Evde Sadeleşmek İsteyenler Buraya: Size Özel Minimalizm Rehberi!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Evinizde her geçen gün biraz daha fazla eşya birikiyor ama buna rağmen aradığınız şeyi bulmakta zorlanıyorsanız imdadınıza yetişiyoruz! Zira minimalizm tam da ihtiyacınız olan şey olabilir. Üstelik bu, her şeyi çöpe atmak ya da bomboş bir evde yaşamak anlamına da gelmiyor. Önemli olan gerçekten kullandığınız ve size iyi hissettiren eşyalarla yaşam alanınızı daha geniş ve ferah hale getirebilmek. Eğer nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız vakit kaybetmeden detaylara geçelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gardırobunuzla yüzleşirken son bir yıldır giymediğiniz her şeyle vedalaşarak ilk adımı atabilirsiniz.
Evdeki tüm çekmece ve dolapları tek bir günde bitirmeye çalışmayın bunun yerine parçalara bölün. Bu sayede toplama işlemi gözünüzde de büyümemiş olacak.
Hatırası var diyerek sakladığınız ancak toz toplayan eşyaları dijitale aktarabilirsiniz.
Mutfakta yıllarca dokunulmadan bekleyen tabak çanağı ortaya çıkartmanın vakti geldi de geçiyor.
Eşyaların işe yaradığından mutlaka emin olmanız gerekiyor. Eğer bazı eşyaların işlevsiz olduğunu fark ettiyseniz hiç beklemeden bunlardan kurtulmayı deneyin.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kitaplığınızda sadece tekrar okuyacağınız ya da bakınca sizi gerçekten mutlu eden kitapları tutun.
Ortalıkta karman çorman şekilde duran kabloları düzenleyebilirsiniz.
Yeni bir eşya almadan önce kendinize mutlaka birkaç soru sormalısınız.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın