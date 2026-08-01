article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Orman Yangınlarını Anlatan Belediye Başkanı Canlı Yayında Boğazından Yaralandı

Orman Yangınlarını Anlatan Belediye Başkanı Canlı Yayında Boğazından Yaralandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
01.08.2026 - 08:35
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Balıkesir orman yangını devam ediyor. Orman yangınlarına dair canlı yayın yapan Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın, boğazından yaralandı. Yangına dair son durumu anlatan Akın’ın boğazına kor parçası isabet etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Orman yangınlarını anlatan belediye başkanı Ahmet Akın, canlı yayında yaralandı.

Orman yangınlarını anlatan belediye başkanı Ahmet Akın, canlı yayında yaralandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sosyal medyada Susurluk ilçesinde devam eden orman yangınlarıyla ilgili canlı yayın gerçekleştirdi. Canlı yayın sırasında rüzgarın etkisiyle havada uçuşan kor parçaları üzerine isabet etti. 

Kor parçalarından birinin boğazına gelmesi üzerine yayını sonlandıran Akın, olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Susurluk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

O anlar👇🏻

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın