Demet Özdemir'in Takipten Çıkması Gündem Olmuştu: Ceren Benderlioğlu İlk Kez Konuştu!

Daha ilk bölümlerinden itibaren geniş bir izleyici kitlesi yakalayan dizi, aksiyon, dram ve romantizmi aynı potada eritmesiyle ekran başındakileri kendine bağlamayı başarmıştı. Özellikle Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'i yıllar sonra aynı projede buluşturan yapım, sezon boyunca sosyal medyada da en çok konuşulan diziler arasında yer aldı. Bir yanda sert, karizmatik ve gizemli Eşref karakteriyle dikkat çeken Çağatay Ulusoy, diğer yanda hikayenin duygusal yükünü sırtlayan Demet Özdemir... İkilinin ekran uyumu daha ilk bölümlerde övgü toplamış, hayranlar tarafından sezonun en başarılı partnerliklerinden biri olarak gösterilmişti.

Elbette dizinin başarısı yalnızca başrollerle sınırlı değildi. Ceren Benderlioğlu, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar ve kadronun diğer oyuncuları da hikayenin güçlü kalmasında önemli rol oynadı. Özellikle Ceren Benderlioğlu'nun canlandırdığı Irmak karakteri sezon boyunca en çok konuşulan karakterlerden biri haline gelmiş, izleyiciler tarafından hem eleştirilmiş hem de büyük ilgi görmüştü. Reytinglerde istikrarlı bir performans sergileyen ve dijital tarafta da ciddi bir etkileşim yakalayan Eşref Rüya'nın final kararı ise hayranlarını oldukça üzdü. Dizinin yalnızca iki bölüm sonra ekranlara veda edecek olması sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, birçok izleyici hikayenin biraz daha devam etmesini istediğini dile getirdi. Ancak tüm güzel hikayelerde olduğu gibi Eşref Rüya'nın da final vakti geldi.