Şeyma Subaşı’nın Allah Paylaşımı Sosyal Medyada Gündem Oldu
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Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımıyla yeniden gündeme geldi. Son dönemde maneviyat ve inanç üzerine yaptığı açıklamalarla sık sık konuşulan Subaşı, bu kez takipçileriyle duygusal bir mesaj paylaştı. Paylaşımında Kur’an-ı Kerim’den bir sayfaya yer veren Subaşı, hislerini de takipçileriyle paylaştı. Özellikle son birkaç yıldır yaptığı açıklamalarda hayatındaki değişimden ve manevi arayışından söz eden ünlü isim, bu kez Allah hakkında kurduğu cümlelerle dikkat çekti.
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Ünlü isim son dönemde yaptığı manevi içerikli paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.
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Şeyma Subaşı, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda da gözyaşlarına hakim olamadığını anlattı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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