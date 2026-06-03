article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Şeyma Subaşı’nın Allah Paylaşımı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Şeyma Subaşı’nın Allah Paylaşımı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
03.06.2026 - 11:18
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımıyla yeniden gündeme geldi. Son dönemde maneviyat ve inanç üzerine yaptığı açıklamalarla sık sık konuşulan Subaşı, bu kez takipçileriyle duygusal bir mesaj paylaştı. Paylaşımında Kur’an-ı Kerim’den bir sayfaya yer veren Subaşı, hislerini de takipçileriyle paylaştı. Özellikle son birkaç yıldır yaptığı açıklamalarda hayatındaki değişimden ve manevi arayışından söz eden ünlü isim, bu kez Allah hakkında kurduğu cümlelerle dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü isim son dönemde yaptığı manevi içerikli paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.

Ünlü isim son dönemde yaptığı manevi içerikli paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.

Daha önce de hayatındaki değişim sürecinden bahseden Şeyma Subaşı, inancına dair düşüncelerini kamuoyuyla paylaşmıştı. Zaman zaman Allah, teslimiyet, şükür ve iç huzur üzerine yaptığı açıklamalar magazin gündeminde yer bulmuştu. Son aylarda yaptığı çeşitli paylaşımlarda hayatına farklı bir pencereden baktığını anlatan Subaşı, yaşadığı değişimi takipçileriyle paylaşmayı sürdürdü. Açıklamalarında manevi konuların hayatında daha fazla yer almaya başladığını dile getirmişti.

Şeyma Subaşı, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda da gözyaşlarına hakim olamadığını anlattı.

Şeyma Subaşı, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda da gözyaşlarına hakim olamadığını anlattı.

Paylaşımında, “Yine ağladım. Korkudan değil. Cennet için de değil. Bir gün Allah’ı görebilme ihtimalini düşünürken. Bazı şeyler anlatılamıyor. Sadece hissediliyor.” ifadelerini kullandı.

Şeyma Subaşı verdiği röportajlarda ve sosyal medya paylaşımlarında kendisiyle ilgili oluşan algının değiştiğini ifade etmişti. Ünlü isim, geçmişte yaptığı bazı paylaşımların ardından farklı bir görüntü çizdiğini kabul etmiş ve yaşadığı dönüşümden söz etmişti. Son paylaşımıyla yeniden gündeme gelen Subaşı’nın sözleri kısa sürede magazine konu oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
7
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın