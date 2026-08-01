Ayakta Alkışlandı: Kuruluş Orhan Oyuncusu Oxford Üniversitesi'nden Ödülle Döndü!
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Başarılı oyunculuğuyla son yılların dikkat çeken isimlerinden biri olan Cemre Gümeli, bu kez rol aldığı projelerle değil uluslararası başarısıyla gündemde. Televizyon ekranlarında birbirinden farklı karakterlere hayat veren başarılı oyuncu, son olarak Kuruluş Orhan dizisindeki performansıyla izleyici karşısına çıkmıştı. Şimdi ise Oxford Üniversitesi'nde düzenlenen prestijli bir organizasyonda kazandığı 'En İyi Sunum' ödülüyle adından söz ettiriyor. Gümeli, yaşadığı gururu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Sanat Yönetimi ile Medya ve İletişim Sistemleri bölümlerinde çift ana dal yapan Cemre Gümeli, oyunculuk eğitimini yalnızca Türkiye'de değil, New York'ta aldığı eğitimle de geliştirdi.
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Oyunculuk kariyerini akademik çalışmalarıyla da destekleyen Cemre Gümeli, bu kez uluslararası bir başarıyla gündeme geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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