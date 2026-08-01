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Ariana Grande'nin Yeni Klibindeki Görünümü Endişe Yarattı

Ariana Grande'nin Yeni Klibindeki Görünümü Endişe Yarattı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.08.2026 - 09:05
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Dünyanın en büyük pop yıldızlarından Ariana Grande, bu kez sesiyle değil son görüntüsüyle gündemde. Yıllardır müzik listelerini altüst eden, milyonlarca hayrana ulaşan başarılı şarkıcı, yeni şarkısı 'Petal' için çektiği kliple yeniden konuşulmaya başlandı. Klibin yayınlanmasının ardından sosyal medyada en çok tartışılan konu ise Grande'nin belirgin kilo kaybı oldu. Hayranlarının bir kısmı ünlü yıldız için endişelerini dile getirdi.

Kaynak: Page Six

Kaynak: https://pagesix.com/2026/07/31/celebr...
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Ariana Grande, güçlü sesi, vokal aralığı ve yorumculuğuyla kısa sürede dünya pop müziğinin en önemli isimlerinden biri haline geldi.

Ariana Grande, güçlü sesi, vokal aralığı ve yorumculuğuyla kısa sürede dünya pop müziğinin en önemli isimlerinden biri haline geldi.

'Problem', 'Break Free', 'Into You', 'No Tears Left To Cry', '7 Rings', 'Thank U, Next', 'Positions' ve 'We Can't Be Friendsgibi hit parçalarla milyarlarca dinlenmeye ulaşan Ariana Grande, yalnızca müzik listelerinde değil dijital platformlarda da rekor üstüne rekor kırdı. Grammy ödülleri, Billboard başarıları ve milyonlarca albüm satışıyla kariyerini zirveye taşıyan yıldız isim, yıllardır dünyanın en etkili kadın sanatçıları arasında gösteriliyor.

Müziğinin yanı sıra imza haline gelen at kuyruğu saç modeli, sahne tarzı ve makyajıyla da pop kültürünün en ikonik figürlerinden biri olmayı başaran Grande, sosyal medyada yüz milyonlarca takipçiye ulaşarak küresel bir fenomen haline geldi.

Son birkaç yıldır Ariana Grande'nin kariyerinden çok fiziksel görünümü konuşuluyor.

Son birkaç yıldır Ariana Grande'nin kariyerinden çok fiziksel görünümü konuşuluyor.

Özellikle katıldığı kırmızı halı organizasyonları ve hayranlarıyla çektirdiği fotoğraflarda giderek daha zayıf görünmesi, sosyal medyada sık sık tartışma konusu oldu.

Ünlü yıldız hakkında zaman zaman 'anoreksiya ile mücadele ediyor' şeklinde çeşitli iddialar ortaya atılsa da bunların hiçbiri doğrulanmadı. Ariana Grande ise daha önce yaptığı açıklamalarda, insanların dış görünüş üzerinden yorum yapmasının son derece tehlikeli olduğunu söylemiş ve herkesin sağlık hikayesinin farklı olduğunun altını çizmişti.

Hatta sanatçı, birçok kişinin 'daha sağlıklı görünüyordu' dediği eski döneminin aslında kendisi için fiziksel ve ruhsal açıdan en zor zamanlar olduğunu açıklamıştı. O dönemde yoğun şekilde antidepresan kullandığını, alkol tükettiğini ve sağlıksız beslendiğini söyleyen Grande, bugün ise kendisini çok daha iyi hissettiğini ifade etmişti.

Buna rağmen özellikle son aylarda paylaşılan fotoğrafları, omuz, boyun ve köprücük kemiklerinin belirginleşmesi nedeniyle sosyal medyada yeniden büyük bir endişe dalgası oluşturdu.

Buna rağmen özellikle son aylarda paylaşılan fotoğrafları, omuz, boyun ve köprücük kemiklerinin belirginleşmesi nedeniyle sosyal medyada yeniden büyük bir endişe dalgası oluşturdu.

Ariana Grande'nin yeni albümünün çıkış parçalarından 'Petal' için hazırlanan müzik videosu yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada viral oldu. Ancak bu kez klibin sinematografisi ya da şarkının başarısından çok, Grande'nin görünümü konuşuldu.

Klip boyunca retro bir tarz tercih eden ünlü şarkıcı, omuzları tamamen açıkta bırakan siyah bir üst, dar siyah tayt ve boynuna bağladığı ince fularla kamera karşısına çıktı. Özellikle yakın plan çekimlerde köprücük kemikleri, omuz yapısı ve boyun bölgesinin oldukça belirgin görünmesi dikkat çekti.

Sosyal medyada kısa sürede binlerce paylaşım yapılırken birçok hayran, sanatçının son görüntüsünün kendilerini endişelendirdiğini dile getirdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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