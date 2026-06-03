Şeyma Subaşı’nın Allah Paylaşımı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Paylaşımında, “Yine ağladım. Korkudan değil. Cennet için de değil. Bir gün Allah’ı görebilme ihtimalini düşünürken. Bazı şeyler anlatılamıyor. Sadece hissediliyor.” ifadelerini kullandı.

Şeyma Subaşı verdiği röportajlarda ve sosyal medya paylaşımlarında kendisiyle ilgili oluşan algının değiştiğini ifade etmişti. Ünlü isim, geçmişte yaptığı bazı paylaşımların ardından farklı bir görüntü çizdiğini kabul etmiş ve yaşadığı dönüşümden söz etmişti. Son paylaşımıyla yeniden gündeme gelen Subaşı’nın sözleri kısa sürede magazine konu oldu.