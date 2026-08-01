Ajda Pekkan'ın Eski Vokalistiydi! Ünlü Oyuncunun "Masum Değiliz" Performansı Sosyal Medyayı Mest Etti!

Sezen Aksu ve merhum Uzay Heparı anısına düzenlenen gecede sahneye çıkan Şerifoğlu, Türk pop müziğinin en unutulmaz eserlerinden biri olarak kabul edilen şarkıyı canlı senfonik orkestra eşliğinde yorumladı. Güçlü vokali ve sahnedeki duyguyu izleyiciye yansıtma biçimi, konser salonunda büyük alkış alırken performansın görüntüleri sosyal medyada yeniden paylaşılınca binlerce kişi tarafından izlendi.

Şarkıyı söylerken yalnızca sesiyle değil, mimikleri ve sahne hakimiyetiyle de dikkat çeken oyuncu, özellikle uzun yıllar profesyonel müzik yapmasının avantajını bir kez daha ortaya koydu.

Performansın yeniden dolaşıma girmesiyle birlikte sosyal medya kullanıcıları Feyyaz Şerifoğlu'na övgü dolu yorumlar yaptı.