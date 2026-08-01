Ariana Grande'nin Yeni Klibindeki Görünümü Endişe Yarattı
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Kaynak: https://pagesix.com/2026/07/31/celebr...
Dünyanın en büyük pop yıldızlarından Ariana Grande, bu kez sesiyle değil son görüntüsüyle gündemde. Yıllardır müzik listelerini altüst eden, milyonlarca hayrana ulaşan başarılı şarkıcı, yeni şarkısı 'Petal' için çektiği kliple yeniden konuşulmaya başlandı. Klibin yayınlanmasının ardından sosyal medyada en çok tartışılan konu ise Grande'nin belirgin kilo kaybı oldu. Hayranlarının bir kısmı ünlü yıldız için endişelerini dile getirdi.
Kaynak: Page Six
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Ariana Grande, güçlü sesi, vokal aralığı ve yorumculuğuyla kısa sürede dünya pop müziğinin en önemli isimlerinden biri haline geldi.
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Son birkaç yıldır Ariana Grande'nin kariyerinden çok fiziksel görünümü konuşuluyor.
Buna rağmen özellikle son aylarda paylaşılan fotoğrafları, omuz, boyun ve köprücük kemiklerinin belirginleşmesi nedeniyle sosyal medyada yeniden büyük bir endişe dalgası oluşturdu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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