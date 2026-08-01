Ayakta Alkışlandı: Kuruluş Orhan Oyuncusu Oxford Üniversitesi'nden Ödülle Döndü!

Başarılı oyuncu, Oxford Üniversitesi'nde düzenlenen Nexus Forum etkinliğine The Antic Company adına katıldı.

Gümeli, Münih Teknik Üniversitesi için hazırlanan 'Performans ve Bedenlenmiş Bilinç' adlı projede performans sanatları uzmanı olarak görev aldı. Mühendislik alanında ders içeriği olarak geliştirilen disiplinler arası proje, forum kapsamında yapılan sunumların ardından 'En İyi Sunum' ödülüne layık görüldü.

Oxford Üniversitesi'ndeki başarısının ardından duygularını sosyal medya hesabından paylaşan Cemre Gümeli, ödülün kendisi için taşıdığı anlamı şu sözlerle anlattı: