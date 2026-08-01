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Ayakta Alkışlandı: Kuruluş Orhan Oyuncusu Oxford Üniversitesi'nden Ödülle Döndü!

Ayakta Alkışlandı: Kuruluş Orhan Oyuncusu Oxford Üniversitesi'nden Ödülle Döndü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.08.2026 - 10:14
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Başarılı oyunculuğuyla son yılların dikkat çeken isimlerinden biri olan Cemre Gümeli, bu kez rol aldığı projelerle değil uluslararası başarısıyla gündemde. Televizyon ekranlarında birbirinden farklı karakterlere hayat veren başarılı oyuncu, son olarak Kuruluş Orhan dizisindeki performansıyla izleyici karşısına çıkmıştı. Şimdi ise Oxford Üniversitesi'nde düzenlenen prestijli bir organizasyonda kazandığı 'En İyi Sunum' ödülüyle adından söz ettiriyor. Gümeli, yaşadığı gururu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Sanat Yönetimi ile Medya ve İletişim Sistemleri bölümlerinde çift ana dal yapan Cemre Gümeli, oyunculuk eğitimini yalnızca Türkiye'de değil, New York'ta aldığı eğitimle de geliştirdi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Sanat Yönetimi ile Medya ve İletişim Sistemleri bölümlerinde çift ana dal yapan Cemre Gümeli, oyunculuk eğitimini yalnızca Türkiye'de değil, New York'ta aldığı eğitimle de geliştirdi.

Kariyeri boyunca Tatlı İntikam, Elimi Bırakma, Bay Yanlış, Yüz Yıllık Mucize, Şahane Hayatım, Yalı Çapkını ve Kral Kaybederse gibi birçok yapımda rol alan oyuncu, her projede farklı karakterlerle izleyicinin karşısına çıktı.

Son olarak TRT'nin dönem dizisi Kuruluş Orhan kadrosuna dahil olan Gümeli, Orhan Bey'in kız kardeşini canlandırarak dizinin dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Tarihi atmosferi ve güçlü oyuncu kadrosuyla konuşulan yapımda sergilediği performans, hem izleyicilerden hem de sosyal medyadan olumlu yorumlar aldı.

Oyunculuk kariyerini akademik çalışmalarıyla da destekleyen Cemre Gümeli, bu kez uluslararası bir başarıyla gündeme geldi.

Oyunculuk kariyerini akademik çalışmalarıyla da destekleyen Cemre Gümeli, bu kez uluslararası bir başarıyla gündeme geldi.

Başarılı oyuncu, Oxford Üniversitesi'nde düzenlenen Nexus Forum etkinliğine The Antic Company adına katıldı.

Gümeli, Münih Teknik Üniversitesi için hazırlanan 'Performans ve Bedenlenmiş Bilinç' adlı projede performans sanatları uzmanı olarak görev aldı. Mühendislik alanında ders içeriği olarak geliştirilen disiplinler arası proje, forum kapsamında yapılan sunumların ardından 'En İyi Sunum' ödülüne layık görüldü.

Oxford Üniversitesi'ndeki başarısının ardından duygularını sosyal medya hesabından paylaşan Cemre Gümeli, ödülün kendisi için taşıdığı anlamı şu sözlerle anlattı:

'Oxford Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Nexus Forum'a The Antic Company'i temsilen katılmak benim için çok özel bir deneyimdi. Münih Teknik Üniversitesi'ne mühendislik alanında ders içeriği olarak hazırladığımız 'Performans ve Bedenlenmiş Bilinç' konulu projemizle 'En İyi Sunum' ödülünü aldığımızı söylemekten gurur duyuyorum. Bu ödüle bizi layık gören foruma ve Oxford Üniversitesi'ne çok teşekkür ederim. Benim için büyük bir onur.'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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