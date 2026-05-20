Antalya'da Bulabileceğiniz En İyi Temizlik Firmaları - Güncel Rehber 2026

Elif ÇAMLIBEL
20.05.2026 - 16:10

Turizmin başkenti olmasının ötesinde, hızla büyüyen modern kentleşmesiyle dikkat çeken Antalya'da profesyonel hizmet ihtiyacı her geçen gün artıyor. Özellikle bahar aylarında ivme kazanan taşınma telaşı, yazlıkların sezona hazırlanması ve giderek genişleyen Airbnb ekosistemi, Antalya'da profesyonel temizlik şirketleri için güvenilirliği ve kaliteyi bir lüks değil, zorunluluk haline getiriyor.

Yaşam alanlarınızı veya ticari mülkünüzü emanet edeceğiniz temizlik firmasını seçerken; personelin yetkinliği, kullanılan temizlik kimyasallarının kalitesi, dijital itibar ve gerçek müşteri referansları büyük önem taşıyor. Çünkü mesele sadece yüzeysel bir toz alma işlemi değil, mekanın baştan aşağı hijyen standartlarına uygun şekilde arındırılması! Peki, Antalya'da en iyi temizlik şirketleri hangileri? Antalya'da villa ve ev temizliği için hangi şirketle anlaşılmalı? 

İşte, Antalya'da hizmet veren temizlik firmaları:

Antalya'da Temizlik Firması Seçimi: Nelere Dikkat Edilmeli?

Doğru firmayı seçmek, sadece temiz bir ev değil, aynı zamanda güvenli bir süreç demektir. Bu yüzden Antalya gibi büyükşehirlerde, pek çok kişi kurumsal bir yapı ile çalışmayı tercih ediyor. 

Sigortalı Personel, Güvenilir Firma: Neden Önemli?

Temizlik hizmeti alırken kapınızı açtığınız kişinin kim olduğu ve hangi güvencelerle çalıştığı hayati önem taşır. 2026 yılı iş güvenliği standartları gereği, profesyonel bir şirket tüm personelinin SGK girişlerini ve adli sicil kayıtlarını şeffaf bir şekilde paylaşabilmelidir. 

Sigortalı personel, sadece yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda evinizde yaşanabilecek olası bir kazada mali ve hukuki sorumluluğun firmanın üzerinde olması demektir. Ayrıca, kurumsal firmalar personelini düzenli eğitime tabi tutarak, hangi yüzeyde hangi kimyasalın kullanılacağı konusunda hata payını minimize ederler.

Saatlik mi, Paket mi? Antalya'da Temizlik Hizmeti Modelleri

Antalya temizlik piyasasında hizmetler genellikle iki ana kategoride sunulur. Saatlik modeller, daha çok düzenli gelen ve evin genel nizamını sağlayan yardımcılar için tercih edilirken; paket modeller, belirli bir metrekare üzerinden (örneğin 3+1 boş daire) ve ekip halinde yapılan operasyonlardır. 

2026 verilerine göre, inşaat sonrası veya detaylı genel temizliklerde paket modellerin, kullanılan profesyonel makineler ve ekipmanlar (vakum, buhar makinesi vb.) nedeniyle daha verimli olduğu gözlemlenmiştir. 

İhtiyacınız sadece toz almak mı yoksa dezenfeksiyon mu? Kararınızı buna göre vermelisiniz.

Antalya'nın En İyi Temizlik Firmaları: İlçe Bazlı Rehber - 2026

Ev, ofis, villa, otel ya da Airbnb süreçlerinde ev temizliğine ihtiyacınız var ise Antalya'da doğru firmayı seçmek için detaylı araştırma yapmak isteyebilirsiniz. Bunun için temizlik şirketlerinin hizmetlerini ve sosyal medyadaki paylaşımlarını gözlemlemek iyi bir yol olabilir. Biz de detayları sizin için derledik. İşte 2026 yılında Antalya'nın en başarılı temizlik şirketleri:

Muratpaşa ve Konyaaltı'nda Temizlik Firmaları

- Artemis Temizlik

Antalya’nın en teknolojik ekipman desteğine sahip işletmelerinden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle yüksek katlı binaların cam temizliği ve inşaat sonrası kalıntıların giderilmesi konusunda uzmanlar. Personellerinin üniformalı ve kurumsal bir disiplinle çalışması, lüks konut sahipleri tarafından en çok vurgulanan özelliklerden biri. Buharlı temizlik ile yüzeylerin korunması konusunda da son derece hassaslar. Randevu sistemleri tamamen dijital olan firma, müşterilerine anlık onay mekanizması sunuyorlar.

