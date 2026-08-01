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Evde Sadeleşmek İsteyenler Buraya: Size Özel Minimalizm Rehberi!

etiket Evde Sadeleşmek İsteyenler Buraya: Size Özel Minimalizm Rehberi!

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
01.08.2026 - 10:31
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Evinizde her geçen gün biraz daha fazla eşya birikiyor ama buna rağmen aradığınız şeyi bulmakta zorlanıyorsanız imdadınıza yetişiyoruz! Zira minimalizm tam da ihtiyacınız olan şey olabilir. Üstelik bu, her şeyi çöpe atmak ya da bomboş bir evde yaşamak anlamına da gelmiyor. Önemli olan gerçekten kullandığınız ve size iyi hissettiren eşyalarla yaşam alanınızı daha geniş ve ferah hale getirebilmek. Eğer nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız vakit kaybetmeden detaylara geçelim.

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Gardırobunuzla yüzleşirken son bir yıldır giymediğiniz her şeyle vedalaşarak ilk adımı atabilirsiniz.

Gardırobunuzla yüzleşirken son bir yıldır giymediğiniz her şeyle vedalaşarak ilk adımı atabilirsiniz.

Giysi dolabınızda hiç giyilmeden aylarca öylece bekleyen kıyafetler aslında kaos yaratıyor. Zayıflayınca giyerim ya da modası geri gelir diye sakladığınız ne varsa hepsini bir kenara ayırmanın vakti geldi de geçiyor. Kendinize dürüst olmalı ve son 365 gündür elinin gitmediği parçaları başkalarına ulaştırmak üzere dolabınızdan çıkarmalısınız. Alanınızın genişlediğini fark edeceksiniz.

Evdeki tüm çekmece ve dolapları tek bir günde bitirmeye çalışmayın bunun yerine parçalara bölün. Bu sayede toplama işlemi gözünüzde de büyümemiş olacak.

Evdeki tüm çekmece ve dolapları tek bir günde bitirmeye çalışmayın bunun yerine parçalara bölün. Bu sayede toplama işlemi gözünüzde de büyümemiş olacak.

Aynı anda bütün evi temizlemeye kalkışırsanız büyük ihtimalle pes edersiniz. Bunun yerine kendinize küçük hedefler koyarak ilerleyin, çok daha sürdürülebilir bir motivasyon sağlayacak.. Bugün sadece mutfaktaki tek bir çekmeceyi, yarın ise çalışma masanızı düzenleyerek süreci zamana yayabilirsiniz. Bunları hallettikçe sadeleşme isteğiniz de katlanarak artacak ve evinizin yavaş yavaş nefes aldığını hissedeceksiniz.

Hatırası var diyerek sakladığınız ancak toz toplayan eşyaları dijitale aktarabilirsiniz.

Hatırası var diyerek sakladığınız ancak toz toplayan eşyaları dijitale aktarabilirsiniz.

Eski bilet koçanları, ilkokul yıllıklarındaki notlar veya artık çalışmayan eski telefonlar nostaljik hissettirse bile evdeki boş alanları fazlasıyla işgal ediyor. Bu tür manevi değeri olan ama işlevini yitirmiş eşyaların fotoğraflarını çekerek y-dijitale aktarabilirsiniz. Eşyanın kendisinden ziyade onun size hatırlattığı duygu önemli ve bu duyguyu bir klasörde saklamak çok daha pratik bir yol. Bu sayede hem anılarınızı korumuş hem de evinizdeki fiziksel yüklerden tamamen kurtulmuş olursunuz.

Mutfakta yıllarca dokunulmadan bekleyen tabak çanağı ortaya çıkartmanın vakti geldi de geçiyor.

Mutfakta yıllarca dokunulmadan bekleyen tabak çanağı ortaya çıkartmanın vakti geldi de geçiyor.

Sadece yılda bir kez gelecek misafirler için en güzel tabakları saklayıp günlük hayatta kenarı çatlamış kupaları kullanmak kendinize yaptığınız büyük bir haksızlık. Evinizdeki en kaliteli ve şık eşyaları hak eden ilk kişi doğrudan doğruya sizsiniz. Kullanmaya kıyamadığınız o porselenleri ortaya çıkarıp her günü özel bir gün gibi kutlamaya başlayabilirsiniz. Kullanmadığınız fazla kadehleri, fazlalık tencereleri ve sırf set bozulmasın diye tuttuğunuz plastik kapları ise hemen listenizden çıkarabilirsiniz.

Eşyaların işe yaradığından mutlaka emin olmanız gerekiyor. Eğer bazı eşyaların işlevsiz olduğunu fark ettiyseniz hiç beklemeden bunlardan kurtulmayı deneyin.

Eşyaların işe yaradığından mutlaka emin olmanız gerekiyor. Eğer bazı eşyaların işlevsiz olduğunu fark ettiyseniz hiç beklemeden bunlardan kurtulmayı deneyin.

Minimalist evlerde en dikkat çeken şeylerden biri de her eşyanın belirli biri işlevi olması. Sadece güzel göründüğü için yıllardır saklanan birçok eşya aslında işlevini çoktan kaybetmiş oluyor. Evde hiç kullanılmayan şeylerle dolup taşıyor.  Eşyanın size nasıl bir fayda sağladığını mutlaka analiz edin. Daha kullanışlı bir yaşam alanına sahip olmak istediğinizi unutmayın.

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Kitaplığınızda sadece tekrar okuyacağınız ya da bakınca sizi gerçekten mutlu eden kitapları tutun.

Kitaplığınızda sadece tekrar okuyacağınız ya da bakınca sizi gerçekten mutlu eden kitapları tutun.

Kitaplarımızı seviyoruz kuşkusuz ama evlerimizde de sonsuz bir kitaplık yok neticede. Bu sebeple güzel bir ayıklama yapmanız gerekmekte. Mutlaka kalsın dediklerinizi tutup diğerlerini ihtiyacı olan insanlarla paylaşabilirsiniz. Kitapların raflarda hapsolmak yerine başka zihinlerde gezinmesi minimalist felsefeye çok daha uygun.

Ortalıkta karman çorman şekilde duran kabloları düzenleyebilirsiniz.

Ortalıkta karman çorman şekilde duran kabloları düzenleyebilirsiniz.

Şarj kabloları, uzatma prizleri ve elektronik cihazların kabloları zamanla evi ele geçiriyor. Üstelik birbirine dolaşmış kablolar hem kötü bir görüntü oluşturuyor hem de ihtiyaç duyduğunuzda doğru kabloyu bulmayı zorlaştırıyor. Kablo düzenleyiciler, cırt cırtlı bantlar veya kablo kutuları kullanarak bu karmaşayı kolayca kontrol altına alabilirsiniz. Kullanmadığınız eski şarj kablolarını ve çalışmayan elektronik aksesuarları da ayırarak gereksiz kalabalığı azaltabilirsiniz.

Yeni bir eşya almadan önce kendinize mutlaka birkaç soru sormalısınız.

Yeni bir eşya almadan önce kendinize mutlaka birkaç soru sormalısınız.

Alışveriş yapmadan önce buna gerçekten ihtiyacım var mı diye düşünmeniz şart! Bu eşya mevcut bir ihtiyacınızı mı karşılıyor, yoksa sadece o an hoşunuza mı gidiyor? Birkaç gün bekledikten sonra hala almak istiyorsanız daha bilinçli bir karar vermiş olursunuz.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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