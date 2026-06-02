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Demet Özdemir'in Takipten Çıkması Gündem Olmuştu: Ceren Benderlioğlu İlk Kez Konuştu!

Demet Özdemir'in Takipten Çıkması Gündem Olmuştu: Ceren Benderlioğlu İlk Kez Konuştu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.06.2026 - 23:39
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Eşref Rüya'nın final kararı konuşulmaya devam ederken, dizi kadar ses getiren bir başka konu da Demet Özdemir ile Ceren Benderlioğlu arasında yaşandığı iddia edilen sosyal medya krizi olmuştu. Demet Özdemir'in rol arkadaşını takipten çıkması gündem yaratırken, günlerdir merak edilen konu hakkında ilk açıklama sonunda geldi. Bir etkinlikte görüntülenen Ceren Benderlioğlu, takipten çıkma meselesine dair sessizliğini bozdu ve dikkat çeken ifadeler kullandı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Son zamanların en çok konuşulan yapımlarından biri olmayı başaran Eşref Rüya için artık yolun sonuna gelindi.

Son zamanların en çok konuşulan yapımlarından biri olmayı başaran Eşref Rüya için artık yolun sonuna gelindi.

Daha ilk bölümlerinden itibaren geniş bir izleyici kitlesi yakalayan dizi, aksiyon, dram ve romantizmi aynı potada eritmesiyle ekran başındakileri kendine bağlamayı başarmıştı. Özellikle Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'i yıllar sonra aynı projede buluşturan yapım, sezon boyunca sosyal medyada da en çok konuşulan diziler arasında yer aldı. Bir yanda sert, karizmatik ve gizemli Eşref karakteriyle dikkat çeken Çağatay Ulusoy, diğer yanda hikayenin duygusal yükünü sırtlayan Demet Özdemir... İkilinin ekran uyumu daha ilk bölümlerde övgü toplamış, hayranlar tarafından sezonun en başarılı partnerliklerinden biri olarak gösterilmişti.

Elbette dizinin başarısı yalnızca başrollerle sınırlı değildi. Ceren Benderlioğlu, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar ve kadronun diğer oyuncuları da hikayenin güçlü kalmasında önemli rol oynadı. Özellikle Ceren Benderlioğlu'nun canlandırdığı Irmak karakteri sezon boyunca en çok konuşulan karakterlerden biri haline gelmiş, izleyiciler tarafından hem eleştirilmiş hem de büyük ilgi görmüştü. Reytinglerde istikrarlı bir performans sergileyen ve dijital tarafta da ciddi bir etkileşim yakalayan Eşref Rüya'nın final kararı ise hayranlarını oldukça üzdü. Dizinin yalnızca iki bölüm sonra ekranlara veda edecek olması sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, birçok izleyici hikayenin biraz daha devam etmesini istediğini dile getirdi. Ancak tüm güzel hikayelerde olduğu gibi Eşref Rüya'nın da final vakti geldi.

Dizinin sona ereceğinin netleşmesinin ardından ekran önündeki hikayeden çok kamera arkasında yaşanan bir gelişme konuşulmaya başladı.

Dizinin sona ereceğinin netleşmesinin ardından ekran önündeki hikayeden çok kamera arkasında yaşanan bir gelişme konuşulmaya başladı.

Türkiye'nin en sevilen oyuncularından biri olan Demet Özdemir, yıllardır milyonlarca takipçiye ulaşan kariyeri, başarılı projeleri ve geniş hayran kitlesiyle magazin dünyasının en çok ilgi gören isimlerinden biri. Bu nedenle attığı en küçük adım bile kısa sürede gündem olabiliyor. İşte tam da bu yüzden dizinin final çekimlerinin tamamlanmasının ardından yaşanan bir sosyal medya detayı büyük dikkat çekmişti.

Hayranlar, Demet Özdemir'in rol arkadaşı Ceren Benderlioğlu'nu Instagram'da takip etmeyi bıraktığını fark etmişti. İlk etapta sıradan bir sosyal medya hareketi gibi görünse de ikilinin aynı projede birlikte yer alması ve set boyunca herhangi bir problem yaşadıklarına dair bir iddia ortaya çıkmaması nedeniyle bu hamle şaşkınlık yaratmıştı. Kısa sürede sosyal medyada farklı teoriler üretilmeye başlanırken, birçok kişi ikili arasında ne yaşandığını anlamaya çalıştı. Ne Demet Özdemir'den ne de Ceren Benderlioğlu'ndan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak dikkatli takipçiler bir süre sonra başka bir detayı daha fark etti. Demet Özdemir'in hamlesinin ardından Ceren Benderlioğlu da Özdemir'i takip etmeyi bırakmıştı. Açıkçası dışarıdan bakınca durum biraz 'iş bitti, arkadaşlık da bitti' yorumlarını beraberinde getirdi. Elbette bunun gerçek nedeni yalnızca iki ismin bildiği bir konu olsa da, yaşananlar dur durak bilmeden magazin gündeminde konuşulmaya devam etti.

Derken geçtiğimiz saatlerde bu merak edilen konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Katıldığı bir etkinlikte görüntülenen Ceren Benderlioğlu'na, günlerdir konuşulan takipten çıkma meselesi doğrudan soruldu. Magazin muhabirlerinin yönelttiği sorular karşısında son derece sakin ve zarif bir tavır sergileyen oyuncu, herhangi bir polemiğin içine girmemeyi tercih etti. Ancak verdiği yanıt, dikkatli dinleyenlerin kulağından da kaçmadı.

Benderlioğlu, 'Birini sosyal medyadan takip etmek veya takipten çıkarmak haber değeri taşır mı bilmiyorum ama Demet'in canı sağ olsun' ifadelerini kullandı. Kısa ama oldukça dikkat çekici bulunan bu açıklama, birçok kişi tarafından kırgın ama olgun bir yaklaşım olarak yorumlandı. Çünkü oyuncu ne doğrudan bir sitemde bulundu ne de konuyu büyütecek bir açıklama yaptı. Kendisine Demet Özdemir'i takipten çıkarıp çıkarmadığı da soruldu. Ancak bu noktada konuşmamayı tercih ettiğini belirterek detay vermedi. Yine de magazin gündemini yakından takip edenler, Ceren Benderlioğlu'nun çoktan aynı hamleyle karşılık verdiğini biliyordu. 

İki oyuncu cephesinde soru işaretleri hala tamamen ortadan kalkmış değil. Fakat Ceren Benderlioğlu'nun son açıklaması, yaşananlara rağmen nezaket çizgisini korumayı tercih ettiğini açıkça ortaya koymuş oldu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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