Web Sitesi: artemistemizlik.com.tr

Instagram@artemistemizlikantalya

- Artı Temizlik 

Konyaaltı bölgesinde özellikle site yönetimleri ve ticari alanlar için sunduğu hibrit temizlik çözümleriyle tanınıyor. Firmanın 2026 stratejisi, 'Hızlı müdahale, maksimum hijyen' üzerine kurulu. Konyaaltı sahil bandındaki işletmelerin rutin temizliklerinde ilk tercih edilen isimlerden biri olmaları, operasyonel hızlarının bir kanıtı. Müşteri yorumlarında özellikle mutfak ve banyo gibi detay gerektiren alanlardaki hassasiyetleri sıkça övülüyor.

Web Sitesi: antalyaartitemizlik.com

Kepez ve Döşemealtı'nda Uygun Fiyatlı Temizlik Hizmetleri

- Asya Temizlik

Kepez bölgesinin yoğun yerleşim yapısına uygun, hızlı ve son derece ekonomik çözümler üreten bir firma. 'Her eve profesyonel temizlik' mottosuyla Antalya’nın en geniş personel ağına sahip. Çalışan kesim için geliştirdikleri akşam ekspres temizlik paketi, gün sonunda temiz bir eve dönmek isteyenler için ideal görünüyor. Fiyat/performans dengesinde Antalya'nın en iddialı isimlerinden biri olarak yerlerini koruyorlar.

Web Sitesi: antalyaasyatemizlik.com

Instagram: @asya_temizlik_07

- Gonca Temizlik

Döşemealtı’nın geniş villaları ve bahçeli evleri için özel bir 'Dış Alan ve İç Mekan Kombin' paketi sunuyorlar. Firmanın en büyük özelliği, temizlik sırasında kullandıkları çevre dostu, bitkisel bazlı deterjanlar. Evcil hayvan besleyen veya küçük çocuğu olan aileler için güvenli tercihlerinden biri. Büyük metrekareli alanlarda sundukları ekip indirimleri de olabilir. 

Web Sitesi: antalyagoncatemizlik.com.tr

Antalya Merkez ve Lara'da Güvenilir Temizlik Şirketleri

- Sultan Temizlik 

Lara bölgesindeki lüks segment konutlarda en çok referansa sahip firmaların başında geliyor. Vip temizlik seçeneği ile antika eşya bakımı ve hassas yüzey temizliği gibi uzmanlık gerektiren hizmetler veriyorlar. Personel kadrosunun uzun süredir değişmemiş olması, müşteri-personel güven ilişkisini en üst seviyeye taşıyor. 

Web Sitesi: antalyasultantemizlik.com

Instagram@sultan.temizlik

- Koko Temizlik

Kendi mobil uygulamaları üzerinden kampanya kodlarını takip edebilir, temizlik sırasında evin durumunu canlı raporlarla alabilirsiniz. Buharlı temizlik sistemini standart paketlerine dahil ederek kimyasal kullanımını %80 oranında azaltmış durumdalar. Özellikle alerjik bünyeye sahip bireyler için sundukları anti-alerjen paketler büyük ilgi görüyor. 

 Web Sitesi: antalyakokotemizlik.com.tr

- Fresh Cleaning

Lara ve Güzeloba hattında, özellikle kısa süreli kiralamalar (Airbnb vb.) için geliştirilmiş 'Check-in Temizliği' hizmeti veriyor. Sundukları ozonla dezenfeksiyon hizmeti, kötü kokuların giderilmesinde kesin çözüm sunuyor. Genç ve dinamik ekipleriyle, teknolojik yenilikleri temizlik süreçlerine en hızlı entegre eden firmalardan biri.

Web Sitesi: freshcleaning.com.tr

Instagram@freshcleaning07

Temizlik Hizmeti Türleri: Hangisi Sizin İçin Doğru?

Her temizlik aynı değildir. Doğru hizmet türünü seçmek, hem bütçenizi korur hem de beklediğiniz hijyeni sağlar.

