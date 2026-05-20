Antalya'da Bulabileceğiniz En İyi Temizlik Firmaları - Güncel Rehber 2026

Ev, ofis, villa, otel ya da Airbnb süreçlerinde ev temizliğine ihtiyacınız var ise Antalya'da doğru firmayı seçmek için detaylı araştırma yapmak isteyebilirsiniz. Bunun için temizlik şirketlerinin hizmetlerini ve sosyal medyadaki paylaşımlarını gözlemlemek iyi bir yol olabilir. Biz de detayları sizin için derledik. İşte 2026 yılında Antalya'nın en başarılı temizlik şirketleri:
Muratpaşa ve Konyaaltı'nda Temizlik Firmaları
Antalya’nın en teknolojik ekipman desteğine sahip işletmelerinden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle yüksek katlı binaların cam temizliği ve inşaat sonrası kalıntıların giderilmesi konusunda uzmanlar. Personellerinin üniformalı ve kurumsal bir disiplinle çalışması, lüks konut sahipleri tarafından en çok vurgulanan özelliklerden biri. Buharlı temizlik ile yüzeylerin korunması konusunda da son derece hassaslar. Randevu sistemleri tamamen dijital olan firma, müşterilerine anlık onay mekanizması sunuyorlar.
Web Sitesi: artemistemizlik.com.tr
Instagram: @artemistemizlikantalya
- Artı Temizlik
Konyaaltı bölgesinde özellikle site yönetimleri ve ticari alanlar için sunduğu hibrit temizlik çözümleriyle tanınıyor. Firmanın 2026 stratejisi, 'Hızlı müdahale, maksimum hijyen' üzerine kurulu. Konyaaltı sahil bandındaki işletmelerin rutin temizliklerinde ilk tercih edilen isimlerden biri olmaları, operasyonel hızlarının bir kanıtı. Müşteri yorumlarında özellikle mutfak ve banyo gibi detay gerektiren alanlardaki hassasiyetleri sıkça övülüyor.
Web Sitesi: antalyaartitemizlik.com
Kepez ve Döşemealtı'nda Uygun Fiyatlı Temizlik Hizmetleri
- Asya Temizlik
Kepez bölgesinin yoğun yerleşim yapısına uygun, hızlı ve son derece ekonomik çözümler üreten bir firma. 'Her eve profesyonel temizlik' mottosuyla Antalya’nın en geniş personel ağına sahip. Çalışan kesim için geliştirdikleri akşam ekspres temizlik paketi, gün sonunda temiz bir eve dönmek isteyenler için ideal görünüyor. Fiyat/performans dengesinde Antalya'nın en iddialı isimlerinden biri olarak yerlerini koruyorlar.
Web Sitesi: antalyaasyatemizlik.com
Instagram: @asya_temizlik_07
- Gonca Temizlik
Döşemealtı’nın geniş villaları ve bahçeli evleri için özel bir 'Dış Alan ve İç Mekan Kombin' paketi sunuyorlar. Firmanın en büyük özelliği, temizlik sırasında kullandıkları çevre dostu, bitkisel bazlı deterjanlar. Evcil hayvan besleyen veya küçük çocuğu olan aileler için güvenli tercihlerinden biri. Büyük metrekareli alanlarda sundukları ekip indirimleri de olabilir.
Web Sitesi: antalyagoncatemizlik.com.tr
Antalya Merkez ve Lara'da Güvenilir Temizlik Şirketleri
- Sultan Temizlik
Lara bölgesindeki lüks segment konutlarda en çok referansa sahip firmaların başında geliyor. Vip temizlik seçeneği ile antika eşya bakımı ve hassas yüzey temizliği gibi uzmanlık gerektiren hizmetler veriyorlar. Personel kadrosunun uzun süredir değişmemiş olması, müşteri-personel güven ilişkisini en üst seviyeye taşıyor.
Web Sitesi: antalyasultantemizlik.com
Instagram: @sultan.temizlik
- Koko Temizlik
Kendi mobil uygulamaları üzerinden kampanya kodlarını takip edebilir, temizlik sırasında evin durumunu canlı raporlarla alabilirsiniz. Buharlı temizlik sistemini standart paketlerine dahil ederek kimyasal kullanımını %80 oranında azaltmış durumdalar. Özellikle alerjik bünyeye sahip bireyler için sundukları anti-alerjen paketler büyük ilgi görüyor.
Web Sitesi: antalyakokotemizlik.com.tr
- Fresh Cleaning
Lara ve Güzeloba hattında, özellikle kısa süreli kiralamalar (Airbnb vb.) için geliştirilmiş 'Check-in Temizliği' hizmeti veriyor. Sundukları ozonla dezenfeksiyon hizmeti, kötü kokuların giderilmesinde kesin çözüm sunuyor. Genç ve dinamik ekipleriyle, teknolojik yenilikleri temizlik süreçlerine en hızlı entegre eden firmalardan biri.
Web Sitesi: freshcleaning.com.tr
Instagram: @freshcleaning07
