesyonel ekibiyle, suyun üzerinde ayrıcalıklı anlar biriktirmek isteyenler için ideal bir duraktır.

Adres: Kemerağzı, 07112 Aksu / Antalya

Instagram: @saraylarwatersports

Dalış ve Snorkeling: En İyi Antalya Noktaları

Antalya'nın tarihi su altı florasını lüks ve yüksek güvenlik standartlarında keşfetmek isteyenler için Türkiye'nin en seçkin dalış okulları:

- Nautilus Dive Center

Türkiye'de tüplü dalış denilince akla gelen en profesyonel nokta olan merkez, özel teknesi ve VIP turlarıyla hizmet vermektedir. Uluslararası sertifikalı eğitmen kadrosuyla hem ileri seviye dalgıçlara hem de amatörlere, su altı kanyonlarının kapılarını tam bir lüks, konfor ve güvenlik içinde profesyonelce açmaktadır.

Adres: NAUTILUS S Teknesi Liman Cad. No: 50 Kaş Limanı, Kaş / Antalya, 07580

Instagram: @nautilusdivingkas

- Octopus Diving Kemer

Kemer Marina'da konuşlanmış olan bu okul, ünlü Fransız batığı Paris II'ye düzenlediği özel turlarla tanınmaktadır. İleri seviye dalgıçlara lüks tekneleriyle tarihi bir keşif imkanı sunarken, yeni başlayanlara da sığ koylarda verdiği birebir özel eğitimlerle bölgenin en donanımlı ve prestijli su altı tesisi olmuştur.

Adres: Merkez Mah. Kemer Marina İçi, Kemer / Antalya

Instagram: @octopusdiving_kemer

- Antalya Dream Diving

Antalya'nın tam kalbinde, Lara bölgesindeki Şirinyalı falezlerinde hizmet veren merkez, lüksü su altı dünyasıyla kusursuzca buluşturmaktadır. Bilem Beach içerisinde konumlanan işletme, uluslararası sertifikalı eğitmen kadrosu ve VIP dalış turlarıyla öne çıkar. Profesyonel ekipmanları, yüksek güvenlik standartları ve kişiye özel yaklaşımı sayesinde, Akdeniz'in büyüleyici derinliklerini güven ve konfor eşliğinde keşfetmek isteyenler için tavsiye edilen prestijli bir dalış okuludur. 

Adres: Şirinyalı Mah. Eski Lara Yolu, 1512. Sok. No: 2 Bilem Beach İçi, Muratpaşa / Antalya

Instagram: @antalyadreamdiving

Antalya Plaj Fiyatları ve Pratik Bilgiler - 2026

Antalya Plaj Fiyatları ve Pratik Bilgiler - 2026

İyi bir plaj tecrübesi aynı zamanda bütçe planlamasını da gerektirir. Plaj tercihi yaparken, ödenen ücretin karşılığında alınacak hizmetin objektif olarak değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Ücretsiz Plaj mı, Ücretli Plaj mı? Antalya Karşılaştırması

Yasalar gereği denize girmek her yerde ücretsizdir; ücretlendirilen kısım size sunulan şezlong, şemsiye, loca, duş veya yeme-içme hizmetidir. Eğer ekipmanınızı kendiniz taşıyor ve doğayla iç içe kalmayı seviyorsanız, belediye destekli halk plajları 2026 itibarıyla temizlik ve güvenlik açısından oldukça yeterlidir. 

Ancak kalın minderli bir şezlong, kişisel alan mahremiyeti, kaliteli bir müzik yayını ve şezlongunuza yapılan bir garson servisi talep ediyorsanız, bütçenizi özel 'Beach Club' işletmelerinin belirlediği günlük giriş ve kiralama ücretlerine göre hazırlamalısınız.

Şezlong ve Şemsiye Fiyatları: Semt Bazlı Güncel Tablo

Haziran 2026 itibarıyla Antalya plajlarında bir şezlong ve şemsiye seti fiyatları, tercih ettiğiniz bölgeye ve işletme konseptine göre farklılık göstermektedir. Ücretler, Kemer ve Alanya'daki belediye veya halk plajlarında 100 TL seviyelerinden başlarken, sunulan hizmetin kalitesinin artmasıyla standart özel işletmelerde 1.600 TL seviyelerine çıkabilmektedir. Lara ve Konyaaltı'ndaki lüks beach club loca (cabana) kiralama bedelleri ise bölgenin turizm yoğunluğuna bağlı olarak 8.000 TL bandına kadar yükselmektedir.

Sahadan topladığımız detaylı fiyat haritasını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz:

İşte, Antalya'da Güncel Plaj Giriş Ücretleri

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SSS: Antalya Plajları Hakkında Merak Edilenler

SSS: Antalya Plajları Hakkında Merak Edilenler

Okurlarımızdan gelen ve Google aramalarında en sık karşılaştığımız popüler soruları da sizin için değerlendirdik. 

Antalya'nın En İyi Plajı Hangisi? 2026 Editör Seçimi

Doğallık ve muazzam deniz rengi arayanlar için Kaş Kaputaş Plajı açık ara öndedir. Ancak beklentiniz üst düzey lüks hizmet, yüksek yeme-içme kalitesi ve konforsa; 2026 sezonu editör seçimimiz Lara oteller bölgesindeki Nirvana Cosmopolitan Beach ve Konyaaltı'nın enerjik yapısıyla öne çıkan La Bohem Beach'ten yanadır.

Tercihiniz gizli koylar ya da inzivaya çekilebileceğiniz göz alıcı lokasyonlar ise Nuri’s Beach Bungalow da denemeniz gereken özel lokasyonlar arasında. Doğanın kusursuz güzelliğinin eşlik ettiği bir alanda eğlenmek için Olympos Lodge Beach de önerilerimiz arasında yerini alacaktır. 

Antalya'da Plaj Sezonu Ne Zaman Başlar ve Biter?

Antalya, Türkiye'de deniz sezonunun en uzun sürdüğü coğrafyadır. Sezon fiili olarak Nisan ayının sonlarında ısınan sularla birlikte açılır. Mayıs ayından itibaren tam kapasiteyle hizmet vermeye başlayan plaj işletmeleri, Ekim ayının son günlerine kadar aktiftir. Özellikle Eylül ve Ekim ayları, kavurucu sıcakların azaldığı ve denizin en ideal sıcaklığına eriştiği, tatilcilerin en çok tercih ettiği zaman dilimidir.

Antalya'da Çocuklar İçin En Güvenli Plajlar Hangileri?

Çocuklu ailelerin plaj tercihindeki ana kıstas, taşlık olmayan zemin ve aniden derinleşmeyen (sığ) deniz yapısıdır. Bu güvenlik parametrelerine tam uyum sağlayan ince kumlu Lara Plajları, Manavgat bölgesindeki dalgakıranlarla desteklenmiş plajlar ve Alanya tarafındaki sığ sularıyla bilinen İncekum mevki, ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte huzurla vakit geçirebilecekleri ideal destinasyonlardır.

Antalya'da Denizi Kum Olan Plajlar Hangileri?

Antalya'da tamamen ince kumlu, pürüzsüz bir plaj deneyimi arıyorsanız yönünüzü şehrin doğusuna çevirmelisiniz. Şehir merkezine yakın Lara Plajı, Alanya'nın dünyaca ünlü Kleopatra Plajı ve Side'nin sığ sularıyla bilinen Kumköy sahili, kumsal tutkunlarının beklentilerini kusursuz biçimde karşılamaktadır.

Antalya Merkezde Denize Girilir mi?

Evet, Antalya şehir merkezi denizle tamamen iç içe bir yapıdadır. Şehrin tam kalbinde yer alan tarihi Mermerli Plajı (Kaleiçi), şehrin batısında kilometrelerce uzanan Konyaaltı Sahili ve doğusunda yer alan Lara Plajı, şehir merkezinden toplu taşımayla ya da yürüyerek kolayca ulaşılıp güvenle denize girilebilecek noktalardır.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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