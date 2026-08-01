Orman Yangınlarını Anlatan Belediye Başkanı Canlı Yayında Boğazından Yaralandı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Balıkesir orman yangını devam ediyor. Orman yangınlarına dair canlı yayın yapan Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın, boğazından yaralandı. Yangına dair son durumu anlatan Akın’ın boğazına kor parçası isabet etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Orman yangınlarını anlatan belediye başkanı Ahmet Akın, canlı yayında yaralandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O anlar👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın