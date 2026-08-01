Ajda Pekkan'ın Eski Vokalistiydi! Ünlü Oyuncunun "Masum Değiliz" Performansı Sosyal Medyayı Mest Etti!
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Feyyaz Şerifoğlu, son yıllarda hem ekranlarda hem de sahnede adından söz ettirmeyi başaran isimlerden biri. Bir yanda başarılı oyunculuk performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Şerifoğlu, diğer yanda güçlü sesiyle müzik tutkusunu sürdürmeye devam ediyor. Son olarak Sezen Aksu'nun unutulmaz eserlerinden 'Masum Değiliz'i senfonik orkestra eşliğinde seslendirdiği performansın görüntüleri sosyal medyada yeniden gündem oldu. Kısa sürede binlerce kez paylaşılan performans, kullanıcıların övgü dolu yorumlarını da beraberinde getirdi.
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Feyyaz Şerifoğlu, sanat yolculuğuna müzikle başladı. 2013 yılında O Ses Türkiye yarışmasındaki performansıyla dikkat çeken başarılı isim, yarışmanın ardından uzun yıllar Ajda Pekkan'ın vokalistliğini yaptı.
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Feyyaz Şerifoğlu'nun geçtiğimiz yıl "Haydi Sezen'e Gidiyoruz!" adlı senfonik konser projesinde seslendirdiği "Masum Değiliz", sosyal medyada yeniden gündem oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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