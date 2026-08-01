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Ajda Pekkan'ın Eski Vokalistiydi! Ünlü Oyuncunun "Masum Değiliz" Performansı Sosyal Medyayı Mest Etti!

Ajda Pekkan'ın Eski Vokalistiydi! Ünlü Oyuncunun "Masum Değiliz" Performansı Sosyal Medyayı Mest Etti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.08.2026 - 09:44
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Feyyaz Şerifoğlu, son yıllarda hem ekranlarda hem de sahnede adından söz ettirmeyi başaran isimlerden biri. Bir yanda başarılı oyunculuk performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Şerifoğlu, diğer yanda güçlü sesiyle müzik tutkusunu sürdürmeye devam ediyor. Son olarak Sezen Aksu'nun unutulmaz eserlerinden 'Masum Değiliz'i senfonik orkestra eşliğinde seslendirdiği performansın görüntüleri sosyal medyada yeniden gündem oldu. Kısa sürede binlerce kez paylaşılan performans, kullanıcıların övgü dolu yorumlarını da beraberinde getirdi.

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Feyyaz Şerifoğlu, sanat yolculuğuna müzikle başladı. 2013 yılında O Ses Türkiye yarışmasındaki performansıyla dikkat çeken başarılı isim, yarışmanın ardından uzun yıllar Ajda Pekkan'ın vokalistliğini yaptı.

Feyyaz Şerifoğlu, sanat yolculuğuna müzikle başladı. 2013 yılında O Ses Türkiye yarışmasındaki performansıyla dikkat çeken başarılı isim, yarışmanın ardından uzun yıllar Ajda Pekkan'ın vokalistliğini yaptı.

Sahne tecrübesini yıllar içinde geliştiren Şerifoğlu, daha sonra yayımladığı solo şarkılarla da müzik kariyerini sürdürdü.

Ancak onu milyonlarla buluşturan asıl dönüm noktası oyunculuk oldu. İlk dikkat çeken performansını Kırmızı Oda dizisinde sergileyen Şerifoğlu, kısa süre sonra Camdaki Kız dizisindeki Sedat Koroğlu karakteriyle kariyerinin zirvesine ulaştı. Başarılı oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesi edinen isim, ardından farklı televizyon projelerinde de başrol üstlenmeye devam etti.

Kamera önündeki başarısının yanı sıra müzikten hiçbir zaman kopmayan Feyyaz Şerifoğlu, zaman zaman sahne performanslarıyla da adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

Feyyaz Şerifoğlu'nun geçtiğimiz yıl "Haydi Sezen'e Gidiyoruz!" adlı senfonik konser projesinde seslendirdiği "Masum Değiliz", sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Sezen Aksu ve merhum Uzay Heparı anısına düzenlenen gecede sahneye çıkan Şerifoğlu, Türk pop müziğinin en unutulmaz eserlerinden biri olarak kabul edilen şarkıyı canlı senfonik orkestra eşliğinde yorumladı. Güçlü vokali ve sahnedeki duyguyu izleyiciye yansıtma biçimi, konser salonunda büyük alkış alırken performansın görüntüleri sosyal medyada yeniden paylaşılınca binlerce kişi tarafından izlendi.

Şarkıyı söylerken yalnızca sesiyle değil, mimikleri ve sahne hakimiyetiyle de dikkat çeken oyuncu, özellikle uzun yıllar profesyonel müzik yapmasının avantajını bir kez daha ortaya koydu.

Performansın yeniden dolaşıma girmesiyle birlikte sosyal medya kullanıcıları Feyyaz Şerifoğlu'na övgü dolu yorumlar yaptı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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