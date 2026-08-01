Ariana Grande'nin Yeni Klibindeki Görünümü Endişe Yarattı

'Problem', 'Break Free', 'Into You', 'No Tears Left To Cry', '7 Rings', 'Thank U, Next', 'Positions' ve 'We Can't Be Friends' gibi hit parçalarla milyarlarca dinlenmeye ulaşan Ariana Grande, yalnızca müzik listelerinde değil dijital platformlarda da rekor üstüne rekor kırdı. Grammy ödülleri, Billboard başarıları ve milyonlarca albüm satışıyla kariyerini zirveye taşıyan yıldız isim, yıllardır dünyanın en etkili kadın sanatçıları arasında gösteriliyor.

Müziğinin yanı sıra imza haline gelen at kuyruğu saç modeli, sahne tarzı ve makyajıyla da pop kültürünün en ikonik figürlerinden biri olmayı başaran Grande, sosyal medyada yüz milyonlarca takipçiye ulaşarak küresel bir fenomen haline geldi.