Ev Temizliği, Ofis Temizliği ve İnşaat Sonrası Temizlik

Ev temizliği daha çok kişisel alanların özeniyle ilgilidir; nevresim değişimi, dolap içi düzeni gibi detayları kapsar. Ofis temizliğinde ise hız ve dikkat esastır; elektronik cihazlara zarar vermeden, mesai saatlerini aksatmayacak bir planlama yapılır. 

İnşaat sonrası temizlik ise bambaşka bir profesyonellik gerektirir. Boya kalıntıları, harç artıkları ve ince tozun yüzeylerden kazınmadan, özel solüsyonlarla arındırılması gerekir. Bu hizmette genellikle endüstriyel tip vakum makineleri kullanılır.

Düzenli Temizlik mi, Tek Seferlik mi? Fiyat ve Fayda Analizi

2026 yılında Antalya’daki pek çok aile, haftalık rutin abonelikleri tercih ediyor. Düzenli temizliğin avantajı, evin hiçbir zaman 'çok kirli' aşamasına gelmemesi ve personelin mekanı tanımasıdır. Tek seferlik temizlikler ise genellikle bayram öncesi, taşınma sonrası gibi durumlarda, daha kalabalık ekiplerle yapılan 'şok temizlik' operasyonlarıdır. 

Maliyet açısından, yıllık abonelikler tekil hizmetlere göre %15-20 daha ekonomik olabilmektedir.

Antalya Temizlik Firması Fiyatları: 2026 Güncel Karşılaştırma

Hemen her firmalarda maliyetler, dolayısıyla da fiyatlar, 2026'nın ekonomik koşulları ve asgari ücret güncellemeleriyle şekillendi.

Metrekare ve Hizmet Türüne Göre Fiyat Rehberi

2026 yılı itibarıyla Antalya genelindeki ortalama piyasa fiyatları şu şekildedir:

  • Stüdyo ve 1+1 Daireler: 2.800 TL – 3.600 TL

  • 2+1 Daireler: 3.400 TL – 4.500 TL

  • 3+1 ve Üzeri Geniş Daireler: 4.200 TL – 6.000 TL

  • Villa ve Müstakil Evler: Metrekare başına 50 TL – 85 TL arası (Bahçe ve havuz çevresi temizliği hariç).

En Uygun Fiyatlı Antalya Temizlik Hizmetini Nasıl Bulursunuz?

En ucuz teklifi veren firmaya yönelmek yerine, 'şeffaf fiyatlandırma' yapanlara odaklanın. Bazı firmalar temizlik malzemelerini ve ulaşımı fiyata dahil etmezken, kurumsal şirketler her şey dahil paketler sunar. 

Ayrıca, hafta içi randevularının hafta sonuna göre yaklaşık %10 daha uygun fiyatlı olduğunu da gözlemledik. Erken rezervasyon indirimlerini mutlaka sorun.

İşte Fiyat Tablosu

SSS: Antalya Temizlik Firmaları Hakkında Merak Edilenler

Temizlik firması arayışınızda karar verme sürecinizi kolaylaştıracak sıkça sorulan soruları da sizin için yanıtladık. 

Antalya'da Temizlik Firması Randevusu Nasıl Alınır?

Temizlik firmalarının web sitelerinde ya da sosyal medya hesaplarında WhatsApp üzerinden iletişim mevcut. Ancak özellikle bayram tatilleri ve yaz döneminde yoğunluk nedeniyle, en az bir hafta öncesinden randevunuzu netleştirmeniz, istediğiniz ekibin gelmesi açısından önemlidir.

Temizlik Sonrası Memnun Kalmazsam Ne Yapmalıyım?

Profesyonel firmalar, temizlik bittikten sonra size bir 'Kontrol Formu' imzalatır. Personel evden ayrılmadan önce mutlaka tüm köşeleri, camları ve ıslak zeminleri kontrol edin. Memnuniyetsizlik durumunda, kurumsal yapılar 24 saat içinde telafi temizliği garantisi vermektedir.

Antalya'da Hafta Sonu Temizlik Hizmeti Veren Firmalar Var mı?

Evet, ancak hafta sonları talebin %40 daha fazla olması nedeniyle firmalar ek mesai ücreti talep edebilir veya aylar öncesinden randevular dolabilirler. Kurumsal ve geniş ekipli firmalar ise hafta sonu operasyonlarında daha hızlı dönüş sağlayabilmektedir.

Firma Karşılaştırma Tablosu:

Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
