Demet Özdemir'in Takipten Çıkması Gündem Olmuştu: Ceren Benderlioğlu İlk Kez Konuştu!
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Eşref Rüya'nın final kararı konuşulmaya devam ederken, dizi kadar ses getiren bir başka konu da Demet Özdemir ile Ceren Benderlioğlu arasında yaşandığı iddia edilen sosyal medya krizi olmuştu. Demet Özdemir'in rol arkadaşını takipten çıkması gündem yaratırken, günlerdir merak edilen konu hakkında ilk açıklama sonunda geldi. Bir etkinlikte görüntülenen Ceren Benderlioğlu, takipten çıkma meselesine dair sessizliğini bozdu ve dikkat çeken ifadeler kullandı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Son zamanların en çok konuşulan yapımlarından biri olmayı başaran Eşref Rüya için artık yolun sonuna gelindi.
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Dizinin sona ereceğinin netleşmesinin ardından ekran önündeki hikayeden çok kamera arkasında yaşanan bir gelişme konuşulmaya başladı.
Derken geçtiğimiz saatlerde bu merak edilen konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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